Ваше тело - чужое более чем наполовину

Большая часть вашего организма вам не принадлежит, утверждают ученые.

Человеческие клетки в нашем организме составляют лишь 43% от общего количества. Остальные - микроскопические колонизаторы.

Теперь мы лучше знакомы со скрытой половиной нашего организма - микробиомом. Следовательно, ускоренными темпами меняется и восприятие различных заболеваний: от аллергии до Паркинсона.

Сегодня у ученых даже возникают вопросы о том, что же значит быть "человеком". Благодаря этому могут появиться новые, инновационные методики лечения.

"Микроорганизмы жизненно важны для вашего здоровья, - объясняет профессор Рут Лей, директор департамента микробиомной науки в Институте Макса Планка. - Ваш организм - это не только вы сами".

Несмотря на то, как тщательно вы моетесь, на вашем теле нет ни одного клочка, который не был бы покрыт микроскопическими созданиями.

Среди них - бактерии, вирусы, грибы и археи (организмы, которые изначально неправильно классифицировали как бактерии). А наибольшая концентрация этой микроскопической жизни бурлит в темных сумеречных недрах нашего лишенного кислорода кишечника.

Профессор Роб Найт из Университета штата Калифорния в Сан-Диего в интервью ВВС сообщил: "Мы скорее микробы, чем люди".

Сначала считалось, что микробы количественно превосходят наши клетки в соотношении 10: 1.

"Потом было установлено более точное соотношение - 1: 1. Сейчас же, если посчитать все клетки, то окажется, что вы человек примерно на 43%", - говорит профессор Найт.

Но еще большее поражение мы потерпели генетически.

Геном человека - совокупность генетических инструкций, необходимых для человеческого существа, - состоит из 20 тысяч указаний, которые называют генами.

Однако если сложить вместе все гены нашего микробиома, то получится поразительная цифра - от двух до 20 млн генов микроорганизмов.

Профессор Саркис Мазманьян, микробиолог из Калифорнийского технологического института, утверждает: "Мы не только один геном. Гены нашего микробиома - это по сути второй геном, который дополняет наш собственный, человеческий.

"По моему мнению, человеком нас делает сочетание собственной ДНК с ДНК микробов в кишечнике", - говорит ученый.

Было бы наивно полагать, что мы носим в себе так много микробного материала, но он совсем не взаимодействует с нашим организмом и не влияет на него.

Сегодня наука ускоренными темпами исследует роль микробиома в пищеварении, регулировании иммунной системы, защите от болезней и образовании жизненно необходимых витаминов.

Роб Найт говорит: "Мы исследуем способы, с помощью которых эти крошечные создания полностью меняют наше здоровье. До недавнего времени мы и понятия об этом не имели".

Это совершенно новые представления о мире микроорганизмов. До сих пор мы с микробами части враждовали.

Микробная арена боевых действий

Против таких вредителей, как оспа, микобактерии туберкулеза и метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA), применяют оружие - антибиотики и вакцины.

Это прекрасные лекарства, спасшие множество жизней.

Но некоторых ученых беспокоит то, что наши атаки на "плохишей" наносят непоправимый вред "хорошим бактериям".

От профессора Лей я узнал, что за последние 50 лет мы достигли значительных успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Но в то же время резко возросло количество случаев аутоиммунных заболеваний и аллергии. Это пугает", - добавила она.

По словам ученой, "польза исследований микробиома очевидна". "Изменения в микробиоме, произошедшие в результате нашей успешной борьбы с патогенами, внесли свой вклад в появление целого комплекса новых заболеваний, с которыми имеем дело сейчас", - добавляет Лей.

С микробиомом сегодня также связывают такие проблемы, как воспалительные заболевания кишечника, болезнь Паркинсона, а также действенность противораковых препаратов и даже депрессию и аутизм.

Другой пример - ожирение. Бесспорно, немалую роль играют наследственность и образ жизни. Но как насчет бактерий в вашем кишечнике?

Разобраться в этом вопросе может быть нелегко.

Если питаться исключительно бургерами и шоколадом, есть риск ожирения. Также это повлияет на тип микробов, которые растут в вашем желудочно-кишечном тракте.

Так как узнать, действительно ли виновниками ожирения являются бактерии, плохо расщепляющие пищу?

Профессор Найт проводила эксперименты на мышах, родившихся в абсолютно стерильных условиях.

Вся их жизнь проходила в среде, полностью лишенной бактерий.

Вот что говорит профессор: "Нам удалось доказать такое. Если взять фекалии худого и толстого человека, и перенести эти бактерии мышам, то мышь станет худее или толще - в зависимости от того, чей микробиом получила".

Когда бактерии толстого человека дополняли бактериями худого, это помогало мышам сбросить вес.

"Все это удивительно и необыкновенно. Вопрос только в том, как теперь использовать это открытие для людей".

То, что микроорганизмы могут стать новой формой лекарств, - источник больших надежд для исследователей. Рабочее название пока - "лечебные бациллы".

Золотая жила с информацией

С доктором Тревором Лоули я познакомился в Институте Сэнгера (Wellcome Trust Sanger Institute), где ученый пытается вырастить целостный микробиом из микроорганизмов, взятых от здоровых и больных пациентов.

"Во время болезни человеку может не хватать определенных микроорганизмов. Наш замысел состоит в том, чтобы ввести их заново", - говорит он.

По словам доктора Лоули, существует уже достаточно доказательств того, что восстановление микробиома человека "может действительно привести к ремиссии" при таких болезнях, как язвенный колит (одно из воспалительных заболеваний кишечника).

"Думаю, в случае многих заболеваний, которые мы изучаем, для лечения потребуется четко установленная ​​комбинация микроорганизмов (от 10 до 15), которые мы будем пересаживать пациенту", - добавляет он.

Пока микробная медицина находится на начальных стадиях развития. Но некоторые ученые считают, что вскоре наблюдения за нашим микробиомом станет обычным делом - и коричневой золотой жилой, в которой содержится ценная информация о нашем здоровье.

"В это трудно поверить, но одна чайная ложка ваших фекалий содержит больше данных по ДНК этих бактерий, чем могла бы вместить целый тонна DVD-дисков", - говорит профессор Найт.

"И каждый раз, когда вы, условно говоря, "сбрасываете данные", эта информация просто смывается в унитаз. Надеемся, в скором будущем во время смывания эта информация будет мгновенно считываться, и вы будете в курсе, есть ли у вас проблемы со здоровьем или нет", - считает ученая.

И добавляет: "Думаю, такое изобретение станет настоящим прорывом".

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