Копы на воде: "без помощи полиции они бы 100% погибли"
Стартовал новый сезон работы украинской водной полиции. С апреля по июнь в Украине проводится операция "Нерест", цель которой - выявление фактов браконьерства. Однако полицейские на катерах рассказывают, что у них много и других задач.
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BBC News Украина выяснила, кто такие "копы" на воде и какую пользу они приносят.
"Это только начало"
Новое подразделение Национальной полиции начало свою работу лишь 8 месяцев назад. Оно функционирует в составе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. Состоит из 13 подразделений по всей территории Украины, в частности в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Херсонской областях.
К патрулированию акватории на данный момент привлечены более 200 сотрудников.
"Мы начали развивать водную и морскую полицию. Сегодня мы увидели первые катера и первые подготовленные экипажи. Это только начало, потом мы все увидим работу полиции на воде", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, вручая полицейским и подразделениям ГСЧС сертификаты на получение новых катеров.
4 апреля полиция на воде получила 11 новых катеров отечественного производства.
"Порядка на реках и озерах станет больше. Крепчаем!", - написал Аваков в Twitter.
Ранее в распоряжении водной полиции было около 30 судов от МВД и местных властей.
На данный момент водный патруль осуществляется в основном на реке Днепр и Черном и Азовском морях.
Не только браконьеры
Патрулирование на воде полицейские осуществляют в течение всего года, но есть периоды когда к работе привлекаются "более активно", рассказал BBC News Украина Сергей Науменко - начальник Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки.
Один из таких периодов - нерест рыбы.
"У нас тысячи составленных административных материалов, десятки и сотни километров удаленных сетей, запрещенных орудий лова, тонны конфискованных биоресурсов. Но та рыба, которая попала в китайские сети, уже не сможет жить дальше, даже если выпустим. Поэтому главное для нас - предотвратить преступление", - рассказывает полицейский.
Хотя, по словам Сергея Науменко, борьба с браконьерами - только часть их работы.
"Неделю назад провели ряд обысков, во время которых были изъяты наркотические средства. В прошлом году вернули людям 8 плавсредств престижного класса, которыми незаконно завладели нарушители. Почти 20 двигателей нами было найдено, которые были украдены у людей", - рассказывает Сергей Науменко.
Также полицейские ведут патрулирование во время различных мероприятий на воде - спортивных соревнований или акций.
"Благодаря работе водной полиции были спасены человеческие жизни. Без помощи полиции они бы 100% погибли. Это и дети, которые на плоту оторвались, это и обессиленные рыбаки, у которых перевернулись лодки", - рассказал Науменко.