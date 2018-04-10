Зачем Порошенко едет в Германию?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко и Ангела Меркель будут говорить о "Северном потоке-2" и миротворцах на Донбассе

Во вторник, 10 апреля, президент Петр Порошенко посетит с официальным визитом Германию.

Там он встретится с главными должностными лицами: канцлером Ангелой Меркель, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Хайко Маасом.

"Президент Украины Петр Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Ангелы Меркель федеральным канцлером", - говорится в анонсе администрации украинского президента.

О чем будут говорить

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия связывает большие надежды с газопроводом "Северный поток-2", а для Украины это серьезный удар по позиции транзитера. На фото - глава "Газпрома" Алексей Миллер

Ожидается, что главными темами визита украинского президента в Берлин станут проект строительства газопровода "Северный поток-2" - из России в Германию в обход Украины, а также тема миротворцев на Донбассе.

В конце марта Германия дала окончательное разрешение на прокладку газопровода через свою территорию в Балтийском море.

Петр Порошенко провел своеобразную "артподготовку" перед встречей с немецкими политиками - в понедельник издание Handelsblatt опубликовало его эксклюзивное интервью, в котором он назвал "Северный поток-2" "исключительно политическим проектом, который финансирует Россия".

"Извините за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил Петр Порошенко.

По его словам, у проекта газопровода нет экономического обоснования, и транзит через Украину в итоге все равно будет стоить Германии дешевле.

Петр Порошенко добавил, что запуск "Северного потока-2" направлен на экономическую и энергетическую блокаду Украины и нанесет ей "существенный ущерб".

"Мы были бы рады привлечь европейских партнеров к управлению газовым предприятием", - добавил глава государства в разговоре с немецкими журналистами.

Копірайт зображення Администрация президента Украины Image caption Порошенко будет пытаться убедить Меркель в том, что газопровод в обход Украины - не лучшее решение для Германии

Директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии ВВС News Украина говорит, что демонстрация позиции Киева по газопроводу - одна из главных целей визита украинского президента.

"Но не стоит забывать, что у Германии есть прямой экономический интерес в прямых поставках российского газа - без стран-транзитеров. И здесь очень сложно отрицать, что Германия в данном случае работает достаточно последовательно".

А немецкий журналист Карл Куяс-Скрижинский в комментарии "112 каналу" отметил, что "в Германии действительно существует очень сильное лобби, которые заинтересовано в строительстве "Северного потока-2".

"Но эти решения (о строительстве "Северного потока-2". - Ред.) будут приниматься в контексте глобального мировоззрения - с учетом ситуации в Украине и ситуации в мире, а также того, как будут разворачиваться отношения между ЕС, Россией и США", - считает публицист.

Миротворцы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конфликт на Донбассе - постоянная тема встреч лидеров Украины и Германии

Евгений Магда говорит, что украинская власть сейчас пытается сформировать единую позицию с Германией и Францией о перспективах введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Но не стоит забывать, что без решения Совбеза ООН миротворцы не могут быть введены. И там есть достаточно серьезные проблемы", - говорит эксперт.

Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, который с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить россияне или союзные с ними силы из стран ОДКБ.

Кремль, напротив, выступает за то, чтобы миротворческая миссия находилась на линии фронта между ВСУ и силами непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и, кроме того, чтобы механизм введения миротворцев согласовали с властями "республик".

А как постоянный член Совбеза ООН Россия может заблокировать процесс формирования миссии.

Впрочем, как говорит еще один журналист Сергей Руденко в комментарии "Немецкой волне", в вопросе миротворческой миссии Петр Порошенко в Берлине будет пытаться развернуть "новый дипломатический фронт против России".

"Цель - заставить Россию согласиться с планом прихода миротворцев ООН на Донбасс. Очевидно, при личной встрече украинский лидер предоставит Ангеле Меркель дополнительные аргументы относительно своего плана. Хотя в этом вопросе Берлин и так выступает на стороне Украины", - считает Сергей Руденко.

Едва ли не главным механизмом урегулирования конфликта на Донбассе остается "Нормандская четверка" - встречи на высшем уровне представителей Украины, Германии, Франции и России. Впрочем, она уже не собиралась в течение длительного времени.

В администрации президента ожидают, что вопрос организации такой встречи станет одним из основных на переговорах в Берлине.

Однако Евгений Магда не считает, что визит Порошенко сможет как-то изменить эту ситуацию: "Не вижу причин, по которым Владимир Путин пойдет навстречу Украине и мировому сообществу в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе".

"Общее обострение международной ситуации лишает Путина какой-то логики и прогресса в этом вопросе", - добавляет руководитель Института мировой политики в разговоре с BBC News Украина.

Анализируя то, что Порошенко стал одним из первых политиков, приехавших в Германию после тяжелого процесса создания там новой правительственной коалиции, Евгений Магда говорит: "Это скорее стечение обстоятельств. Но моментом надо воспользоваться, хотя это не первая и не последняя встреча Порошенко и Меркель".

"Визит необходим и выглядит весомым, но насколько большим будет его эффект, сказать трудно", - заключает он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram