Прецедент Бубенчика и его последствия

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Генеральный прокурор Юрий Луценко отстранил от досудебного расследования группу прокуроров, которые выдвинули подозрение активисту Майдана и бывшему командиру батальона "Запад-2" Ивану Бубенчику в убийстве сотрудников "Беркута" четыре года назад.

Юрий Луценко назвал "неправильной" квалификацию действий Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники департамента спецрасследований ГПУ, которым руководит Сергей Горбатюк и с которым у генерального прокурора ранее неоднократно возникали конфликты.

Ситуация вокруг дела Ивана Бубенчика не стала исключением.

В эфире Громадского радио Сергей Горбатюк заявил, что действия генпрокурора можно квалифицировать как незаконное вмешательство в деятельность следователей и прокуроров. Он сказал, что на момент заявления Юрия Луценко никто из них не участвовал в совещаниях по этому поводу.

"Непонятно, на основании чего он такое решение принимал. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, он не имеет оснований менять группу прокуроров, потому что ему так хочется. Единственным основанием является неэффективное осуществление досудебного расследования. Чтобы такое решение принять, надо изучить материалы производства" , - заявил Сергей Горбатюк.

Он не исключил, что решение Юрия Луценко будет обжаловано в судебном порядке.

"Застрелил двух командиров"

Задержание Ивана Бубенчика и доставка в Печерский суд столицы для избрания меры пресечения повлекла протесты бывших активистов Майдана и участников АТО.

Вечером 3 апреля они протестовали до позднего вечера под стенами суда, в соцсетях призывали не молчать и выйти на защиту человека, который четыре года назад на Майдане защищал безоружных людей.

Об убийстве двух "беркутовцев" заявлял сам Иван Бубенчик.

В фильме "Пленники" о событиях на Майдане он рассказал, что утром 20 февраля 2014 года застрелил из автомата двух командиров силовиков, а нескольких других правоохранителей ранил в ноги.

Является ли достоверной эта информация, следствие до сих пор не установило.

Однако еще в 2016 году журналисты обращали внимание на противоречия в заявлениях активиста, в частности утверждая, что 20 февраля были убиты четверо правоохранителей, и среди них не было командиров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В суд 3 апреля поддержать Ивана Бубенчика пришли депутаты Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко

Амнистия активистам Майдана

Более двух лет назад следователи департамента спецрасследований ГПУ уже вызвали Ивана Бубенчика на допрос.

Они утверждают, что он не приходил, и поэтому его доставили в суд принудительно. Но сам подозреваемый утверждает, что приходил на допросы неоднократно.

В феврале 2016 года руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк признавал, что из-за действия закона об амнистии активистов Майдана, привлечь к ответственности Ивана Бубенчики невозможно.

Этот закон был принят сразу же после трагических событий на Майдане в феврале 2014-го.

"Согласно решению Верховной Рады, все лица, причастные к любым преступлениям против правоохранителей (во время Майдана - Ред.), попадают под амнистию. Дела в отношении них должны быть закрыты. Они не могут быть задержаны, им не может быть сообщено о подозрении", - утверждал Сергей Горбатюк.

Почему в таком случае следователи решили в 2018-м задержать Ивана Бубенчика?

Как объясняет прокурор Игорь Земсков, следствию стало известно о его возможном побеге за пределы Украины. Кроме того, причиной стал его отказ являться на допросы.

Следователи считают, что имели полное право на такие действия, поскольку парламент, принимая закон об амнистии активистов Майдана, не внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Таким образом, говорят они, любой закон, не соответствующий порядку, предусмотренному УПК, не может быть применен.

На такие заявления одного из следственных прокуроров отреагировал председатель парламента Андрей Парубий - в 2014 году руководитель самообороны Майдана.

Он заявил, что считает неприемлемыми любые комментарии прокурора по закону, который вступил в силу.

"Он не должен давать политические оценки, он должен выполнять закон. А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты, занимается частной практикой и защищает того, кого считает необходимым", - заявил спикер Рады и посоветовал ГПУ провести специальное расследование в отношении высказываний прокурора.

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Ревизия Майдана?

К юридической дискуссии добавилась также и морально-политическая.

"Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 - мы можем вернуться в прошлое до Майдана. Приговор должен показать, что важнее для нас - право или закон. В конце концов - были ли события четырехлетней давности революцией, тем более Достоинства", - написал в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Среди аргументов в защиту Ивана Бубенчика - самооборона при смертельной угрозе не может считаться уголовным преступлением.

Многих пользователей соцсетей также возмущает то, что за четыре года после Майдана за решеткой не находятся убийцы "Небесной сотни", в то время как Ивану Бубенчику в случае возбуждения уголовного дела грозит пожизненное заключение.

Согласно данным ГПУ, к лишению свободы по состоянию на февраль 2018 года приговорили только двух людей, но один из осужденных вышел на свободу согласно "закону Савченко".

Оба они не причастны к убийствам, это так называемые "титушки", которые принимали участие в столкновениях и избиении активистов Майдана.

В 2014 году погибло, а также умерло от смертельных ранений 123 человека, из них 104 - активисты Майдана, 17 - работники правоохранительных органов. Пострадавшими признали около 2,5 тыс. человек.

4 апреля Печерский суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Ивану Бубенчику.

Однако его адвокаты объявили отвод следственным прокурорам. Эти требования совпали по времени с заявлением Юрия Луценко об их отстранении от расследования. Суд снова сделал перерыв в заседании.

Ключ к расследованию

А Иван Бубенчик в обнародованном видеообращении назвал обвинения в свой адрес "немного маразматическими".

"Сегодняшняя ситуация показывает мне, что они даже не знают, что сегодня уже делать. Что это был за ход, для чего они придумали - это вопрос только к ним. Если это было сделано в отношении меня - это был вызов, брошенный всему Майдану и всей Революции достоинства, всему обществу и всем, кто погиб за независимость", - заявил он.

Но юристы, которые присоединились к дискуссии о "прецеденте Бубенчика", отмечают, что закон об амнистии активистов Майдана, принятый после убийств в 2014 году, является одним из тормозов в расследовании убийств "Небесной сотни".

И что восстановить всю картину событий четырехлетней давности можно, установив, в том числе, и обстоятельства гибели 17-ти сотрудников правоохранительных органов.

"Ключ к расследованию убийств активистов может лежать в расследованиях убийств правоохранителей. И это не значит, что активистам Майдана не нужна амнистия - нужна! Но только после того, как будут закончены расследования. (...) Что мы имеем сейчас? Идиотский закон 2014 года заложил нам с вами мину замедленного действия. Сначала он тормозил расследование событий Майдана. Теперь он противопоставляет активную часть общества единственному подразделению прокуратуры, готовому к сотрудничеству с этим обществом", - пишет в Facebook координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

Поэтому, говорит правозащитница, Иван Бубенчик должен добровольно давать показания следствию.

Об этом говорят и следователи прокуроры, в частности Алексей Донской.

"В первую очередь, именно Бубенчик должен объяснить, по каким мотивам, почему и в кого он стрелял, чем, по его мнению, ему угрожали люди, в которых он стрелял, и чем эти угрозы подтверждались", - сказал он в комментарии интернет-изданию "Тексты".

"В конце концов, это не обвинительный акт, а лишь подозрение, и для него есть обоснованный фактаж, который нужно проверять", - добавил он.

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