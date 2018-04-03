"Врача надо выбрать всем": Минздрав отвечает на вопросы

Копірайт зображення unian Image caption Врача можно выбрать в любой точке Украины независимо от регистрации, уверяют в Минздраве

Со 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врачей, в медучреждениях начали подписывать декларации (соглашения) с врачами.

Это часть медреформы, которая должна отменить привязку к врачам по месту прописки, и дает возможность заключить соглашение с любым терапевтом, педиатром или семейным врачом в любой точке Украины.

Можно ли менять врача, как поликлиники должны превратиться в предприятия, а главврачи - в менеджеров, и что делать тем, кто еще не подписал декларации? На вопросы читателей отвечал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк во время Facebook-лайва.

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Как и из кого выбирать врачей, где достать информацию о них, если ее нет?

Павел Ковтонюк: Не могу сказать, что информации нет. Это зависит от региона. Некоторые регионы хорошо информируют о врачах: в городе Житомире, в Луцке можно прочитать о врачах, есть их фото, место работы. А где нет, то надо делать. Это работа местной власти.

В Минздраве нет ресурсов сделать это для 30 тыс. врачей. Мы надеемся, что власть на местах это сделает. Но все равно по фото врача не выберешь. Надо подбирать врача, которому доверяешь. Спрашивать у знакомых, пробовать - лечиться у одного, а потом менять.

Хотим изменить врача, но нам отказали - новый врач не хочет ссориться со своим коллегой, у которого лечились до этого. Что делать в этой ситуации?

Павел Ковтонюк: Не может ни один врач вам отказать ни при каких обстоятельствах, кроме того, что у него уже есть две тысячи пациентов.

Есть второй вопрос - это доверие. Это - твой врач, к которому ты будешь ходить и лечиться. Если нет комфорта в отношениях, то надо подумать над этим. Если врач лечит "через не хочу", я не знаю, будет ли он вам лучшим врачом. Но с юридической точки зрения вам отказать не могут.

Копірайт зображення unian Image caption Врачей можно будет менять, говорит Павел Ковтонюк

Кто-то услышал, что это нововведение есть, пришел и подписал декларацию с врачом. Кто-то остался вне этого процесса. Что будет с этим человеком дальше, у кого он будет лечиться?

Павел Ковтонюк: Рано или поздно, надо будет всем подписать декларации. У этого процесса нет конечной даты. Все люди рано или поздно будут иметь своего врача. А дальше за этим последуют средства. Мы будем платить тем, кого люди реально выбирают, а не по территориальному принципу.

Возможно, люди, которые редко болеют, не пойдут сразу врача выбирать. Ничего страшного. Обратятся позже, при случае.

Как будут выбирать студенты и переселенцы

Могут ли студенты, живущие в Киеве или в других городах, также выбирать себе врача, лечиться не только в студенческой поликлинике?

Павел Ковтонюк: Безусловно, да. Студенты здесь живут долго, несколько лет. Если есть такое желание, его (врача) можно выбрать здесь. Если человек ездит домой часто, то может выбрать там.

Главное - это доверие. Мы вводим понятие собственного врача - это врач, у которого ты всю жизнь лечишься, он знает твою историю.

Если человек всю жизнь лечился у одного врача, а он набрал себе 2000 пациентов. Получается, что он к нему не попадает, или еще лечится по предыдущей схеме?

Павел Ковтонюк: Такая ситуация возможна, если очень долго медлить. Подписание деклараций занимает время, и собрать 2000 пациентов за несколько недель физически невозможно.

Если человек лечится у какого-то врача очень долго, ничего ему не мешает пойти и подписать декларацию в ближайший месяц.

Как быть людям, которые часто переезжают, насколько легко можно будет менять врачей?

Павел Ковтонюк: Врачей менять можно. Хочу подчеркнуть - мы говорим не о разовых отношения, а о враче навсегда. Надо себе такого врача выбрать и к нему обращаться.

Я думаю, что мало людей, которые так много путешествуют, что прямо не могут выбрать лечащего врача. Где-то они длительное количество времени все же находятся, и там стоит выбрать врача. Если вы поехали в другой город и там что-то произошло, то работает неотложная помощь.

Копірайт зображення unian Image caption Медучреждения должны быть подключены к электронной системе, иметь принтер, компьютер и интернет

Могут ли переселенцы из Крыма и Донбасса получить своего врача? И могут ли они его поменять, если переедут?

Павел Ковтонюк: Могут. Это то решение, которое очень помогает таким людям, потому что нет привязки к месту прописки. Человек, у которого есть документ, удостоверяющий проживание в Украине, может выбрать себе врача в любой точке страны.

Мы всю реформу придумали, чтобы наконец выбирать врача, к которому хочется, а не к которому приписан. Стоит выбрать врача, у которого хочется лечиться долго и постоянно.

Что касается готовности заведений - чтобы там выбирали врачей, там должен быть принтер, компьютер и интернет, но не во всех поликлиниках это есть.

Павел Ковтонюк: Медучреждения должны быть подключены к электронной системе, потому что у нас единый электронный реестр деклараций. Поэтому хотя бы один компьютер должен быть. Их закупают власти. В большинстве случаев они есть. В тех местах, где нет - надо приобрести, чтобы люди могли подписывать декларации.

Есть случаи, когда врач один на всю деревню, и выбора как такового у людей нет.

Павел Ковтонюк: Отсутствие выбора для села - естественное явление. В селе ты не можешь выбрать, в какую церковь ходить, в какую школу, потому что она там одна. Так же и врач один.

Общество должно позаботиться, чтобы врач был тот, который ему нравится. И это в их власти. Плюсом является то, что врачи в селе быстрее получат плюсы от реформы, потому что получат всех людей в свой список. В отличие от Киева, где будет конкуренция за пациентов.

Выбор врачей и частная медицина

Можно ли выбрать врача в частной клинике?

Павел Ковтонюк: Можно, если только вы видите на частной клинике отметку, что здесь выбирают врача. Это означает, что частная клиника собирается работать с государством по программе финансирования. С июля заключит договор с НСЗУ и будет получать деньги за каждого пациента из бюджета.

Копірайт зображення facebook.com/ulanasuprun/ Image caption Эта отметка на медучреждении означает, что в нем можно подписывать декларации с врачами

Есть первые ласточки, частные клиники, которые заинтересованы в этом процессе. Они осторожны, они смотрят, как пойдет. Я думаю, что пойдут и интерес с их стороны есть.

Можно ли будет перейти из государственной клиники в частную?

Павел Ковтонюк: Если есть договоры с Национальной службой здоровья, мы не различаем, государственная или частная, и вы между ним свободно переходите.

Копірайт зображення unian Image caption Сколько денег пойдет врачам, будут решать в медучреждениях. Суть реформы - это дать автономию медучреждениям, отмечают в Минздраве

В Минздраве отметили, что врачи, которые будут иметь максимум пациентов, смогут получать от 740 тыс. грн. Но в эту сумму должны входить расходные материалы, некоторые анализы и аренда помещения, если это нужно. Какую часть из этого в конечном итоге может получить врач?

Павел Ковтонюк: Это зависит от того, как они (медучреждения) ведут хозяйство. Одни могут быть неэффективными - с большими другими расходами - и на зарплату врачам остается мало. Другие - наоборот, работают эффективно. Суть реформы - это дать автономию медучреждениям. Когда мы как государство не будем определять, столько процентов должно идти на расходные материалы, а сколько - врачам. Это будет стимулировать учреждения. По статистике, фонд оплаты труда на первичной помощи может составлять 70-80%. Решение будет принимать главврач.

Главврачам надо стать менеджерами, составлять план доходов и расходов. Это нормально, любой руководитель предприятия должен иметь такие навыки.

Когда врач работает в поликлинике, то аренда кабинета должна высчитываться из этой суммы денег?

Врач садится и считает, что выгоднее: арендовать кабинет в поликлинике, открывать частный кабинет, или работать на ставке. И решает, что выгоднее ему. Это называется конкуренция и рынок рабочей силы, которого у нас нет, который должен появиться.

Я хочу, чтобы конкурировали за врача. Чтобы поликлиника не думала, что врачи - это прикрепленные рабы, которые не могут никуда уйти. У врачей есть альтернатива. Пациент ходит за врачом. Таким образом немножко начнут заботиться о врачах. Наша цель - дать врачу выбор. Он может быть и частным предпринимателем, и работать на зарплате.

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