Матери, которые сожалеют, что родили детей

Большая часть родителей согласятся, что дети - это тяжелый труд. Но вместе с тем они, скорее всего, признают, что радость в этом деле перевешивает трудности. Разве может быть иначе? Впрочем, есть женщины, которые жалеют, что родили детей. В программе Виктории Дербишир три женщины рассказали, как это - тайно сожалеть о том, что ты стала матерью.

Рэйчел

"Если можно было бы повернуть стрелки часов назад, я бы не рожала детей", - признается Рэйчел, которой уже за 50.

У нее трое детей. Самому младшему - 17 лет, и практически все время она была матерью-одиночкой, которую внезапно накрыло осознание реальности.

"Иногда я не чувствовала себя достаточно зрелой, чтобы нести ответственность за этого маленького человека, которому я нужна была для выживания", - говорит Рэйчел.

"Это напоминало бесконечный бег по кругу - ты вкладываешь бутылочку в ротик, чтобы ее содержимое вышло через другое отверстие. А когда же наконец начнется что-то приятное?

Мне хотелось кричать о том, что на самом деле все совсем не так, как в рекламе. Если вам нравится материнство, тогда все супер, вы получили желаемое. Но если нет, тогда конец - вы загнали себя в ловушку".

Рэйчел признает - она недостаточно тщательно обдумала, как рождение детей повлияет на ее жизнь. Если бы она все четко осознавала, то не стала бы матерью.

"Но я чувствую свою вину, когда говорю это, потому что на самом деле очень люблю своих детей", - жалуется она.

"Тебе кажется, что ты плохая мама. И это чувство вины ты все время носишь в себе, оно никуда не исчезает, и ты думаешь: а догадываются ли об этом дети?"

"Но жизнь дана человеку не для того, чтобы забыть о себе и пожертвовать своей свободой, чтобы дать им жизнь".

Признать это тяжело, потому что "все подумают, что ты плохой человек".

Самое большое желание Рэйчел - чтобы женщин, у которых возникают такие чувства, не демонизировали.

"Все это время я чувствовала себя очень одинокой. Мне казалось, что со мной что-то не так. Если бы я могла с кем-то поделиться, и этот человек меня понял, то, возможно, было бы не так трудно справляться с материнством".

Элисон

Image caption Элисон говорит, что не знала, как заботиться о своем ребенке

"Я просто представляла себе маленькую счастливую семью, с домиком и садом, детей, бегущих в школу. Как в сказке", - рассказывает она.

Родители удочерили Элисон. В детстве она всегда мечтала иметь свою семью.

И только после рождения сына поняла, что не готова быть матерью.

Стремясь вырваться из дома и хоть ненадолго перестать быть матерью, она уже через полгода после родов вернулась на работу.

"Я брала выходной, чтобы отвезти сына к няне и свободно распоряжаться собой", - вспоминает она.

Не могу сказать, что мне не хотелось проводить с ним время. Но я просто не знала, что делать, и не очень хорошо умела о нем заботиться".

Элисон с мужем не хотели, чтобы их сын рос одиночкой, поэтому решили родить еще одного ребенка. Сейчас оба мальчика учатся в университете.

Она признает: если бы тогда был такой опыт, как сейчас, то я никогда в жизни не стала бы матерью.

"Потребности и желания других всегда были на первом месте. Последние два десятилетия я только и делала, что повторяла мантру: "Если все счастливы, то и я счастлива". А это иногда угнетает", - говорит женщина.

"Я могла добиться большего в карьере. Но на протяжении 15 лет должна была возить детей в школу, что существенно ограничило мои карьерные возможности".

В разговоре Элисон часто подчеркивает, что очень любит своих детей. Однако, вспоминая прошлое, признает, что вела себя эгоистично. "Я была недовольна тем, что они отбирают у меня свободное время".

По ее мнению, женщины не говорят об этом потому, что боятся осуждения. Не хотят, чтобы их называли эгоисткой. Ведь подтекст таков: если ты не хочешь детей, то ты плохая мать".

Распространенное ли это явление?

Сколько женщин думают так же, узнать невозможно, так как заговорить об этом открыто решаются единицы.

Однако во время опроса, который организация YouGov провела в 2016 году в Германии, из 1200 респондентов 8% ответили, что сожалеют о рождении детей.

В 2015 году израильский социолог Орна Донат опубликовала результаты своего исследования, в котором приняли участие только женщины, сожалеющие о том, что родили детей.

Она отметила, что "стремление аннулировать материнство" - до сих пор не исследованный опыт.

Женщины, которые признаются, что жалеют о материнстве, утверждают, что послеродовая депрессия здесь ни при чем. Это - другое.

Джой

Image caption Джой говорит, что лишена материнского инстинкта

Родив дочь 20 лет назад, Джой довольно рано поняла, что не хочет быть матерью.

"Все женщины описывают происходящее так - им дают в руки младенца, и внезапно их охватывает волна безумной сказочной любви. Но я ничего такого не почувствовала. Было осознание огромного груза ответственности, вот и все", - говорит она.

Джой пытается с теплотой вспоминать первые годы жизни дочери, но это ей не удается.

"Было трудно, повседневная рутина, одно и то же с утра до ночи".

"Думаю, через это проходят все мамы. Просто я в этом не находила никакой радости. Сплошной беспросвет".

Джой считает, что, в отличие от других матерей, которых радуют их дети, ей не хватает материнского инстинкта.

"Я долго не могла понять, говорят ли (другие матери. - Ред.) правду, когда утверждают, что это так прекрасно. Думала, может, однажды они сбросят маски и честно мне все расскажут", - рассказывает она.

"Я как будто была лишена этой способности - быть хорошей, мягкой, теплой мамой".

"У меня было желание вернуться на работу. Я хотела продолжать карьеру, развивать свой бизнес, а материнство было чем-то вроде довеска".

В детстве, рассказывает Джой, дочь сомневалась, что мама ее любит. "Потому что я была нестандартной мамой. Я действительно ее люблю, - настаивает она, - но разводить сюси-пуси не умею".

Если бы больше женщин, по мнению Джой, откровенно рассказывали о своих чувствах, то общество меньше бы на них давило, заставляя становиться матерями.

"Таких, как я, больше. Просто они молчат".

"Было бы очень круто, если бы женщины, прежде чем полностью посвятить себя этому делу, могли самим себе честно признаться, хотят ли они на самом деле иметь детей и семью, важно ли это для них".

"Если внутренний голос вам подсказывает, что это не для вас, тогда не стесняйтесь и имейте смелость встать и заявить: "Я не хочу быть мамой, не хочу иметь детей".

Все имена изменены.

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