RAB-тарифы: реформа или проблема?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Стоимость электроэнергии может вырасти не только из-за тарифов производителей, но и распределительных компаний

С 1 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может приступить к утверждению новых тарифов для облэнерго. Они предусматривают выделение отдельной части прибыли на модернизацию электросетей.

Несмотря на то, что это произойдет не сразу, не будет распространяться на всю структуру облэнерго, и не будет влиять на цены для потребителей напрямую, обозреватели соглашаются: подорожание электричества из-за введения новых тарифов не избежать.

Но позволит ли это модернизировать энергетическую инфрастурктуру и улучшить качество услуг?

ВВС News Украина собрала мнения по этому поводу.

Как возникли RАВ-тарифы и что это такое?

RАВ (Regulatory asset base - регуляторная база активов) - это все производственные мощности облэнерго (областные распределительные компании) для передачи электрического тока от производителей к потребителям: провода, опоры, трансформаторы и тому подобное.

RАВ-тарифы - это тарифы, в которых определенная доля прибыли идет на обновление инфраструктуры.

Она будет установлена в зависимости от стоимости активов распределительной компании.

Отсюда и другое название новой методики - "стимулирующие тарифы", потому что они, по задумке НКРЭКУ, должны поощрять владельцев облэнерго обновлять инфраструктуру.

Нынешняя система расчета тарифов предусматривает, что облэнерго просто суммирует все свои расходы, а НКРЭКУ - утверждает их.

Несмотря на то, что регулятор может отказаться утверждать определенные расходы, де-факто система "издержки +" позволяет облэнерго раздувать свои расходы, ничего не вкладывая в модернизацию.

Своим решением НКРЭКУ установила одинаковую долю прибыли - 12,5%, которая будет выделяться на модернизацию, как старых, так и новых активов компаний.

Кто и когда их решил ввести?

В течение последних нескольких лет правительство, регулятор и участники рынка обсуждают варианты привлечения инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры.

В конце июля 2017 года НКРЭКУ принял решение об изменении методики расчета тарифов для компаний, которые распределяют электроэнергию - облэнерго.

В январе 2018 года постановление НКРЭКУ было обнародовано в "Правительственном курьере", и комиссия получила право вводить новые тарифы.

Как сообщил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, новые тарифы не будут вводиться сразу с 1 апреля - для начала должны состояться общественные слушания в соответствующих регионах, а их итоги должен рассмотреть НКРЭКУ. Следовательно, и срок фактического введения новых тарифов несколько сдвигается:

"У нас только начинается процедура проведения общественных слушаний в областях, она займет около месяца. Добавьте к этому время на проведение общественных слушаний на уровне НКРЭКУ, и вы получите 2,5 месяца, в течение которых стимулирующие тарифы в облэнерго не будут введены".

Кроме того, новые тарифы будут распространяться не на все компании, а только на те, которые не имеют долгов перед ГП "Энергорынок".

Что изменят RAB-тарифы для потребителей - версия НКРЭКУ

В НКРЭКУ называют это решение частью реформы энергетики и ссылаются на европейский опыт.

"Тарифы для населения на электрическую энергию в Украине самые низкие в Европе. Внедрение нового рынка электрической энергии позволит установить справедливый уровень на качественные и постоянные услуги благодаря конкуренции и стимулированию к эффективности", - говорит председатель комиссии Дмитрий Вовк.

Он напоминает, что первой страной, которая ввела стимулирующие тарифы еще в 1989 году, была Великобритания.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Средний возраст украинских энергомощностей - 40 лет с лишним

По его словам, сейчас украинские электросети в среднем изношены на 72%, и для того, чтобы потребители и в дальнейшем могли получать качественные услуги, нужны миллиардные инвестиции в их обновление.

Поэтому в НКРЭКУ считают, что RАВ-тарифы - это то, что может обеспечить инвестиции в модернизацию инфраструктуры.

В 2016 году, когда вопрос введения стимулирующих тарифов только обсуждался, Дмитрий Вовк признавал, что внедрение RАВ-тарифов повысит стоимость электроэнергии, и оценивал это повышение в 10%.

Теперь глава НКРЭКУ утверждает, что и после возможного повышения тарифы на электроэнергию в Украине будут дешевле самых низких в Европе.

Кроме того, по словам Дмитрия Вовка, по новой формуле, нагрузка на потребителя, связанная с инвестициями в модернизацию сетей, будет значительно меньше, чем по формуле "затраты +".

Аналогичная система, по словам председателя НКРЭКУ, уже два года работает для "Укртрансгаза", где стимулирующий тариф даже больше - 15,13%.

По его словам, эти изменения остались незамеченными в СМИ и среди населения, но позволили "Укртрансгазу" успешно осуществлять необходимые шаги по модернизации.

Что изменят RAB-тарифы для потребителей - другие версии

Вместе с тем президент Петр Порошенко, комментируя вопрос введения RAB-тарифов, заявил, что "украинцы не должны платить за эти прихоти", и цена на электричество для населения повышаться не будет. Он также выразил сомнение в том, что система новых тарифов заработает с апреля.

В правительстве заявили, что не имеют отношения ни к самому решению о введении новых тарифов, ни к его опубликованию. Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что на платежки украинцев новые тарифы не должны повлиять.

С апреля 2015 года тарифы на электроэнергию для населения уже прошли 5 этапов повышения.

В то же время Гройсман назвал "несправедливыми" RAB-тарифы в том виде, в каком их предлагает ввести НКРЭКУ. При этом премьер отмечает, что в целом не против "стимулирующих тарифов", но не поддерживает предложенную регулятором модель, хотя и признает право комиссии на независимые решения:

"Начислять 12% на старые активы неправильно, несправедливо, это может привести к необоснованному повышению стоимости электроэнергии для украинских производителей", - сказал премьер.

Между тем, промышленные потребители также начинают подсчитывать возможное влияние новых тарифов на их деятельность.

Например, группа "Интерпайп" оценивает свои убытки в 2018 году от введения RAB-тарифов и формулы "Роттердам +" в 10 миллионов долларов.

"В этом году мы лишимся в результате двух "прекрасных" энергетических инициатив - RAB-тарифов и "Роттердам +" - почти 10 млн долларов (2 млн долларов и 8 млн долларов соответственно)", - заявил директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" Дмитрий Кисилевский.

Дьявол в мелочах?

Кроме вопросов о влиянии "стимулирующих тарифов" на цену электричества для конечных потребителей, обозреватели вспоминают еще целый ряд спорных моментов, связанных с этими тарифами.

В частности, по мнению экспертов, введение новой методики, которую в НКРЭКУ называют прогрессивной, может создать дополнительные преимущества для отдельных компаний наподобие того, как это произошло с формулой "Роттердам +", по которой в цену электроэнергии, производимой на тепловых станциях, закладывается цена импортируемого, а не отечественного угля.

К тому же, отмечают эксперты, большая часть компаний, которых коснется новая методика, являются частными.

Вызывает опасения и решение НКРЭКУ об одинаковой норме прибыли - 12,5% - на все - и старые, и новые - активы облэнерго.

Еще одно замечание: приватизация многих энергетических активов в настоящее время вызывает вопросы, поскольку происходила не очень прозрачно и конкурентно. Отсюда и небольшие суммы, которые нынешние владельцы в свое время заплатили за эти активы.

При этом в 2017 году ФГИ изменил методологию оценки активов облэнерго. Эти изменения почти вдвое увеличили стоимость активов.

Получается, что новый тариф будет начисляться на активы, которые стоили владельцам меньше, чем они оценены сейчас, а потребители уже частично оплатили стоимость их использования через предыдущие тарифы.

Однако, как отмечает председатель НКРЭКУ, такие переоценки активов в свое время сделали Великобритания, Италия, Польша, Чехия.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Некоторые промышленники уже подсчитывают дополнительные расходы на электричество из-за введения "стимулирующих тарифов"

"Это может показаться разумным, но это не так", - написал в своем блоге старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Почти все распределительные компании были приватизированы по ценам значительно более низким чем фактическая стоимость их активов ... Таким образом, нынешние владельцы дважды выигрывают от своих успешных покупок, в то время как обычные украинцы будут сталкиваться с очередным ростом тарифов на распределение электроэнергии", - считает экономист.

Впрочем, Дмитрий Вовк отрицает благосклонное отношение к владельцам облэнерго. Комиссия регулярно накладывает штрафы, а также изымает из тарифов облэнерго расходы, которые считает необоснованными, говорит председатель НКРЭКУ.

В то же время бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в блоге представил свои расчеты того, что получат от новых тарифов владельцы облэнерго и потребители. Например, если "Киевэнерго" обошелся своему владельцу при приватизации в 3 млрд грн (в расчете на 100% акций), то сейчас его оценка по новой методике составляет 9,5 млрд грн, - подсчитывает эксперт.

Если же посчитать все активы, учесть переоценку и умножить это на 12,5% нового "стимулирующего тарифа", то "такие RAB-тарифы увеличат доходы облэнерго в три раза (+30 млрд грн)", считает Андрей Герус:

"Оплачивать будет вся страна с помощью повышенных тарифов", - говорит он.

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