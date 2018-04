5 популярных песен о Боге

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джастин Бибер записывает альбом религиозного содержания, сообщает британская газета Sun.

Говорят, звезда поп-музыки сейчас подбирает песни на христианскую тематику - после того, как заново обрел веру в Пятидесятнической мегацеркви "Хиллсонг".

"В песнях, которые он уже записал, звучат ключевые темы любви и искупления, - рассказал журналистам неизвестный информант. - Это, безусловно, удивит некоторых его сторонников".

Статья как бы намекает, что поп-песни религиозной тематики автоматически ужасны или, по крайней мере, не имеют шансов в хит-парадах. Почему-то считается, что лучшие мелодии - у дьявола.

Но в действительности есть множество прекрасных песен, в которых звезды поп-музыки делятся своей верой - от Blinded By Your Grace ( "Ослепленный Твоею благодатью") Stormzy со словами "О, какому же Богу я служу!" до One Love Боба Марли ( "Благодарим Бога, хвалим Его, и у меня все будет хорошо!")

Вот еще пять хитов с религиозным содержанием - которого вы, возможно, никогда не осознавали.

1) Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way

Один из самых выразительных рифов в рок-музыке сопровождается словами о Мессии, который выбирает себе учеников.

"Я - Божий избранник, я - тот самый, - поет Кравиц. - Но на самом деле я хочу знать вот что: ты пойдешь за мной?"

Кравиц создал эту песню под внезапным порывом вдохновения - как он вспоминает, слова пришлось записать на коричневом бумажном пакете. Впрочем, она отображает его искреннюю веру.

На спине этого звездного музыканта вытатуированы слова "Мое сердце принадлежит Иисусу", а в одном из интервью он назвал Христа "самой яркой рок-звездой".

2) Candi Staton - You Got The Love

Диско-дива Кэнди Стейтон записала сингл You Got The Love ( "У тебя есть любовь") в 1980-е годы, когда отвернулась от светской музыки и посвятила себя церкви.

Забавно, что впервые эта песня прозвучала в фильме о самом толстом мужчине на земле и его попытках сбросить вес.

Песня стала популярной только в 1991 году, когда продюсер танцевальной музыки The Source записал ее ремикс. Слова вроде "Любовь моего Спасителя такая настоящая!" зазвучали на всех дискотеках страны.

Успех этой песни побудил Кэнди Стейтон пересмотреть свою карьеру.

"Эта песня стала настоящим вдохновением и позволила мне многое переоценить, - сказала она в интервью газете Guardian. - Люди в церкви уверяли меня, что светская музыка от дьявола - но я поняла, что это не так".

3) U2 - Until The End Of The World

Духовность проходит красной нитью через все творчество U2 - было время, когда эта группа почти прекратила существование, поскольку ее участники хотели посвятить себя церковному служению.

Столько их песен построено на сюжетах из Библии, что некоторые церкви начали проводить "U2харистию" - Евхаристию (причастие) под звуки песен U2 вместо церковных гимнов.

Самая мощная песня этой группы, если говорить о текстах, - Until The End Of The World ( "До конца света"). Она поется от лица Иуды Искариота в Гефсиманском саду в тот самый момент, когда он предает Христа - указывает на него условленным знаком. Как следствие, Христа арестовывают и вскоре распинают.

"Я поцеловал тебя в губы и разбил твое сердце, - поет Боно-Иуда. - Ты вел себя так, будто это был конец света".

4) The Byrds - Turn! Turn! Turn!

"Время рождаться, и время умирать; время сажать и время выкапывать посаженное, время убивать и время врачевать; время плакать и время смеяться".

Песня группы The Byrds, ставшей хитом в 1965 году, почти дословно взята из третьей главы библейской Книги Екклесиаста, в которой царь Соломон размышляет о Боге, смысле жизни и вечности.

"Наверное, это единственный случай, когда песня с текстом прямо из Библии достигла вершины хит-парада, - позже сказал гитарист группы Крис Гиллман во время встречи в Библиотеке конгресса США. - Насколько я знаю, Пит (Сигер, композитор) получил свою долю прибыли. А вот наследники царя Соломона, боюсь, не получили ни цента".

На момент написания этой песни Гиллман не был набожным - он сам признался, что воспринимал этот текст иронично. Но позже в жизни он обратился в христианство.

5) Prince - Let's Go Crazy

Let's Go Crazy начинается очень прямолинейно - с проповеди Принса у церковного органа. И все же многие люди так и не уловили религиозный смысл этой песни между словами о сексе и фиолетовых бананах (понимайте, как хотите).

Здесь речь идет о том, как лучше прожить жизнь, не поддаваясь искушениям дьявола - чье имя закодировано под словом "лифт" (англ. Devil созвучно с the elevator). Этот «лифт» постоянно везет нас "только вниз".

Те, кто встал на путь правды, получат вознаграждение в "мире вечного счастья, где днем ​​и ночью сияет солнце".

У Принса есть произведения, где он говорит о вере даже еще более откровенно - в частности, в концептуальном джаз-фанк альбоме The Rainbow Children, записанном вскоре после его обращения к "Свидетелям Иеговы".

И именно Let's Go Crazy лучше доносит идею о том, что вера - это весело!).

Другие песни о Боге

