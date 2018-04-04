Холодницкий против Сытника: как в Раде сошлись борцы с коррупцией

Копірайт зображення UNIAN Image caption Назар Холодницкий и Артем Сытник из бывших соратников превратились в оппонентов. В Раде они между собой практически не разговаривали

"Никакого конфликта между НАБУ и САП нет", - уверял в Раде депутатов председатель антикоррупционного бюро Артем Сытник, но, судя по реакции зала, ему мало кто поверил.

Руководители антикоррупционного бюро Артем Сытник и антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий провели дебаты в Верховной Раде относительно громкого скандала с прослушкой.

Депутаты вызвали обоих руководителей антикоррупционных органов после того, как стало известно, что антикоррупционное бюро и генпрокуратура прослушивали Назара Холодницкого.

И якобы обнаружили очень много нарушений с его стороны, после чего генпрокурор Юрий Луценко потребовал его отставки.

Дескать, Холодницкий сливал информацию подозреваемым, пытался повлиять на судей, оказывал давление на свидетелей и на своих подчиненных в интересах своих друзей.

Назар Холодницкий все обвинения отрицает и утверждает, что материалы против него - это манипуляция и передергивание.

НАБУ и САП создали несколько лет назад для борьбы с коррупцией.

Бюро расследует коррупционные дела против топ-чиновников, а прокуроры САП процессуально сопровождают эти дела вместо старой генпрокуратуры.

Антикоррупционная прокуратура - фактически независимый орган, однако ее председатель по должности является заместителем генпрокурора.

"Жучок в аквариуме"

30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет требовать снятия с должности Назара Холодницкого.

Луценко обвинил его "в дисциплинарных проступках", которые выявило совместное расследование Генпрокуратуры и НАБУ.

В его рамках в кабинете Холодницкого, а именно в аквариуме, почти месяц работали прослушивающие устройства.

Почти одновременно с заявлением Луценко в наступление пошел в Артем Сытник. Он дал интервью "Зеркалу недели", где подробно объяснил претензии к коллеге по антикоррупционному цеху.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Не так давно между Артемом Сытником и Юрием Луценко также был конфликт, но сейчас они выступают единым фронтом против Назара Холодницкого

По его словам, прослушивание показало, что Назар Холодницкий "сливал" информацию подозреваемым по делу о злоупотреблениях в одесской мэрии, в котором фигурирует Геннадий Труханов.

Также речь шла о злоупотреблениях по делу о попытке дать взятку Ульяне Супрун, о якобы злоупотреблениях депутата от БПП Георгия Логвинского, о производстве против руководителей НАПК, а также о злоупотреблениях в интересах частных банков.

В ответ Назар Холодницкий заявил, что никаких незаконных распоряжений не давал и нарушений в его действиях нет, а на все обвинения он готов ответить во время следствия.

ГПУ расследует против него уголовное дело, а квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры должна разобраться, может ли Холодницкий и дальше работать главой САП.

Это дело удивило общественность, ведь раньше Сытник и Холодницкий публично не ссорились и считались союзниками, которые обычно конфликтовали с генпрокурором Юрием Луценко.

Разборки в Раде

Еще вчера Верховная Рада вызвала на ковер всех трех фигурантов, однако Юрий Луценко решил не идти, дав возможность молодым "антикоррупционерам" выяснять отношения между собой.

Но публичных разборок на камеры Сытник и Холодницкий не устроили и вели себя в парламенте удивительно сдержанно.

Хотя НАБУ и сделало серьезный удар на опережение - за час до отчета опубликовало нарезку записанных разговоров Назара Холодницкого.

На этих записях голос, похожий на Холодницкого, действительно говорит то, в чем его обвиняют НАБУ и ГПУ.

Там действительно есть элементы попытки затормозить расследование против Геннадия Труханова, повлиять на свидетеля и суд относительно попытки дачи взятки Ульяне Супрун, вмешательство в дело Логвинского и производства против председателя НАПК.

Копірайт зображення NABU Image caption Банка с долларами по делу о взяточничестве - один из символов работы НАБУ

"Многие хотят спекулировать записями. Я готов комментировать на записях каждое слово. То, что опубликовано - игра на публику и нарезка слов", - заявил депутатам Назар Холодницкий, в очередной раз повторив, что никаких нарушений он не совершал.

Он говорит, что во многих делах НАБУ доказательная база слишком слаба, и он просто делает все возможное, чтобы не превращать антикоррупционные дела в пиар-шоу.

И если брать его слова в комплексе, а не вырезать отдельные фразы, то именно об этом будут свидетельствовать записи из "аквариума".

Копірайт зображення NABU Image caption Кадр из видео, которое обнародовало НАБУ

С резкой критикой Холодницкого выступили депутаты Сергей Лещенко и Олег Ляшко.

В ответ антикоррупционный прокурор напомнил Лещенко о дорогой квартире в центре Киева, на которую тот якобы не зарабатывает.

А Ляшко напомнил о роскошном загородном доме и подозрительно крупных выигрышах в лотерею.

Все сливают

Единственный упрек, который сделал Холодницкий в сторону Сытника - что тот якобы "сливает" информацию журналистам, которые часто появляются на месте задержания аномально быстро.

Он напомнил прошлогоднюю историю, когда в сети опубликовали записи "офрекордс-разговоров" Артема Сытника с активистами, где директор НАБУ достаточно откровенно рассказывает детали антикоррупционных дел.

В ответ Сытник не стал повторять громкие обвинения против Холодницкого, подчеркнув, что конфликта нет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Назару Холодницкому будет трудно сохранить кресло

"Все детективы и прокуроры САП работают в штатном режиме. Борьба с коррупцией не прекращена", - заверил он.

Сытник заявил, что ничего страшного не произошло, просто замалчивать факты противоправных действий он не мог.

Артем Сытник надеется, что с виной Холодницкого разберутся компетентные органы, как и с прошлогодней историей с его откровенными разговорами с активистами.

Депутаты, многие из которых уже стали фигурантами дел НАБУ и САП, наблюдали за этим действом с нескрываемым удовольствием.

На тот момент все уже видели записи разговоров Холодницкого и понимали, что конфликт очень серьезный, а это расследованию коррупционных дел явно не будет способствовать.

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