В Одессе воссоздали последний путь Христа

Накануне Пасхи в Одессе прошла масштабная театрализовано-костюмированная реконструкция библейских событий, связанных с последними часами земной жизни Иисуса Христа.

В иерусалимскую Виа Долороза, по которой с крестом шел на Голгофу Христос, превратилась главная улица города - Дерибасовская. К постановке присоединилось около 400 актеров-любителей.

Пасхальная реконструкция в Одессе состоялась уже в шестой раз, а в роли Иисуса второй год подряд выступает тот же актер.

"Он - глубоко религиозный человек, но не хочет обнародовать свое имя", объясняют организаторы.

Кроме украинских реконструкторов, в мероприятии приняли участие люди из Чехии и Румынии.

Реконструкторы не просто увлекаются древней историей, но и стараются максимально воссоздать ее атрибуты - вооружение, одежду, обувь.

Все это требует немалых капиталовложений - стоимость создания костюма древнеримского воина достигает нескольких тысяч долларов.

Обычные одесситы также могли принять участие в спектакле. Главное условие - иметь соответствующий костюм.

Для удобства зрителей на Дерибасовской были установлены большие экраны.

По сюжету была воспроизведена и сцена во дворце правителя Галилеи Ирода Антипы, и суд над Христом римского наместника Иудеи Понтия Пилата.

Организаторы - благотворительный фонд "Добрый самарянин" - говорят: ежегодной постановкой хотят напомнить о самопожертвовании Иисуса Христа и победе добра над злом.

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