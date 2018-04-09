Триумф Орбана в Венгрии: что он говорил об Украине

Копірайт зображення AFP Image caption Виктор Орбан в третий раз побеждает на выборах

В Венгрии в воскресенье в третий раз подряд на выборах победила партия ФИДЕС премьера Виктора Орбана и получила в парламенте конституционное большинство голосов.

После подсчета более 95% голосов коалиция, в которую входят партии ФИДЕС и Христианско-демократическая народная партия, набрала 48,64% голосов. Они получили две трети депутатских мандатов в парламенте - 133 из 199.

Виктор Орбан руководит страной с 2010 года и за последние годы стал фактором раздражения для ЕС и Украины.

Евросоюз неоднократно критиковал венгерского премьера за ограничение свободы СМИ, гражданских прав и миграционную политику. Именно Виктор Орбан возглавил оппозицию политике распределения беженцев по странам ЕС.

Эту предвыборную кампанию венгерский премьер построил на критике миграционной политики ЕС и обвинении миллиардера Джорджа Сороса в попытке наводнить Венгрию мигрантами.

Использование образов внешних врагов и разобщенность оппозиции позволили Виктору Орбану сохранить власть на следующие четыре года.

Это не очень приятная новость для украинской власти. После принятия украинского закона об образовании в сентябре 2017 года отношения Украины и Венгрии ухудшились.

Конфликты между Украиной и Венгрией появились еще весной 2014 года, когда Виктор Орбан в разгар российской агрессии потребовал автономии для венгров Закарпатья. Однако именно закон об образовании стал самым большим камнем преткновения в отношениях.

С тех пор Виктор Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто стали наиболее выразительными критиками украинской политики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава МИД Венгрии Петер Сиярто - "ястреб" в критике, которая звучит из Будапешта в адрес ЕС и Украины

Автономия для закарпатских венгров

Первый конфликт с Венгрией возник, когда Виктор Орбан заявил о необходимости автономии для закарпатских венгров.

Весной 2014 года, в разгар агрессии России против Украины, заявления венгерского премьера стали для Киева неприятной неожиданностью.

"Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", - подчеркнул Виктор Орбан во время выступления в парламенте в мае 2014 года.

"Украина не может быть ни стабильной, ни демократической, если не предоставит местным меньшинствам, национальным общинам, в том числе венгерской общине, то, что они заслуживают ... Венгерское государство изо всех сил будет поддерживать потребности в автономии венгров Закарпатья", - добавил он в эфире венгерского телеканала М1 через несколько дней.

В последующие годы из-за поддержки Венгрией санкций против России казалось, что отношения двух стран улучшились.

В марте 2017 года встал вопрос двойного гражданства, которое имеет по меньшей мере 94 тысячи жителей Закарпатья. Таковы данные венгерского правительства по состоянию на февраль 2015 года.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривал, что украинские владельцы нескольких паспортов должны определиться, какой из них оставить.

Законопроект вызвал беспокойство в Будапеште. После переговоров Виктора Орбана и Петра Порошенко в марте 2017 года Верховная Рада его не рассматривала.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В марте 2017 года на саммите Европейской народной партии Виктор Орбан обсуждал с Петром Порошенко законопроект о гражданстве, который вызвал беспокойство в Будапеште

Закон об образовании

Переломным моментом в украинском-венгерских отношениях стало принятие нового украинского закона об образовании в сентябре 2017 года, седьмая статья которого предусматривает, что обучение на родном языке в школах и классах нацменьшинств будет проходить только в начальной школе. Ранее такое обучение было возможно и в средней, и в высшей школе.

В Венгрии это расценили как наступление на права венгерского меньшинства и нарушение Конституции Украины.

В Будапеште отвергают аргументацию Киева, что новый закон поможет венграм лучше интегрироваться в украинское общество, получить большие шансы на поступление в украинские вузы и на рынке труда.

"ЕС твердо настаивает на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставлен, не может быть уменьшен по какой-либо причине. Этот уровень можно повышать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины "Об образовании" представляет собой уменьшение такого уровня", - подчеркнул Виктор Орбан на встрече с представителями иностранных организаций венгров 10 ноября 2017 года.

1 февраля министр образования Украины Лилия Гриневич объявила, что переходный период имплементации закона об образовании отложат до сентября 2023 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Орбан утверждает, что решительно поддерживал евроинтеграцию Украины, а Киев начал ограничивать права венгерского нацменьшинства

Будапешт такое решение не удовлетворило. Венгерское правительство требует остановки имплементации закона с учетом мнения нацменьшинств, выражает обеспокоенность тем, что мировую литературу в школах нацменьшинств в Украине уже в сентябре 2018 года будут преподавать на украинском.

Блокада интеграции Украины в ЕС и НАТО

В ответ на принятие украинского закона об образовании Венгрия объявила, что будет блокировать дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - отметил в сентябре 2017 года Петер Сиярто.

Позже Будапешт также пообещал блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

"Что касается Украины, то у Венгрии нет других инструментов, чем блокирование международных, европейских и евроатлантических стремлений. Соответственно, Венгрия также не поддержит проведение заседания министров обороны стран-членов ЕС-Украина, запланированного на апрель, или саммита Украина-НАТО, который планируется провести этим летом", - предупредил Петер Сиярто 19 марта.

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Критика отказа от "закона Кивалова-Колесниченко"

28 февраля 2018 Конституционный суд признал неконституционным "закон об основах государственной языковой политики", принятый в июле 2012 года и известный как "закон Кивалова-Колесниченко".

Согласно его положениям, региональным языком становился язык, количество носителей которой составляло 10% и более от населения региона. Закон вызвал акции протеста после принятия.

Однако, Будапешт он удовлетворял, и решение Конституционного суда вызвало критику МИД Венгрии.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Последствия поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 27 февраля в Ужгороде

"Сейчас в украинском парламенте рассматриваются три закона о языке, и все три из них значительно хуже, чем тот, который конституционный суд отменил (закон Кивалова-Колесниченко. - Ред). До сих пор уровень использования родных языков меньшинств составлял 10% населения; в соответствии с текущими планами новый уровень составит 33%" - подчеркнул 1 марта 2018 года Петер Сиярто.

Обвинения в преследовании нацменьшинств

4 и 27 февраля в Ужгороде произошли поджоги дома Общества венгерской культуры Закарпатья.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил украинское правительство в нарушении прав нацменьшинств.

"Правительство Украины поставило себе две националистические цели: первая - препятствовать обучению меньшинств на родном языке, а вторая - помешать разговаривать на родном языке", - заявил он 1 марта в Будапеште.

Петер Сиярто отметил, что с принятием закона об образовании началась "грубая атака" на национальные меньшинства в Украине, а ее продолжением стали поджоги Общества венгерской культуры в Ужгороде и признание неконституционным "закона Кивалова-Колесниченко".

"В то время, когда Украина надеется, что страны Европы покажут свою солидарность, она вонзает им нож в спину грубыми мерами, направленными на национальные меньшинства", - подчеркнул венгерский министр.

5 марта украинская полиция сообщила, что раскрыла оба поджога.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, за первым стояли два гражданина Польши, которых уже задержали на родине.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль сообщил, что речь идет о членах польской праворадикальной организации "Фаланга".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Празднование годовщины Венгерской революции в городе Берегово

Он также сообщил в Facebook, что во втором поджоге участвовали бывшие бойцы АТО из Кропивницкого и Черкасс, но организатором был якобы сотрудник Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья, а за преступлением стоит ФСБ.

Воинская часть в Берегово

В феврале 2018 Министерство обороны Украины сообщило о намерении восстановить военную часть в городе Берегово, преимущественно населенном венграми.

Воинская часть уже была здесь до 2003 года, пока ее не расформировали из-за сокращения армии.

В Будапеште такие планы осудили.

"Это означает, что Киев считает венгерскую национальную общину фактором угрозы, что является возмутительным", - отметил Петер Сиярто в марте 2018 года.

Как Венгрия поддерживала Украину

На фоне конфликта в Будапеште любят вспомнить о поддержке Украины в 2014-2017 годах.

Венгрия поддержала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и ратифицировала ее в ноябре 2014 года, активно выступала за предоставление Украине безвизового режима.

"Здесь нет никаких юридических препятствий, и никто не может против этого выступать", - заявил Виктор Орбан после саммита ЕС 16 декабря 2016, критикуя промедление с выполнением обещаний Украины.

В 2014-2017 годах Венгрия предоставила лечение десяткам бойцов АТО, приняла на отдых сотни детей из восточной Украины, обеспечила реверс газа в Украину.

Сейчас венгерское руководство намекает на "неблагодарность" Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Венгерские флаги в Закарпатьи - еще одна проблема в отношениях стран

"Это - история, которую я считаю тяжелой и печальной. Я могу говорить так, ведь в последние годы Венгрия последовательно выступала за Украину, даже по самым острым вопросам ... Я был одним из тех - а порой даже ведущим игроком - кто успешно продвигал предоставления украинцам безвизового режима", - заявил Виктор Орбан на встрече с зарубежными венграми в ноябре 2017 года.

Что будет дальше?

Перед выборами источник в Админинстрации президента сообщил BBC News Ukrainian, что в Украине надеются на уменьшение враждебной риторики правительства Орбана после выборов. Мол, жесткие заявления венгерских чиновников были мотивированы предвыборной необходимостью.

Однако, Петер Сиярто неоднократно убеждал, что Будапешт не отступится от требования к Украине относительно юридических гарантий не имплементации закона об образовании.

"Венгрия и ЕС ждут от Украины реализации рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и принятия запрета на серьезное уменьшение существующих прав. Поэтому надо начать переговоры с венгерским национальным обществом и прекратить имплементацию закона Украины об образовании", - отметил 19 марта Сиярто.

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