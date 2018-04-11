ТЭД-2018: как украинская журналистка советует бороться с фейками

Копірайт зображення Getty Images

Нынешняя конференция TED (Technology, Entertainment, Design) в Ванкувере открылась широкой дискуссией о необходимости прилагать больше усилий для борьбы с фейковыми новостями.

Журналистка из Украины Ольга Юркова привела пример популярной лживой истории о том, как украинская армия, якобы, "распяла" на Донбассе трехлетнего мальчика.

Рассказ, который в 2014 году процитировали российские государственные СМИ, был от лица женщины, которая притворялась беженкой.

"Единственная проблема была лишь в том, что та история была ложью", - пояснила участникам конференции Ольга Юркова.

Фейки вроде этого вдохновили ее на то, чтобы стать соучредителем сайта StopFake, который занимается проверкой фактов для противостояния российской пропаганде в Украине.

И "беженка" Галина Пишняк самом деле была женой одного из пророссийских боевиков.

Конечно, никакого распятия не было и даже место происшествия было выдумкой.

"В истории утверждалось, будто украинская армия окружила местных жителей на площади Ленина в Славянске, но такой площади там не существует", - рассказала Юркова.

Копірайт зображення Jason Redmond/TED Image caption Ольга Юркова - одна из основательниц сайта StopFake

Эта история не просто ввела в заблуждение многих людей в Украине и России, но и заставила некоторых "взяться за оружие", добавила журналистка.

Она рассказала аудитории TED о том, какую угрозу для "демократии и общества" представляют фальшивые новости.

"В течение четырех лет Украина была предметом российской пропаганды, а теперь фейки распространились по всему миру", - отметила она.

"Люди больше не знают, что - правда, а что - фейк, и многие уже не верят ни во что вообще. А это - еще опаснее", - добавляет Ольга Юркова.

StopFake был запущен в 2014 году, прежде всего для борьбы с фейковых новостями в Украине.

С тех пор этот ресурс превратился в развитую организацию по проверке фактов, который охватывает медиа-источники на 11 языках.

Сайт уже обнаружил более тысячи ложных новостей в Украине и научил более 10 тысяч человек, как отслеживать такие истории в мировом медиапространстве.

Юрина дала несколько простых советов тем, кому интересно, как отличить факт от вымысла.

"Если история слишком эмоциональная, слишком драматичная, то, скорее всего, она не соответствует действительности. Истина часто скучная", - говорит она.

"Проведите собственное исследование, просмотрите другие сайты. Поищите в Google названия и адреса. Общество зависимо от доверия, и все мы должны найти способ его восстановить".

Вмешательство России

Проблема фейковых новостей стала привлекать все большее внимание с тех пор, как выяснилось, что ложные истории в интернете исходили из аккаунтов российских ботов. Следы многих из них вели к "Агентству интернет-исследований" - российской компании со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

В феврале 2013 года россиянам предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года в США, в том числе тем, кто работал в "Агентстве интернет-исследований" (эту организацию также неформально называют "Тролли из Ольгина").

Но вопрос о том, насколько ее деятельность повлияла на ход президентской кампании в США 2016 года, остается открытым.

Новое исследование ученых из Университета Огайо свидетельствует о том, что на тех выборах фейки изменили мнение многих избирателей о том, голосовать ли им за Хиллари Клинтон.

Это исследование, которое, впрочем, еще не прошло процедуру рецензирования, свидетельствует, что примерно 4% тех, кто голосовал за Барака Обаму, могли потерять желание голосовать за Клинтон из-за фальшивых новостей о ней.

Среди этих фейков - истории о том, что ее здоровье, якобы, было очень плохое; сообщение о том, что Трампа поддержал Папа Франциск; а также сообщения, что Клинтон, якобы, разрешила продажу оружия исламистам.

Между тем, другое исследование фейковых новостей, проведенное Принстонским университетом, показало, что фальшивые статьи составляли 2,6% от всех важных политических публикаций.

В то же время российский журналист Михаил Зыгарь, который также выступал на TED, заявил, что влияние России на Западе "преувеличено".

"Я не сомневаюсь, что Дональда Трампа выбрал именно американский народ", - сказал он.

"Российские хакеры хотели создать хаос, но они не поняли последствия этого хаоса, а масштабы этой операции - преувеличены", - добавил Зыгарь.

Распространение идей

Копірайт зображення Jason Redmond/TED

В течение пяти дней на ежегодной конференции TED в Ванкувере, которая в этом году называется "Эпоха удивления" (The Age of Amazement), будет представлено более 100 лекций, интервью и перформансов.

Докладчики делятся своими идеями в сериях коротких лекций продолжительностью от 3 до 18 минут.

"И как медиа-платформа, и как ежегодная конференция мы стремимся стать голосом здравого смысла, разума и понимания сегодняшней динамики возмущения, которое все больше поляризуется", - заявил председатель TED Крис Андерсон.

"Наша тема -"Эпоха удивления"- это попытка принудительно окунуться в добро и зло того, что ждет человечество", - добавил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram