Что изменится для украинцев с 1 апреля

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В Украине начнут действовать новые правила, касающиеся медицины, цен на газ и погашения долгов по зарплате. ВВС News Украина собрала перечень основных нововведений.

1. Свой врач

В апреле начнется кампания по выбору врача. Это одно из нововведений медицинской реформы. Оно должно отменить привязку к больнице по месту прописки и дать право выбирать своего медика.

Речь идет о врачах первичного звена: терапевтах, педиатрах, семейных врачах. С медиком необходимо подписать соглашение.

В Минздраве советуют в первую очередь подписывать декларации с теми врачами, которых пациенты знают и которыми довольны.

Врач может отказаться подписывать декларацию, отмечают в Минздраве, если он уже набрал максимальное количество пациентов.

Подписывать соглашение можно будет только с теми больницами, которые подключены к системе "Электронное здоровье" - базе данных по учету и управлению всеми медицинскими услугами, которую также запустили в рамках медреформы.

2. Газ и цены

С 1 апреля "Нафтогаз" увеличивает цену на газ для промышленности на 7,4-9,8%.

В компании заявляют, что предложенные цены - дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и предварительных расчетов с "Нафтогазом".

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Обозреватели не прогнозируют прямого влияния тарифов на газ для промышленности на общую инфляцию в Украине.

Однако они опосредованно и постепенно повлияют и на общий уровень цен на товары и услуги.

Что касается повышения цены на газ для населения, то в правительстве подобные сообщения СМИ опровергли. Более того, Кабмин заявил, что для этого нет никаких оснований.

При этом МВФ требует от Украины сделать этот непопулярный шаг.

3. Электроэнергия и RAB тарифы

Вырастут тарифы на электроэнергию.

Нацкомиссия по урегулированию в сфере энергетики приняла решение о повышении оптовой рыночной цены на электроэнергию в 2018 году на 16,2%.

Это должно происходить в два этапа: с 1 января - на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

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Эксперты прогнозируют, что после этого возрастет и стоимость водоснабжения в ряде городов на 6-17%.

Кроме того, с апреля Нацкомиссия вправе утверждать новые тарифы для облэнерго. Они предусматривают выделение отдельной части прибыли на модернизацию электросетей.

Уверяют, что новые тарифы не начнут действовать сразу. Еще должны пройти общественные слушания в регионах, а их итоги должен рассмотреть НКРЭКУ. Следовательно, срок фактического введения новых тарифов несколько меняется.

Это не повлияет напрямую на цены на электричество для потребителей. Однако эксперты соглашаются, что со временем подорожания электричества не избежать.

4. Взыскание задолженности по зарплате

Министерство юстиции создало список недобросовестных предпринимателей, с которых с 1 апреля 2018 года будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты.

В такой антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.

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Минюст будет действовать в рамках судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, где есть проблемы с выплатой зарплат.

В органах исполнительной службы находится 15,6 тыс. дел на 371,8 млн гривен. Общая сумма задолженности по заработной плате в Украине по состоянию на март 2018 года составила 2,5 млрд гривен.

5. Тарифы "Укрзализныци"

В феврале правительство согласовало повышение тарифов на пассажирские перевозки в этом году в два этапа.

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В апреле планируют повысить стоимость билетов на поезда на 12%, еще на столько же - в октябре.

Однако окончательно такое решение министерству инфраструктуры еще предстоит согласовать.

"Укрзализныця" объясняет подорожание общим ростом цен. При этом компания обещает улучшить качество пассажирских перевозок, модернизировать и закупить новые вагоны.

6. Пенсии для военных

Военнослужащие в апреле получат большие пенсии. Владимир Гройсман сообщил, что в среднем они повысятся на 1500 грн. При этом суммы выплат увеличили "задним числом" - с 1 января 2018 года.

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Пересчет произойдет автоматически. Это касается 498 тыс. военных пенсионеров.

Кроме того, с апреля изменится порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Ранее каждые два года такие люди могли обращаться в территориальные управления пенсионного фонда с заявлением. Теперь эти обращения не нужны, соответствующие структуры будут делать перерасчет автоматически.

7. Штрафы за некачественную продукцию

С 4 апреля более жесткими станут санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов.

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Ранее проверки производителей проводили один раз в два-пять лет. Согласно новому законодательству, такой контроль станет ориентированными на риски и будет проводиться в зависимости от необходимости.

За нарушение закона предусмотрены санкции. В правительстве сообщили, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тыс. гривен.

В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность для людей, инспектор может принять решение о прекращении производства и реализации продуктов.

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