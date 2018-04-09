Пингвины и ледяная красота Антарктики

В начале 2018 года фотожурналист агентства Рейтер Александр Менегини решил воочию увидеть красивый и хрупкий континент - Антарктику.

Копірайт зображення Reuters Image caption Побережье Антарктики с воздуха

Целью поездки, организованной "Гринпис", было распространение информации о том, что Европейский Союз предлагает объявить Антарктику заповедной зоной для защиты морской фауны и флоры.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвины на побережье

Путь до Антарктики занял четыре дня. Члены экспедиции увидели китов, пингвинов и громадные ледники.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвин кормит своего птенца

Площадь предлагаемой морской заповедной зоны в море Уэдделла достигнет 1,8 млн квадратных километров. Если предложение будет принято, она станет крупнейшей заповедной зоной на планете.

Копірайт зображення Reuters Image caption В море Уэдделла много китов

Экспедиция началась в Пунта-Аренас в Чили. Члены экспедиции изучали, как влияют на морскую фауну изменения климата, загрязнение окружающей среды и рыболовство.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвины на фоне ледников и айсбергов

"Сама Антарктика защищена международным договором об Антарктике, но при этом воды вокруг нее могут подвергаться эксплуатации, - говорит лидер экспедиции "Гринпис" Том Форман. - Соответственно, нельзя упустить возможность защитить эти морские районы, которые чрезвычайно важны для огромного числа видов животных".

Копірайт зображення Reuters Image caption Эта фотография тюленей сделана из вертолета

Среди прочего экспедиция посетила остров Кювервиль, залив Полумесяца, остров Данко, залив Неко-Харбор и залив Хиро-Бэй.

Копірайт зображення Reuters Image caption Побережье Антарктики

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвин на льду

Экспедиция также посетила остров Десепшн. Это остров вулканического происхождения, чья затопленная кальдера представляет собой одну из лучших естественных гаваней в регионе.

На острове находятся руины бывшей китобойной базы и небольшое кладбище.

Копірайт зображення Reuters Image caption Руины бывшей китобойной базы

Копірайт зображення Reuters Image caption Могила на острове Десепшн

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвин на фоне руин китобойной базы

Копірайт зображення Reuters Image caption Полузатонувшая шлюпка

"В Антарктике очень богатая фауна: пингвины, разные виды тюленей и китов, морские птицы встречаются повсюду", - говорит фотограф Александр Менегини.

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвины на льду

"Я никогда не забуду пингвинов. Они не считают людей хищниками и могут окружать вас часами, если вы не слишком резко двигаетесь. Более замечательных животных, кроме моей собаки, я еще не видел", - продолжает он.

Копірайт зображення Reuters Image caption Следы пингвинов на снегу

"Как видно из моих фотографий, Антарктика далека от цивилизации. Но цивилизация затрагивает и ее. И я надеюсь, что мои фотографии покажут, насколько красиво это место, - добавляет фотограф. - Но ни одна из моих фотографий не передает всей подлинной красоты Антарктики".

Копірайт зображення Reuters Image caption Вид ледника с воздуха

Копірайт зображення Reuters Image caption Ледник на побережье

Копірайт зображення Reuters Image caption Пингвины на льду

Все фотографии: Alexandre Meneghini/Reuters

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