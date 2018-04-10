Месть или демократия: антикоррупционеры подали свои декларации

Копірайт зображення Getty Images Image caption Электронные декларации ввели для противодействия коррупции

Парламент так и не отменил скандальное решение об обязательном электронном декларировании для общественных активистов и всех, кто связан с противодействием коррупции.

Поэтому до 1 апреля все антикоррупционеры должны были подать информацию о своих доходах, которые с 10 апреля начнет проверять Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

Все лии подчинились закону и какие угрозы существуют на этом пути, исследовала ВВС News Украина.

Проверка НАПК

НАПК уже готовится начать проверку финансовых состояний, указанных в реестре. Однако декларации некоторых общественных активистов уже обросли скандалами.

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Политики обращают внимание общественности на немалые доходы антикоррупционеров, те же в ответ говорят о "подмене понятий".

Копірайт зображення УНИАН Image caption С 10 апреля НАПК начнет проверять декларации

"Позиция фракции БПП - отменить е-декларирование (для антикоррупционеров. - Ред.). Общественность уже увидела по 1,5 млн в год доходов у антикоррупционеров, больше чем у президента, премьера, генпрокурора. И займы, которые были взяты у подружек всяких разных своих", - сказала в эфире "112 Украина" представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Она добавила, что "ребята на помощь наших международных партнеров живут неплохо, доходы имеют хорошие".

"То есть, есть за что критиковать и быть антикоррупционером. Думаю, они себя хорошо чувствуют. Во власть они не идут, в депутаты пока не могут. Вот они на этих больших европейских деньгах и пиарятся", - добавила представитель президента.

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Чаще всего упоминают руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина с его почти 900 тыс. грн доходов за прошлый год, а также исполнительного директора Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина с 1,5 млн грн.

Привлекла внимание политиков и декларация координатора движения "ЧЕСТНО" Ирины Федорив, которая указала, что приобрела в прошлом году квартиру под Киевом в Коцюбинском за 59 долларов США за квадратный метр.

"И это не первоапрельская шутка... Теперь, видимо, все поняли, почему эти негодяи, которые скрываются за названием "антикоррупционные активисты" не хотят заполнять е-декларацию. Квартиру по такой цене невозможно купить даже в странах третьего мира!", - прокомментировал декларацию активистки депутат Игорь Мосийчук.

Позже Ирина Федорив пояснила, что при заполнении декларации произошел сбой, а квартиру она приобрела еще 12 лет назад.

Если промониторить еще и региональные СМИ, то можно увидеть много критических материалов о декларациях местных антикоррупционеров.

"Месть" политиков

Общественные активисты считают такие действия политиков местью за их антикоррупционную деятельность.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Акция у парламента с требованием к чиновникам подавать е-декларации, октябрь 2016

"Подмена понятий, провокации, давление на отдельных активистов, разрушение доверия - это все последствия необдуманного, спровоцированного местью шага политиков", - говорит Ярослав Юрчишин.

В разговоре с BBC News Украина он объяснил, что электронные декларации необходимы для контроля состояния тех, кто "кормится" с налогов украинцев.

А политики хотят "создать впечатление о гражданских активистах, как о бизнесменах".

По его словам, проводится манипуляция сознанием людей, когда показывают доходы членов общественных организаций и сравнивают их, например, с минимальной зарплатой в государстве.

Сам Юрчишин уже подал декларацию и готов к "дискредитационной кампании".

Но в этой ситуации, говорит он, политики должны понимать, что общественные организации сдают много отчетов государству, в том числе и фискальной службе. А поэтому им сложно что-то скрыть.

Юрчишин прогнозирует, что после того, как антикоррупционеры подадут декларации, "эмоции спадут и их все же отменят".

А вот Виталий Шабунин подавал свои декларации еще до того, как это обязал делать парламент.

По его словам, в этой ситуации больше беспокоит "атака на общественный сектор", а также на людей, которые с ним сотрудничают.

"Мы исполнили закон, каким бы абсурдным он ни был. Ибо закон есть закон. Вместо этого, руководство СБУ и прокуроры Матиоса (военного прокурора Анатолия Матиоса. - Ред.), с которыми мы судимся за непредставление ими деклараций, не исполняют закон, прямые нормы которого им не нравятся", - говорит он в обращении на своей странице в Facebook.

Ранее Анатолий Матиос засекретил электронные декларации военных прокуроров в целях безопасности.

Общественные активисты обращают внимание на тот факт, что пробелы в системе электронного декларирования можно использовать для манипуляций.

"Например, если ты получил в наследство квартиру или кто-то из членов семьи стоял на очереди и получил ее от государства, ты этот источник не можешь указать в декларации. Нет такой опции. И потом этот момент очень легко могут использовать против тебя", - объясняет одна из активисток на условиях анонимности.

А Реанимационный пакет реформ (РПР) даже заявил о намерениях обратиться по этому вопросу в Конституционный суд, поскольку эти нормы - "недемократические и дискриминационные".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Общественные активисты решили обратиться в КС, чтобы суд дал оценку конституционности их е-декларирования

"Ни в одной европейской стране не существует обязанности декларирования имущества для общественных активистов, экспертов или журналистов-расследователей на одном уровне с государственными должностными лицами, ведь это, по сути, предоставляет властям инструмент для выборочного преследования, создает широкое поле для манипуляций и необоснованного применения санкций", - заявили в РПР.

Некоторые представители общественных организаций вообще решили не заполнять электронные декларации.

Отток кадров

Такие изменения привели к новой проблеме - оттоку иностранных специалистов из наблюдательных советов предприятий.

Сложилась ситуация, когда Украина сама пригласила этих людей помочь, а через определенный период обязала их заполнять имущественную декларацию.

Несколько недель назад в отставку подали четыре члена совета директоров Киевской школы экономики. По словам почетного президента учреждения Тимофея Милованова, теперь им будет сложнее привлекать людей, которые имеют международную репутацию.

В Transparency International сообщили, что из-за электронного декларирования с ними отказались сотрудничать несколько контрагентов, а сразу после принятия парламентом соответствующего закона из организации уволились несколько человек.

"Но критического оттока не было", - говорит исполнительный директор офиса организции в Украине Ярослав Юрчишин.

Из-за е-декларирования иностранные эксперты выходят из наблюдательных советов государственных предприятий.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Из-за е-декларирования некоторые иностранные эксперты начали выходить из наблюдательных советов государственных предприятий

Аналогичные риски существуют и для наблюдательных советов стратегических государственных предприятий. Иностранцы из-за обязательного электронного декларирования могут выйти из наблюдательных советов таких крупных компаний, как "Нафтогаз" и "Приватбанк".

Советник правительства по реформе госпредприятий и приватизации Андрей Бойцун объясняет BBC News Украина, что привлекать кандидатов в наблюдательные советы, особенно иностранцев, теперь будет значительно сложнее.

"Можно уверенно сказать, что многие из членов существующих наблюдательных советов серьезно подумают об увольнении. В настоящее время независимые наблюдательные советы созданы в "Нафтогазе", "Приватбанке", "Укргазбанке" и "Магистральных газопроводах Украины", - говорит он.

Кроме того, по его словам, иностранцев теперь будет сложнее привлекать в новые наблюдательные советы. Речь идет о таких предприятиях, как "Укрэнерго", "Укрпочта", "Укрзализныця" и других важных госкомпаниях.

"Я считаю, что эти требования в принципе не должны распространяться на членов наблюдательных советов", - сказал г-н Бойцун.

Обеспокоенный Запад

"Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства", - заявил в конце марта европейский комиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, критикуя электронное декларирование для активистов.

Вслед за Европой свою обеспокоенность выразили страны "Большой семерки". Послы G7 заявили, что эти требования не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам.

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Отдельное заявление по этому вопросу принял Госдеп США, который призвал украинскую власть отменить требование электронного декларирования для общественных активистов.

Поэтому от парламента ожидают этого решения в ближайшее время.

Президент Петр Порошенко неоднократно публично заявлял, что поддерживает отмену этого требования, но решение - за парламентом.

Несмотря на это, депутаты на заседании 3 апреля отклонили соответствующие законопроекты, и пока не известно, когда вернутся к рассмотрению этого вопроса.

В парламенте утверждают, что до сих пор у депутатов есть разногласия по этому вопросу, и они ищут компромисс.

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