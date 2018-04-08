Трупные цветы и застенчивая мимоза: шесть удивительных растений

Посмотрите, какие причудливые, пугающие и удивительные растения существуют на нашей планете, - и узнайте, в чем их особенности.

Трупный цветок

Копірайт зображення Getty Images Image caption Раффлезия Арнольда, самый большой цветок в мире

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Rafflesia arnoldii - самый большой цветок на Земле. Она растет в тропических лесах островов Суматра и Борнео.

Вид у нее такой странный, как будто только со съемочной площадки научно-фантастического фильма, действие в котором происходит на другой планете!

Эта редкая красота может достигать метра в ширину. А растет она без листьев, корней и стебля, так как ведет паразитический образ жизни - высасывает питательные вещества и воду из других растений.

И пахнет от нее отнюдь не розами - цветок известен своим ужасным запахом гнилого мяса, за что и получил название "трупный цветок"! Именно этот запах и привлекает насекомых, которые его опыляют.

Чемпион по росту

Бамбук - не только любимое блюдо панд. На планете Земля его разновидности растут самыми быстрыми темпами из всех растений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бамбуки растут быстрее всех растений на планете

Как выяснилось, за день один вид бамбука вырастает на 91 см! Для сравнения - четырехлетний ребенок за целый год подрастает примерно на 6,5 см.

Растения, не нуждающиеся в солнечном свете

Западная подземная орхидея - одно из немногих растений в мире, которые цветут под землей. Развивается она без солнца.

Ее кремово-розовый цветок распускается на глубине нескольких сантиметров ниже уровня почвы, а из-под земли пробивается не выше, чем на два сантиметра.

Image caption Западная подземная орхидея, цветущая под землей. Фото предоставлено Исследовательским Центром биологии растительной энергии (ARC), Университет Западной Австралии

В отличие от большинства растений, она может существовать без солнечного света, а питательные вещества получает из грибов и кустарников, растущих рядом.

Орхидея не содержит хлорофилла, зеленого вещества, которое участвует в фотосинтезе, поэтому зеленого цвета в ней нет.

Эта орхидея чрезвычайно редкая. Считается, что растет она только в некоторых районах западной Австралии.

Хищник с молниеносной реакцией!

Знали ли вы, что существуют растения-мясоеды? На нашей планете есть несколько таких разновидностей.

Эти растения ловят и переваривают животных.

И одно из самых удивительных - венерина мухоловка, что растет в некоторых районах Северной и Южной Каролины в США.

Создания, напоминающие пришельцев из чужих планет, ловят насекомых листьями, а затем их переваривают.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кажется, венериной мухоловке рот нужен для поедания мяса. Но как все происходит на самом деле?

Ловушка срабатывает, когда многочисленные ворсинки на поверхности листа чувствуют движение.

Если последовательно коснуться нескольких таких волосков (более двух), то через полсекунды растение сожмет лист.

А потом выделит химические вещества, которые в течение десяти дней будут медленно переваривать насекомое. После этого лист снова откроется.

Следует отметить, что, поглощая мясо, венерина мухоловка не получает энергию.

Питается она, как и большинство растений, с помощью фотосинтеза. А насекомые - лишь способ пополнить рацион питательными веществами, которых она не получает из неплодородной почвы болотистых травяных угодий.

Растениям тоже свойственны чувства?

Копірайт зображення ВВС Image caption Mimosa pudica - сверхчувствительное растение, листья которого съеживается от прикосновения

Имеют ли растения чувства? Сомнительно, ведь у них отсутствует центральная нервная система.

Но скорее всего вы с этим не согласитесь, увидев чувствительный цветок - мимозу стыдливую.

Листья этих растений съеживаются от прикосновений, потому что от их поверхности в этот момент отливает вода. Считается, что это механизм защиты от травоядных: крупных животных отпугивает движение, а насекомые летят прочь.

Зеленая смерть

Копірайт зображення ВВС Image caption Плод манцинелового дерева такой ядовитый, что может вызвать смертельное обезвоживание!

На планете есть и другие растения - губительные для нас. Их нельзя есть, потому что они ядовитые, и по той же причине нельзя к ним прикасаться.

Одна из самых опасных - манцинела, растущая на севере Южной Америки, в некоторых частях Центральной Америки и на крайнем юге США.

Дерево выделяет опасный млечный сок. Даже от короткого прикосновения на коже может остаться тяжелый ожог и волдыри, как будто вы обварились кипятком.

Под такими деревьями не стоит искать укрытия от дождя, ведь даже сок, стекающий из листьев, вызывает сильное раздражение.

А дым от дерева, которое горит, может привести к временной слепоте и затруднению дыхания.

А самое страшное - если съесть плод манцинелового дерева, так похожий на зеленое яблочко, то можно умереть от обезвоживания в результате расстройства желудка и ужасной тошноты!

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