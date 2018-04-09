Пингвины и ледяная красота Антарктики

  • 9 апреля 2018

В начале 2018 года фотожурналист агентства Рейтер Александр Менегини решил воочию увидеть красивый и хрупкий континент - Антарктику.

Побережье Антарктики с воздуха Копірайт зображення Reuters
Image caption Побережье Антарктики с воздуха

Целью поездки, организованной "Гринпис", было распространение информации о том, что Европейский Союз предлагает объявить Антарктику заповедной зоной для защиты морской фауны и флоры.

Пингвины на побережье Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвины на побережье

Путь до Антарктики занял четыре дня. Члены экспедиции увидели китов, пингвинов и громадные ледники.

Пингвин кормит своего птенца Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвин кормит своего птенца

Площадь предлагаемой морской заповедной зоны в море Уэдделла достигнет 1,8 млн квадратных километров. Если предложение будет принято, она станет крупнейшей заповедной зоной на планете.

В море Уэдделла много китов Копірайт зображення Reuters
Image caption В море Уэдделла много китов

Экспедиция началась в Пунта-Аренас в Чили. Члены экспедиции изучали, как влияют на морскую фауну изменения климата, загрязнение окружающей среды и рыболовство.

Пингвины на фоне ледников и айсбергов Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвины на фоне ледников и айсбергов

"Сама Антарктика защищена международным договором об Антарктике, но при этом воды вокруг нее могут подвергаться эксплуатации, - говорит лидер экспедиции "Гринпис" Том Форман. - Соответственно, нельзя упустить возможность защитить эти морские районы, которые чрезвычайно важны для огромного числа видов животных".

Эта фотография тюленей сделана из вертолета Копірайт зображення Reuters
Image caption Эта фотография тюленей сделана из вертолета

Среди прочего экспедиция посетила остров Кювервиль, залив Полумесяца, остров Данко, залив Неко-Харбор и залив Хиро-Бэй.

Побережье Антарктики Копірайт зображення Reuters
Image caption Побережье Антарктики
Пингвин на льду Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвин на льду

Экспедиция также посетила остров Десепшн. Это остров вулканического происхождения, чья затопленная кальдера представляет собой одну из лучших естественных гаваней в регионе.

На острове находятся руины бывшей китобойной базы и небольшое кладбище.

Руины бывшей китобойной базы Копірайт зображення Reuters
Image caption Руины бывшей китобойной базы
Могила на острове Десепшн Копірайт зображення Reuters
Image caption Могила на острове Десепшн
Пингвин на фоне руин китобойной базы Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвин на фоне руин китобойной базы
Полузатонувшая шлюпка Копірайт зображення Reuters
Image caption Полузатонувшая шлюпка

"В Антарктике очень богатая фауна: пингвины, разные виды тюленей и китов, морские птицы встречаются повсюду", - говорит фотограф Александр Менегини.

Пингвины на льду Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвины на льду

"Я никогда не забуду пингвинов. Они не считают людей хищниками и могут окружать вас часами, если вы не слишком резко двигаетесь. Более замечательных животных, кроме моей собаки, я еще не видел", - продолжает он.

Следы пингвинов на снегу Копірайт зображення Reuters
Image caption Следы пингвинов на снегу

"Как видно из моих фотографий, Антарктика далека от цивилизации. Но цивилизация затрагивает и ее. И я надеюсь, что мои фотографии покажут, насколько красиво это место, - добавляет фотограф. - Но ни одна из моих фотографий не передает всей подлинной красоты Антарктики".

Вид ледника с воздуха Копірайт зображення Reuters
Image caption Вид ледника с воздуха
Ледник на побережье Копірайт зображення Reuters
Image caption Ледник на побережье
Пингвины на льду Копірайт зображення Reuters
Image caption Пингвины на льду

Все фотографии: Alexandre Meneghini/Reuters

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