Нильские крокодилы и Hyperloop - как госструктуры шутили 1 апреля

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Нильские крокодилы скоро пополнят ряды помощников пограничников - сообщение с таким текстом в воскресенье утром появилось на официальной странице Госпогранслужбы.

Впоследствии его даже перепубликовали на сайте Кабмина.

Пограничники - не единственные, кто заставил украинских пользователей интернета засомневаться 1 апреля.

"Новые коллеги"

"Эти животные родом из далекой Африки, однако они имеют все шансы завоевать репутацию грозных охранников границы", - говорится в сообщении ГПС о том, что скоро у украинских пограничников появятся "новые коллеги".

На странице Госпогранслужбы по этому поводу даже есть целое видеопояснение. Таким образом они якобы решили бороться против браконьеров и контрабандистов.

"Нетрудно догадаться, что рептилии будут "работать" исключительно на водных участках. Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области", - сообщили в правительстве.

"Одно только присутствие хищника на участке подразделения станет мощным сдерживающим фактором для преступников", - добавили пограничники.

Не только крокодилы

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк также анонсировал экзотическое пополнение.

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Он написал в Facebook, что в рамках проведения контртеррористических мероприятий, а также противодействия контрабанде и наркопреступности, МВД привлекает к оперативной работе боевых аметистовых питонов.

"Группа отобранных на конкурсной основе рептилий прошла специальную подготовку для выполнения поставленных задач", - добавил советник.

По его словам, питоны уже приступили к работе во всех аэропортах, на вокзалах, в местах массового скопления людей, их также привлекут для работы в полицейских патрулях.

"В наших секретных лабораториях для аметистовых питонов был разработан специальный маскировочный камуфляж и установлены тепловизоры на голове и хвосте", - написал Зорян Шкиряк.

Он также выразил убеждение, что с появлением боевых питонов эффективность работы правоохранительных органов значительно улучшится.

"Наконец на службу пришел холодный рассудок!", - написала в комментариях пользовательница Irina Avgust.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вице-премьер Геннадий Зубко сказал, что договорился о Hyperloop между двумя городами с американским бизнесменом Илоном Маском

Во Львов - на Hyperloop

"Укрзализныця" 1 апреля сообщила, что от Киева до Львова можно будет добраться за 25 минут.

Перевозчик якобы открывает продажу билетов на Hyperloop: "Мест в суперинновационном поезде немного, поэтому спешите".

"Кстати, журналисты Медиацентра "Магистраль" уже катались на таком поезде", - добавили в сообщении.

Журналисты, в свою очередь, подробно описали опыт.

О Hyperloop написал также вице-премьер Геннадий Зубко:

"Пока ожидают реализации проекта Hyperloop в Днепре, Илон Маск не против строительства в Украине стартового комплекса для осуществления регулярных коммерческих запусков сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которые будет проводить компания SpaceX", - анонсировал г-н Зубко.

По его словам, строительные работы могут начаться уже осенью.

Тюрьма для коррупционеров

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов тоже пошутил. Он сообщил, что планирует построить на острове Змеиный "тюрьму для коррупционеров".

Он заверил пользователей Facebook на своей странице, что уже обсудил этот проект с правительством.

"Начало строительства запланировано на май 2018 года", - проанонсировал г-н Степанов.

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