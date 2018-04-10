Шведы, которые бунтуют против общества без наличных

Image caption 73-летняя Майлис Йонссон предпочитает наличные

Швеция может стать первой страной, которая полностью перейдет на безналичный расчет. Однако, все чаще возникает тревога, что это повлечет проблемы для пожилых людей и других социально уязвимых категорий населения.

Ни в одном из банков, расположенных вокруг безупречно чистой Оденплан (площади Одина) в Стокгольме, больше не принимают наличные.

За кофе и булочку с корицей в местном кафе, принадлежащем крупнейшей в стране сети, рассчитаться можно только с помощью карточки или смартфона. И невозможно будет купить билет за монеты или банкноты, если вы захотите прокатиться в блестящем голубом автобусе, одном из несущихся по улицам.

Впрочем, шведов это уже не удивляет. За последние годы все расчеты в этом районе города стали полностью безналичными.

В подавляющем большинстве банков страны клиенты уже давно лишены возможности снимать наличные или расплачиваться ими в кассе.

Image caption Во многих шведских магазинах и ресторанах принимают только карточки и платежи из мобильных систем

Лишь четверть населения Швеции использует наличные минимум один раз в неделю. А из-за бума в мобильных, карточных и онлайновых платежах снизился процент наличных расчетов в секторе розничной торговли. По данным центрального банка, на сегодня это 15%, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 40%.

Скорость распространения в Швеции цифровых платежей вызвала большой шум в мире. В последнее время ее даже называют образцом инновационности этой скандинавской страны. Однако темпы этих изменений вызывают большое беспокойство.

Некоторых беспокоят связанные с этим осложнения для социально уязвимых групп населения - особенно пожилых людей.

"Право пользоваться наличными в Швеции еще никто не отменял, поэтому мы считаем, что люди должны иметь возможность положить деньги в банк", - объясняет Ола Нильссон, представитель шведской Национальной организации пенсионеров, которая насчитывает 350 тысяч членов и лоббирует их интересы в правительстве.

"Мы не против общества без наличности. Хотим лишь, чтобы эта тенденция не была такой стремительной", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Всю Швецию охватил бум мобильных, карточных и онлайновых платежей

73-летняя Майлис Йонссон, которая более 20 лет живет на Оденплан, прогуливается по городу по делам, наслаждаясь теплом весеннего солнышка. Она говорит, что до сих пор любит "платить наличными, где это возможно", и ее страшит будущее, в котором такой возможности уже не будет.

"В некоторых сомнительных заведениях возникает ощущение, что платить карточкой недостаточно безопасно", - аргументирует бывшая учительница.

Дома у нее нет компьютера, интернетом женщина пользоваться очень умеет. Поэтому из-за тенденции отказа от бумажных денег ее жизнь подорожала. Большинство банков в Швеции много лет назад перестали принимать чеки и повысили стоимость услуг за переводы денег в отделении.

Недавно Майлис Йонссон должна была дополнительно заплатить банку 75 крон (6,35 фунта), чтобы вернуть деньги подруге, которая купила для нее билет на поезд онлайн.

"Это большая сумма. А банки же такие богатые! Конечно, они говорят, что в интернете нет комиссии. Но есть одна проблема - некоторые люди до сих пор не умеют этого делать", - говорит женщина.

Image caption По словам Виктора Шеберга, менеджера-консультанта банка SEB, его банк хочет совместить два мира: цифровой и физический

Согласно данным организации Eurostat, Йонссон можно отнести к меньшинству, которое продолжает сокращаться. 85% шведов в возрасте от 16 до 74 лет пользовались интернет-банкингом в течение 2017 года, по сравнению с 51% населения в ЕС и 68% в Великобритании.

Однако, шведская Национальная организация пенсионеров утверждает: шведы, которые не могут или не хотят осваивать безналичный тренд, могут чувствовать себя еще большими чужаками в своем обществе, чем пенсионеры в других странах.

"Если ты не умеешь пользоваться цифровыми устройствами, то не должен платить больше", - убежден Нильссон. Он считает, что банки слишком фокусируются на уменьшении расходов.

"Мы хотим, чтобы для пожилых людей было больше тренингов, где их бы учили пользоваться устройствами. Это могут делать сами банки. Или государство могло бы помочь нам с финансированием и поддержать членов нашей организации и других пожилых людей", - добавляет он.

Один из крупнейших банков в Швеции - SEB - уже предлагает услугу "учебной поддержки" во многих своих отделениях. Но вместе с тем бизнес-модель банка меняется таким образом, чтобы еще дальше отойти от традиционных услуг по наличному расчету.Наличные принимают только в семи отделениях банка SEB (всего их существует 118). Недавно банк объявил о новой инициативе - предоставление цифровых средств в отделениях. Их назначение - поощрять посетителей самостоятельно выполнять банковские операции. А если возникнут вопросы или трудности, персонал поможет.

"Мы сторонники слияния двух миров: цифрового и физического, - отмечает Виктор Шеберг, менеджер-консультант в самом большом отделении SEB в центре Стокгольма. Он уверен, что на восстановление отмененных услуг наличных расчетов не будет спроса".

"Нет необходимости поддерживать эту инфраструктуру в рабочем состоянии, если ею никто не пользуется", - говорит он.

Центральный банк Швеции -Riksbank - не такой категоричный в своих заявлениях. В ежегодном отчете, опубликованном в феврале, говорится о том, что трансформация инфраструктуры платежных систем в стране происходит "положительно". Но главное - поддерживать "такой темп, который не будет создавать проблем для определенных социальных групп и дискриминации их на рынке платежей".

А тем временем председатель правления банка Стефан Ингвес отметил, что в случае "серьезного кризиса или войны" вывод из обращения монет и купюр создаст риск для всей страны.

На фоне этих проблем парламентская комиссия Швеции начала углубленное рассмотрение этих и других потенциальных последствий безналичной экономики. В этом году ожидается обнародование отчета.

Image caption Доктор Богуш считает, что пенсионеры наверстают отставание от безналичного тренда

"Безусловно, есть ощущение неизбежности полного перехода на безналичный расчет. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на сглаживании нежелательных последствий", - рассказывает доктор Клэр Ингрэм Богуш, исследовательница из постдокторских исследований в Стокгольмской школе экономики, изучающая распространение в Швеции цифровых платежных систем.

"В контексте этих дебатов, я думаю, пенсионеры наверстают... Как Riksbank, так и правительство очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать уязвимые социальные группы".

В то же время исследовательница отмечает: шведы доверяют финансовым учреждениям и новым технологиям, и это бесспорно помогает людям адаптироваться к экономике, свободной от наличных расчетов, однако параллельно общество обеспокоено еще и мошенничеством, и защитой данных.

"Шведы очень доверчивы, но, я думаю, это уже меняется. Например, недавний скандал с компанией Cambridge Analytica заставил людей внимательнее относиться к тому, как используются их данные", - объясняет доктор Богуш.

Image caption Кафе Orion больше не принимает наличные

Во всей стране резко упали показатели использования монет и банкнот. Однако, несмотря на это, результаты опроса, проведенного шведской фирмой Sifo в начале апреля 2018 года, показали: 7 из 10 шведов в будущем хотят иметь возможность рассчитываться наличными.

Так же различаются мнения посетителей "Kafe Orion" на площади Одина. Это кафе присоединилось к многочисленным шведских ресторанам и магазинам, в которых больше не принимают наличные.

"Не вижу ничего хорошего в том, чтобы полностью отказываться от наличных денег. Думаю, вариант расчета бумажными деньгами нужен - например, на случай, когда "ляжет" интернет", - считает 23-летняя студентка Агата Олексияк.

Однако, с этим категорически не согласен ее друг, 24-летний Йохан Йонссон: "Картой можно заплатить и в кафе, и в интернете. Не понимаю, зачем держаться за бумажные деньги. Конечно, вашу карточку могут украсть. Но на такой случай есть страховка" .

"По-моему, наличные - это уже не современно и не нужно", - заключает он.

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