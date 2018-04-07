Копы на воде: "без помощи полиции они бы 100% погибли"

Копірайт зображення Національна поліція України

Стартовал новый сезон работы украинской водной полиции. С апреля по июнь в Украине проводится операция "Нерест", цель которой - выявление фактов браконьерства. Однако полицейские на катерах рассказывают, что у них много и других задач.

BBC News Украина выяснила, кто такие "копы" на воде и какую пользу они приносят.

"Это только начало"

Копірайт зображення Национальная полиция Украины Image caption "Мы начали развивать водную и морскую полицию. Это только начало, потом мы все увидим работу полиции на воде", - говорит министр внутренних дел Арсен Аваков

Новое подразделение Национальной полиции начало свою работу лишь 8 месяцев назад. Оно функционирует в составе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. Состоит из 13 подразделений по всей территории Украины, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Херсонской областях.

Копірайт зображення Сергій Науменко Без помощи полиции они бы 100% погибли. Это и дети, которые на плоту оторвались, это и обессиленные рыбаки, у которых перевернулись лодки Сергей Науменко, начальник Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки

К патрулированию акватории на данный момент привлечены более 200 сотрудников.

"Мы начали развивать водную и морскую полицию. Сегодня мы увидели первые катера и первые подготовленные экипажи. Это только начало, потом мы все увидим работу полиции на воде", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, вручая полицейским и подразделениям ГСЧС сертификаты на получение новых катеров.

4 апреля полиция на воде получила 11 новых катеров отечественного производства.

"Порядка на реках и озерах станет больше. Крепчаем!", - написал Аваков в Twitter.

Ранее в распоряжении водной полиции было около 30 судов от МВД и местных властей.

На данный момент водный патруль осуществляется в основном на реке Днепр и Черном и Азовском морях.

Не только браконьеры

Копірайт зображення Национальная полиция Украины Image caption В состав водной полиции входит 13 подразделений по всей территории Украины

Патрулирование на воде полицейские осуществляют в течение всего года, но есть периоды когда к работе привлекаются "более активно", рассказал BBC News Украина Сергей Науменко - начальник Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки.

Неделю назад изъяли наркотические средства. В прошлом году вернули 8 плавсредств престижного класса. Почти 20 двигателей нами было найдено, которые были украдены у людей Сергей Науменко, начальник Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки

Один из таких периодов - нерест рыбы.

"У нас тысячи составленных административных материалов, десятки и сотни километров удаленных сетей, запрещенных орудий лова, тонны конфискованных биоресурсов. Но та рыба, которая попала в китайские сети, уже не сможет жить дальше, даже если выпустим. Поэтому главное для нас - предотвратить преступление", - рассказывает полицейский.

Хотя, по словам Сергея Науменко, борьба с браконьерами - только часть их работы.

Копірайт зображення Национальная полиция Украины Image caption Полицейские активно участвуют в расследовании всех возможных преступлений на воде

"Неделю назад провели ряд обысков, во время которых были изъяты наркотические средства. В прошлом году вернули людям 8 плавсредств престижного класса, которыми незаконно завладели нарушители. Почти 20 двигателей нами было найдено, которые были украдены у людей", - рассказывает Сергей Науменко.

Также полицейские ведут патрулирование во время различных мероприятий на воде - спортивных соревнований или акций.

"Благодаря работе водной полиции были спасены человеческие жизни. Без помощи полиции они бы 100% погибли. Это и дети, которые на плоту оторвались, это и обессиленные рыбаки, у которых перевернулись лодки", - рассказал Науменко.