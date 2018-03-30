Самые дальние перелеты мира: чем дальше, тем лучше?

Копірайт зображення EPA Image caption Лондон и Перт, между которыми пролегает новый маршрут Qantas, разделяют семь часовых поясов

В воскресенье лайнер австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией.

Он вылетел из аэропорта Перта в Западной Австралии, преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов и успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу, став вторым по протяжённости коммерческим рейсом в мире.

Qantas давно собиралась увеличить количество сверхдлинных рейсов в своём расписании, заметил глава компании Алан Джойс.

Авиакомпания выполняет рейс на Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем, например, Boeing 747.

По прилёту в Лондон рейс встречал даже коренной австралиец с диджериду.

Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея.

На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.

Даже те, у кого на бедре и локте не было подобных устройств, были, по всей видимости, довольны новым меню на борту Qantas.

Австралийский журналист и заядлый путешественник Крэйг Платт написал большой восторженный отзыв о перелете в бизнес-классе первого в истории беспосадочного рейса из Перта в Лондон.

"Повышенные давление и влажность в кабине "Дримлайнера" должны по задумке помогать бороться с джетлагом (синдромом смены часового пояса) и, хотя я чувствовал себя утомлённым по приземлении, у меня не болела голова, а глаза не были красными, как это обычно бывает после долгих ночных перелётов", - радуется Платт.

Мужчину также впечатлило новое меню на борту, включающее, среди прочего, азиатского белого морского окуня с мини-брокколи.

Помимо еды, путешественники хвалили очень мягкую посадку.

...И остальные в Топ-5

На данный момент первый в мире по длине рейс - перелёт авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окленд, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Копірайт зображення Qatar Airways Image caption Из Дохи в Окленд самолёт Qatar Airways летит более 16 часов

Авиакомпания Qatar Airways с февраля 2017 года летает из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию.

Полет длится 16 часов и 20 минут - за это время лайнер пересекает 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности покрывает 14 535 км. На обратном пути самолет находится в воздухе 17 часов и 30 минут.

Это самый длительный беспрерывной коммерческий рейс в мире.

Другие авиаперевозчики, включая Emirates и United Airlines, также осуществляют беспосадочные рейсы на расстояние более 14 тысяч километров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авиакомпания Emirates планирует и впредь запускать сверхдальние рейсы

Рейс Emirates, занимающий в данный момент третью строчку самых длинных регулярных перелётов в мире, проходит из всё того же новозеландского Окленда в Дубай за 17 часов.

В 2017 году United Airlines запустила рейс между Лос-Анджелесом и Сингапуром - это самый длинный беспосадочный перелет из США. Расстояние между городами оценивается в 14 114 км.

Копірайт зображення AFP Image caption В "копилке" United Airlines - два из пяти самых протяжённых рейсов в мире на данный момент

Лишь на 280 километров короче рейс той же авиакомпании из американского Хьюстона в Сидней.

Вопрос ближайшего будущего

Мировой финансовый кризис 2008-09 годов и рост цен на нефть привели к временному сокращению сверхдальних перелётов и отмене планов по открытию новых таких рейсов.

Однако последующее падение стоимости топлива и запуск новых экономичных самолётов вечными конкурентами Airbus и Boeing - например, Airbus A350-900ULR или Boeing 777-300ER - дали возможность авиакомпаниям вновь вернуться к во всех смыслах далеко идущим планам.

Так что уже совсем скоро нам предстоит узнать о запуске рейсов из Дубая в Панаму, из Дохи в Сан-Франциско и из Перта в Париж. И это может оказаться только затравкой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отменённый нью-йоркский рейс-рекордсмен Singapore Airlines может вернуться в расписание уже в ближайшее время

Следующим рекордсменом может стать авиакомпания Singapore Airlines, которая собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк в 2018 году. Этот рейс длится около 19 часов.

Она уже имела на своем счету рекорд в 15 300 км из Сингапура в Нью-Йорк через Северный полюс. Этот рейс значился в расписании компании с 2004 по 2013 год, когда его отменили по финансовым соображениям.

Так что же по-настоящему изменилось?

Борис Рыбак, генеральный директор компании "Инфомост-Консалтинг", специализирующейся в авиакосмической промышленности, заметил в беседе с Русской службой Би-би-си, что снятие ограничений по дальности полетов связано с технологическим успехом в конструкции самолётных двигателей.

Копірайт зображення AFP Image caption Команда Qantas Airlines радуется первому успешному полёту из Перта в Лондон

"К этому примерялись давно, но чуть-чуть не хватало дальности самолётов. Сейчас, с внедрением нового поколения двигателей, которые экономичнее в удельных величинах, такая возможность появилась, и, конечно, её будут эксплуатировать все, у кого есть возможность их купить", - подчеркнул Рыбак.

Кроме того, чувствительность потребителей XXI века к скорости коммуникаций сыграла свою роль, уверен авиаэксперт.

"Вообще, идеология стыковочных рейсов, которая доминировала с начала 1970-х годов, уступает место прямым перелётам. Люди не хотят сидеть в аэропортах по четыре-пять часов, а то и сутки", - поясняет Рыбак.

"30 лет это никого не беспокоило, а сейчас стало: относительно недавно авиаперелёты были уделом богатых людей, а сейчас летает 4 млрд [человек] в год. Поведенческие стереотипы публики изменились", - резюмировал гендиректор "Инфомост-Консалтинга".

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