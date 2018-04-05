Солдаты удачи: можно ли легализовать украинские "частные армии"?
В Украине хотят легализовать частные военные компании (ЧВК), которые смогут выполнять широкий спектр задач: от военизированной охраны объектов до полноценного участия в вооруженных конфликтах.
Законопроект об узаконивании ЧВК в Украине в ближайшее время планирует внести на рассмотрение парламента депутат Евгений Дейдей.
Как именно предлагают легализовать частные военные компании и какие последствия это может иметь - в анализе BBC News Украина.
Что такое ЧВК
Частные военные компании - предприятия, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной и защитой, нередко с участием в военных конфликтах.
Согласно определению одного из первых профильных международных соглашений ("Документу Монтрё"), это - "частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они сами себя характеризуют".
Возникли ЧВК в конце 1960-х в Великобритании, их учредителями были бывшие десантники. Они тренировали военных и выполняли различные задания, в том числе боевые, в горячих точках, где была задействована британская армия.
Собственно, ЧВК и характеризуются тем, что их сотрудниками являются бывшие военнослужащие, выполняющие военные задачи, но за более высокую плату.
В ряде стран их деятельность вполне законна.
Сокращение численности вооруженных сил в западных странах, начавшееся после Холодной войны, дало дополнительный импульс развитию ЧВК.
Личного состава армии становилось все меньше, а к выполнению задач, которые ранее осуществляли кадровые военные, решили привлекать частные фирмы - своего рода военный "аутсорсинг".
Поэтому частные военные компании могут выполнять следующие функции:
- военизированная охрана людей и объектов, например посольств или нефтепроводов;
- охрана транспортных колонн;
- охрана гуманитарных миссий;
- участие в миротворческих миссиях, например, под эгидой ООН;
- разминирование;
- разведка и оценка ситуации безопасности в регионе;
- техобслуживание и применение сложных боевых комплексов и техники, например, новой артиллерии или дронов;
- борьба с пиратством - сопровождение и защита судов, переговоры с пиратами;
- эвакуация людей из горячих точек;
- тренировка сил местной полиции или военных, например, снайперов;
- выполнение функций полиции там, где не действуют правоохранительные органы;
- содержание под стражей и конвоирование задержанных или заключенных;
- подготовка гражданских лиц к действиям в экстремальных условиях;
- полноценное участие в боевых операциях - совместно с кадровыми частями или отдельно.
Этот список не является исчерпывающим - речь идет о всех видах силовой деятельности в целом.
Услугами таких фирм пользуются как правительственные армии (например, компания DynCorp регулярно получает контракты от правительства Соединенных Штатов), так и международные организации, такие как ООН.
В то же время в отношении ЧВК сформировался демонизированный образ "частных армий", способных выполнять любые задачи "за деньги транснациональных корпораций", а также организаций, неподконтрольных официальным структурам.
Этому также способствовала деятельность "ЧВК Вагнера" - неофициальная ЧВК, которая, как считается, была сформирована при поддержке российских властей и участвовала в войнах на Донбассе и в Сирии. В Кремле создание любых ЧВК отрицают.
Украинцы в ЧВК
В Украине частные военные компании фактически действуют уже давно - они оказывают разрешенные законом услуги, например, проводят тренинги по тактической медицине или стрелковой подготовке из легальных видов оружия.
Однако более широкая деятельность таких фирм согласно Уголовному кодексу уже запрещена и квалифицируется как наемничество.
В то же время известно, что украинцы работают в иностранных частных военных компаниях - если в их контрактах прописано, что они занимаются, например, охраной объектов, то наемничеством это не считается.
"Бывшие АТОшники участвуют в конфликтах в Африке и других регионах, где они охраняют заводы и поселения", - рассказывает военный обозреватель Серж Марко.
"Попасть туда - это очень неплохо. Ценятся наши десантники, люди с реальным боевым опытом", - добавляет он.
По его данным, уровень зарплат там составляет от 2 до 5 тысяс долларов в месяц - в зависимости от уровня опасности.
А Андрей Кебкало, руководитель украинской ЧВК Omega Consulting Group, в одном из интервью рассказал, что платить могут очень по-разному: от 70 до 1000 долларов в сутки
И отдельно в договоре предусмотрено страхование на случай ранения или смерти - это несколько сотен тысяч долларов.
Легализовать в Украине
С 2014 года количество людей с боевым опытом в Украине значительно возросло, что привело к началу дискуссии о легализации ЧВК.
Одним из первых об этом еще в 2015 году заговорил тогдашний руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош: "Думаю, это будет определенный выход. Люди, которые мысленно не вернутся с войны, смогут быть задействованы в очень разнообразных плоскостях, а также в сопровождении грузов".
А в 2018 году планы узаконить ЧВК в Украине озвучил депутат Евгений Дейдей - экс-командир спецбатальона МВД "Киев-1".
Его законопроект еще не опубликован, однако в комментарии BBC News Украина политик рассказал о его концепции.
Евгений Дейдей уверяет, что не стремится узаконить "частные армии" для бизнесменов.
Более того, он хочет прописать норму о "запрете использования ЧВК на территории Украины и вопреки государственным интересам".
То есть речь идет о компаниях, которые будут работать для внешнего заказчика, а в Украине смогут проводить, например, те же тренинги.
Евгений Дейдей планирует, чтобы украинские военные компании занимались:
- оказанием военных услуг (разминирование и медиация (посредничество. - Ред.) в конфликтах по просьбе правительств других государств)
- оказанием охранных услуг (охрана госучреждений, военных объектов, высших должностных лиц, сопровождение колонн; безоружное сопровождение торговых и гражданских судов; продажа антитеррористической техники);
- предоставлением консультационных услуг (обучение личного состава сил службы безопасности, оценка безопасности объекта; перевод, военной документации, военный консалтинг).
На вопрос BBC News Украина о том, как будут вооружены отечественные военные компании, депутат отвечает: "Это достаточно сложный вопрос, по поводу которого мы до сих пор дискутируем с экспертами. Однако, безусловно, огнестрельное оружие и спецсредства - обязательные атрибуты деятельности ЧВК".
Планируют, что контрактники военных компаний будут отвечать следующим требованиям: владение государственным языком, соответствующая физическая и профессиональная подготовка, они также должны пройти психологический отбор.
Таким образом, о несудимости пока речь не идет, однако Евгений Дейдей не исключает, что эти требования могут измениться, если закон будет принят.
Еще одна норма, которую планирует прописать депутат - 49% акций каждого такого предприятия должны принадлежать государству. По его мнению, это станет дополнительным элементом контроля за работой подобных формирований.
Евгений Дейдей добавляет, что в разработке законопроекта ему помогают эксперты из Европы и США, планируют также привлечь представителей Academi - американской ЧВК, ранее носившей название Blackwater.
А нужно ли?
Несмотря на норму о запрете использования ЧВК в Украине, большинство опрошенных BBC News Украина экспертов не считают идею их легализации удачной.
"При нынешней системе управления государством частные военные компании будут использоваться, в первую очередь, для решения политических или имущественных споров", - говорит военный эксперт Олег Жданов.
"Завтра придут к вам ребята с автоматами и официально начнут выкручивать руки. А с нашей правовой системой вы потом ничего не докажете", - добавляет он.
"У нас и так есть ЧВК. Просто они имеют неофициальный статус, а станут официальными. Их сейчас не привлекают к участию в тренингах для ВСУ или добровольцев - их используют в частных целях", - говорит Серж Марко.
А упомянутый выше руководитель Omega Consulting Group Андрей Кебкало говорит, что все силовики - от Минобороны до СБУ - категорически против идеи легализации ЧВК и не хотят рассматривать возможности конструктивного сотрудничества.
"Сейчас мы работаем за рубежом, все заказчики - иностранные. А в Украине все боятся, думают, что это нелегально, и всех посадят", - говорит он.
Андрей Кебкало в целом скептически относится к возможности легализации: "Политическая ситуация настолько сложная, что сегодня вы работаете в рамках закона, а завтра всех пересажают. Сегодня вы друг, а завтра - враг".
Впрочем, депутат Андрей Тетерук не исключает, что Рада все-таки рассмотрит вопрос узаконивания ЧВК: "Если это произойдет, то деятельность этих компаний будет регламентирована исключительно за пределами Украины. Никакой деятельности вооруженных ЧВК в Украине быть не может".
Когда законопроект Евгения Дейдея будет внесен на рассмотрение парламента, пока неизвестно - работа над ним продолжается.
Впрочем политик уверен, что решение вопроса с украинскими частными компаниями позволит трудоустроить многих ветеранов АТО - по его мнению, в состав таких формирований могут войти более 10 тыс. человек, прошедших Донбасс.
"ЧВК помогут многим бойцам реализовать свои профессиональные навыки и умения на законных основаниях. К тому же международная практика показывает, что во многих странах ЧВК успешно функционируют и дают людям работу, пополняют бюджет", - констатирует Евгений Дейдей.