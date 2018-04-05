Солдаты удачи: можно ли легализовать украинские "частные армии"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption За рубежом частные военные компании имеют на своем вооружении автоматическое огнестрельное оружие и различные виды техники, к примеру, вертолеты. На фото - бойцы ЧВК Blackwater в Багдаде, 2004 год

В Украине хотят легализовать частные военные компании (ЧВК), которые смогут выполнять широкий спектр задач: от военизированной охраны объектов до полноценного участия в вооруженных конфликтах.

Законопроект об узаконивании ЧВК в Украине в ближайшее время планирует внести на рассмотрение парламента депутат Евгений Дейдей.

Как именно предлагают легализовать частные военные компании и какие последствия это может иметь - в анализе BBC News Украина.

Что такое ЧВК

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотрудники американской частной военной компании охраняют иракского дипломата. Багдад, 2005 год

Частные военные компании - предприятия, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной и защитой, нередко с участием в военных конфликтах.

Согласно определению одного из первых профильных международных соглашений ("Документу Монтрё"), это - "частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они сами себя характеризуют".

Возникли ЧВК в конце 1960-х в Великобритании, их учредителями были бывшие десантники. Они тренировали военных и выполняли различные задания, в том числе боевые, в горячих точках, где была задействована британская армия.

Собственно, ЧВК и характеризуются тем, что их сотрудниками являются бывшие военнослужащие, выполняющие военные задачи, но за более высокую плату.

В ряде стран их деятельность вполне законна.

Сокращение численности вооруженных сил в западных странах, начавшееся после Холодной войны, дало дополнительный импульс развитию ЧВК.

Личного состава армии становилось все меньше, а к выполнению задач, которые ранее осуществляли кадровые военные, решили привлекать частные фирмы - своего рода военный "аутсорсинг".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Деятельность ЧВК часто связана с подготовкой местных сил безопасности в странах, где продолжаются конфликты

Поэтому частные военные компании могут выполнять следующие функции:

военизированная охрана людей и объектов, например посольств или нефтепроводов;

охрана транспортных колонн;

охрана гуманитарных миссий;

участие в миротворческих миссиях, например, под эгидой ООН;

разминирование;

разведка и оценка ситуации безопасности в регионе;

техобслуживание и применение сложных боевых комплексов и техники, например, новой артиллерии или дронов;

борьба с пиратством - сопровождение и защита судов, переговоры с пиратами;

эвакуация людей из горячих точек;

тренировка сил местной полиции или военных, например, снайперов;

выполнение функций полиции там, где не действуют правоохранительные органы;

содержание под стражей и конвоирование задержанных или заключенных;

подготовка гражданских лиц к действиям в экстремальных условиях;

полноценное участие в боевых операциях - совместно с кадровыми частями или отдельно.

Этот список не является исчерпывающим - речь идет о всех видах силовой деятельности в целом.

Услугами таких фирм пользуются как правительственные армии (например, компания DynCorp регулярно получает контракты от правительства Соединенных Штатов), так и международные организации, такие как ООН.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С Blackwater связана трагическая история - в 2007 году несколько ее сотрудников, сопровождавших дипломатов США, устроили стрельбу на одной из площадей Багдада, в результате чего погибли 17 иракцев. Впоследствии четверо контрактников Blackwater были осуждены в США. Сейчас компания Blackwater известна под именем Academi

В то же время в отношении ЧВК сформировался демонизированный образ "частных армий", способных выполнять любые задачи "за деньги транснациональных корпораций", а также организаций, неподконтрольных официальным структурам.

Этому также способствовала деятельность "ЧВК Вагнера" - неофициальная ЧВК, которая, как считается, была сформирована при поддержке российских властей и участвовала в войнах на Донбассе и в Сирии. В Кремле создание любых ЧВК отрицают.

Украинцы в ЧВК

Копірайт зображення уніан Image caption Украинские десантники ценятся в иностранных ЧВК, говорят эксперты

В Украине частные военные компании фактически действуют уже давно - они оказывают разрешенные законом услуги, например, проводят тренинги по тактической медицине или стрелковой подготовке из легальных видов оружия.

Однако более широкая деятельность таких фирм согласно Уголовному кодексу уже запрещена и квалифицируется как наемничество.

В то же время известно, что украинцы работают в иностранных частных военных компаниях - если в их контрактах прописано, что они занимаются, например, охраной объектов, то наемничеством это не считается.

"Бывшие АТОшники участвуют в конфликтах в Африке и других регионах, где они охраняют заводы и поселения", - рассказывает военный обозреватель Серж Марко.

"Попасть туда - это очень неплохо. Ценятся наши десантники, люди с реальным боевым опытом", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцев с боевым опытом можно встретить во многих иностранных ЧВК

По его данным, уровень зарплат там составляет от 2 до 5 тысяс долларов в месяц - в зависимости от уровня опасности.

А Андрей Кебкало, руководитель украинской ЧВК Omega Consulting Group, в одном из интервью рассказал, что платить могут очень по-разному: от 70 до 1000 долларов в сутки

И отдельно в договоре предусмотрено страхование на случай ранения или смерти - это несколько сотен тысяч долларов.

Легализовать в Украине

С 2014 года количество людей с боевым опытом в Украине значительно возросло, что привело к началу дискуссии о легализации ЧВК.

Одним из первых об этом еще в 2015 году заговорил тогдашний руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош: "Думаю, это будет определенный выход. Люди, которые мысленно не вернутся с войны, смогут быть задействованы в очень разнообразных плоскостях, а также в сопровождении грузов".

А в 2018 году планы узаконить ЧВК в Украине озвучил депутат Евгений Дейдей - экс-командир спецбатальона МВД "Киев-1".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Евгений Дейдей попал в парламент по спискам "Народного фронта", однако сейчас сотрудничает с фракцией Радикальной партии

Его законопроект еще не опубликован, однако в комментарии BBC News Украина политик рассказал о его концепции.

Евгений Дейдей уверяет, что не стремится узаконить "частные армии" для бизнесменов.

Более того, он хочет прописать норму о "запрете использования ЧВК на территории Украины и вопреки государственным интересам".

То есть речь идет о компаниях, которые будут работать для внешнего заказчика, а в Украине смогут проводить, например, те же тренинги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотрудники ЧВК DynCorp, которые проводили тренинги для полиции в Афганистане, 2006 год

Евгений Дейдей планирует, чтобы украинские военные компании занимались:

оказанием военных услуг (разминирование и медиация (посредничество. - Ред .) в конфликтах по просьбе правительств других государств)

.) в конфликтах по просьбе правительств других государств) оказанием охранных услуг (охрана госучреждений, военных объектов, высших должностных лиц, сопровождение колонн; безоружное сопровождение торговых и гражданских судов; продажа антитеррористической техники);

предоставлением консультационных услуг (обучение личного состава сил службы безопасности, оценка безопасности объекта; перевод, военной документации, военный консалтинг).

На вопрос BBC News Украина о том, как будут вооружены отечественные военные компании, депутат отвечает: "Это достаточно сложный вопрос, по поводу которого мы до сих пор дискутируем с экспертами. Однако, безусловно, огнестрельное оружие и спецсредства - обязательные атрибуты деятельности ЧВК".

Планируют, что контрактники военных компаний будут отвечать следующим требованиям: владение государственным языком, соответствующая физическая и профессиональная подготовка, они также должны пройти психологический отбор.

Копірайт зображення Міноборони України Image caption Сторонники идеи легализации ЧВК в Украине считают, что это поможет многим бывшим участникам боевых действий на Донбассе

Таким образом, о несудимости пока речь не идет, однако Евгений Дейдей не исключает, что эти требования могут измениться, если закон будет принят.

Еще одна норма, которую планирует прописать депутат - 49% акций каждого такого предприятия должны принадлежать государству. По его мнению, это станет дополнительным элементом контроля за работой подобных формирований.

Евгений Дейдей добавляет, что в разработке законопроекта ему помогают эксперты из Европы и США, планируют также привлечь представителей Academi - американской ЧВК, ранее носившей название Blackwater.

А нужно ли?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Тетерук, экс-комбат батальона "Миротворец" не исключает, что Рада может рассмотреть вопрос легализации ЧВК

Несмотря на норму о запрете использования ЧВК в Украине, большинство опрошенных BBC News Украина экспертов не считают идею их легализации удачной.

"При нынешней системе управления государством частные военные компании будут использоваться, в первую очередь, для решения политических или имущественных споров", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

"Завтра придут к вам ребята с автоматами и официально начнут выкручивать руки. А с нашей правовой системой вы потом ничего не докажете", - добавляет он.

"У нас и так есть ЧВК. Просто они имеют неофициальный статус, а станут официальными. Их сейчас не привлекают к участию в тренингах для ВСУ или добровольцев - их используют в частных целях", - говорит Серж Марко.

А упомянутый выше руководитель Omega Consulting Group Андрей Кебкало говорит, что все силовики - от Минобороны до СБУ - категорически против идеи легализации ЧВК и не хотят рассматривать возможности конструктивного сотрудничества.

Копірайт зображення Omega Consulting Group

"Сейчас мы работаем за рубежом, все заказчики - иностранные. А в Украине все боятся, думают, что это нелегально, и всех посадят", - говорит он.

Андрей Кебкало в целом скептически относится к возможности легализации: "Политическая ситуация настолько сложная, что сегодня вы работаете в рамках закона, а завтра всех пересажают. Сегодня вы друг, а завтра - враг".

Впрочем, депутат Андрей Тетерук не исключает, что Рада все-таки рассмотрит вопрос узаконивания ЧВК: "Если это произойдет, то деятельность этих компаний будет регламентирована исключительно за пределами Украины. Никакой деятельности вооруженных ЧВК в Украине быть не может".

Когда законопроект Евгения Дейдея будет внесен на рассмотрение парламента, пока неизвестно - работа над ним продолжается.

Впрочем политик уверен, что решение вопроса с украинскими частными компаниями позволит трудоустроить многих ветеранов АТО - по его мнению, в состав таких формирований могут войти более 10 тыс. человек, прошедших Донбасс.

"ЧВК помогут многим бойцам реализовать свои профессиональные навыки и умения на законных основаниях. К тому же международная практика показывает, что во многих странах ЧВК успешно функционируют и дают людям работу, пополняют бюджет", - констатирует Евгений Дейдей.

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