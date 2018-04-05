Торговая война Трампа: пострадает ли Украина

Копірайт зображення Getty Images Image caption Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлину на импорт стали в размере 25% может привести к торговым войнам

В марте Дональд Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия в США. Это решение может спровоцировать волну торговых войн, которые нанесут вред, в том числе Украине.

Металлургия страны, занимающая второе место после АПК по поступлениям от украинского экспорта, в результате введения новых пошлин может потерять не только американский рынок стали, но и столкнуться с проблемами на других рынках.

Почему ввели новые пошлины

Белый дом обосновывает введение новых пошлин пунктом 232 Закона США о расширении торговли. Он позволяет ограничивать импорт, если он угрожает национальной безопасности.

Поскольку металлургическая и алюминиевая отрасли являются ключевыми для обеспечения потребностей в военной технике, это позволяет применить этот пункт закона.

Кроме того, Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал снизить торговый дефицит и остановить потерю рабочих мест. Он отметил, что американская металлургия была "уничтожена" вследствие нечестной конкуренции со стороны импортной продукции.

Производство стали в США упало с 112 млн тонн в 2000 году до 86,5 млн тонн в 2016-м.

Решение Трампа вызвало недовольство среди торговых партнеров США, в МВФ и во Всемирной торговой организации. Евросоюз даже пригрозил ввести пошлины на некоторые американские товары.

В ответ на критику президент США лишь написал в Twitter: "Торговые войны - это хорошо, и их легко выигрывать".

США решили до 30 апреля освободить от новых таможенных сборов продукцию Канады и Мексики. Спорные вопросы в отношении этих стран будут решены в рамках Североамериканской зоны свободной торговли. Австралия, Южная Корея, ЕС и несколько латиноамериканских стран, с которыми будут проведены переговоры на двусторонней основе, также будут освобождены от выплат таможенных сборов до 30 апреля.

В отношении всех остальных стран, в том числе Украины, новые пошлины вступили в силу уже 23 марта.

Как это скажется на металлургии

По данным Государственной фискальной службы, в целом экспорт черных металлов из Украины в 2017 году принес 8,66 млрд долларов, металоизделий - 897 млн долларов. Это - более 20% поступлений от украинского экспорта.

Министерство экономического развития и торговли сообщило, что в прошлом году украинские металлурги экспортировали в США продукции - плоского и сортового проката, труб, полуфабрикатов из стали - на сумму 175,6 млн долларов. Именно эти товары и подпадают под действие новых пошлин.

Это небольшой объем для украинской металлургии: чуть больше 1% от общего.

Однако потеря американского рынка приведет к глобальному росту конкуренции на других рынках.

Главная опасность для Украины заключается в том, что из-за увеличения конкуренции она может потерять позиции на рынках ЕС и Турции, куда поставляет почти половину металлургической продукции, считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Турция, например, 15% своей продукции поставляет в США. Если американский рынок для них закроют, они начнут больше защищать свой и переориентируют потоки на другие рынки, Ближний Восток и Африку, где мы с турками конкурируем", - объясняет ВВС News Украина Каленков.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Борьба за мировые рынки, которая развернётся в результате введения новых американских пошлин, окажет свое влияние и на украинских металлургов

О неблагоприятных изменениях на мировом рынке говорят также в министерстве экономического развития и торговли.

"Украина может столкнуться с наплывом демпингового импорта на рынках третьих стран со стороны производителей, в отношении которых применяют таможенные пошлины США. Конкуренция возрастет. Страны, у которых есть свое внутреннее производство, будут принимать защитные меры", - отмечает торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития Наталья Микольская.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Торговый представитель Украины Наталья Микольская ожидает увеличения конкуренции

По мнению Александра Каленкова, в результате введения новых пошлин и ситуации на рынке пострадают такие компании, как ArcelorMittal и "Метинвест" - из-за уменьшения поставок проката на американский рынок, а также "Интерпайп" - из-за сокращения экспорта труб.

"ArcelorMittal, конечно, может больше увеличить объемы производства своих предприятий, находящихся в странах, которые не попадут под действие новых пошлин. Это означает, что в Украине будет производиться меньше продукции", - добавляет он.

Аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий ожидает снижения цен на металлургическую продукцию вследствие перераспределения мировых рынков.

Он отмечает, что смягчающим фактором для украинских предприятий может стать ситуация на рынке чугуна в США.

"Американские компании добились, чтобы под действие пошлин не попал чугун - необходимое для них сырье. Цены на него в последнее время выросли", - говорит он BBC News Ukrainian.

В 2017 году, по данным Государственной фискальной службы, Украина экспортировала передельного чугуна, который применяется для производства стали, на 738 млн долларов. 55% этой продукции купили предприятия в США.

В результате введения новых пошлин на сталь может сложиться ситуация, когда украинские предприятия будут поставлять американской сталелитейной отрасли крайне необходимое сырье, но не смогут продавать в США продукцию с большей добавленной стоимостью - прокат.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption В результате введения новых пошлин может уменьшиться экспорт украинских труб в США

Есть ли выход?

Торговый представитель Украины Наталья Микольская отмечает, что вопрос освобождения украинской металлургической продукции от уплаты новых американских пошлин на сталь и алюминий является приоритетным для правительства.

"Идут переговоры на уровне посольства США в Украине, работает посольство Украины в Вашингтоне с офисом торгового представителя США, чтобы Украина была освобождена от выполнения этих мер", - отмечает она.

По словам Микольской, руководству США было отправлено письмо премьер-министра Владимира Гройсмана, а торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру - письмо от вице-премьера Степана Кубива с просьбой освободить Украину от действия новых пошлин.

Если уступок со стороны США достичь не удастся, решить проблемы путем поиска новых рынков будет сложно - из-за избыточных мощностей в других странах, а также конкуренции.

"Перспективных рынков для украинской металлургии я не вижу. Ближний Восток развивает свои мощности. В ЕС действуют антидемпинговые пошлины на горячекатаный рулон. На Дальнем Востоке - ниша небольшая, и там высокая конкуренция. Все рынки заняты. Дай Бог удержать те, которые есть", - отмечает Олег Гнитецкий.

Еще одним неблагоприятным фактором для металлургии является узкий внутренний рынок.

"85% продукции украинской металлургии производится на экспорт. Это не нормально, ни в одной индустриальной стране такого нет, там экспорт составляет максимум 50%. А глобальный рынок ничего хорошего не обещает в ближайшей перспективе", - объясняет Александр Каленков.

Поэтому будущее украинской металлургии связано не только с переговорами с США, но и с необходимостью развития промышленности для уменьшения экспортной ориентации отрасли.

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