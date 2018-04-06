Как украшают пасхальные яйца в разных странах мира
Традиция росписи яиц появилась сотни, а то и тысячи лет назад. Сегодня декорированное яйцо ассоциируется с празднованием Пасхи христианами разных конфессий в разных странах.
Хотя исследователи до сих пор не знают, где именно зародился такой вид искусства.
Наряду с традиционными техниками, которые передавались по наследству на протяжении многих поколений, постоянно появляются и новые.
Кроме яиц птицы - куриных, гусиных, страусиных, - так же становятся популярными и деревянные, стеклянные, пластмассовые, шоколадные.
Мы собрали 9 уникальных техник декорирования яиц в разных странах мира.
Украина
Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформленная с помощью воска и красок писанка ныне известна на весь мир.
Анна Силявина (на фото) родом из Ивано-Франковской области. Она учит всех желающих создавать одну из самых популярных писанок - гуцульскую.
С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую операцию повторяют несколько раз с разными красителями.
Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках оказывается писанка с разноцветным узором.
Чехия
Уже 70 лет Мари Джукубицова и Людмила Власкова из чешского региона Южная Моравия совершенствуют свои навыки росписи методом шкрябания.
На яйцо наносится только один слой краски, а затем специальным инструментом часть краски соскабливают.
В результате получаем узор натурального цвета яйца, обычно белого.
Германия
Лужицкие сербы, проживающие на территории Восточной Германии, передают из поколения в поколение технологии росписи писанок цветным воском.
По завершению работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается рельефным и разноцветным.
Собственным изобретением считают такую технику и румыны.
Румыния
Технику, которую применяет румынка Иоанна Матей, можно отнести к классической росписи писанок.
На яйцо наносится узор тонким слоем расплавленного воска и покрывается краской.
В отличие от росписи гуцульских писанок, здесь используется только один слой краски, обычно красной.
Венгрия
Техника оформления пасхальных яиц Ласло Богнар происходит от популярной в Венгрии отделки яйца металлической проволокой.
Г-н Богнар усовершенствовал технологию, полностью заковав яйцо в металл.
Изготовление одного такого яйца занимает несколько дней.
Обычно г-н Богнар использует яйца индейки, скорлупа которых гораздо крепче куриных.
Словения
Словенец Франк Гром - один из самых известных мастеров, которые применяют технику сверления.
В скорлупе делаются отверстия с помощью специальной бормашинки.
Для одного такого яйца нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это уходит целая неделя.
Особенно ярко такие пасхальные атрибуты выглядят в темноте с подсветкой изнутри.
Великобритания
Изделия Чики Ватанабе не имеют ничего общего с писанкарством, но тоже являются традиционным пасхальным символом для Британии.
Г-жа Ватанабе украшает яйца, изготовленные из шоколада, разными кремами и глазурью.
Тираж каждого дизайна ограничен - не более пяти.
Ирак
Традиция оформлять яйца к Пасхе существует и в, казалось бы, почти полностью мусульманской стране Ираке.
Живущие там христиане экспериментируют с погружением яйца в красители разных цветов.
Дополнительный эффект можно получить, если облить яйцо сначала одним цветом, потом другим.
Индонезия
На острове Бали в Индонезии очень мало христиан, и пасхальные яйца среди местных не популярны.
Но Ваян Сандра организовал целый бизнес, расписывая яйца кисточкой.
Его покупатели - европейцы, которые на пасхальные праздники приезжают отдохнуть на популярный курорт.
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