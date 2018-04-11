Человек без следов в соцсетях: как ему жить

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33-летний садовник Феликс живёт без соцсетей, онлайн-банков и вообще без смартфона. Как ему это удаётся?

Ни Facebook, ни Twitter, ни Instagram, ни онлайн-банка, ни даже смартфона.

Только доступ к электронной почте из ближайшей библиотеки и снова вошедшая в моду простейшая модель сотового телефона - Nokia 32101999 года с фонариком.

Феликс (нет, это не его настоящее имя) считает, что социальные сети, без которых люди не мыслят своё время, "пожирают его жизнь".

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Феликсу не привыкать идти против течения.

В 2018 году это может звучать как политическое заявление - своего рода "идеология луддитов" для новейшего времени, но, по словам мужчины, ему просто была неинтересна такая технология.

"Я обошёлся без соцсетей, как, например, без игры на тромбоне", - говорит он.

Но спустя какие-то 15 лет повальной интернетизации Феликс обнаружил себя в статусе живой аномалии.

По его словам, люди относятся к нему с некоторым восхищением и одновременно смущением и, когда новые знакомые впервые видят его телефон, "они теряют дар речи".

"Большинство людей думает, что если ты живёшь свою жизнь без смартфонов, то молодец, но большинство не захотело бы так жить", - говорит он.

"Не выбрасывать в мусорное ведро"

Но Феликса не стоит списывать со счетов - он знает о сегодняшних технологиях, используемых другими людьми его возраста.

"Я сроду не утверждал, что вы должны выбросить Alexa в мусорное ведро, - говорит он. - Но легче взаимодействовать с внешним миром естественно, по-человечески, без технологий, которые препятствуют этому".

Он всё же пользуется интернетом в библиотеке примерно по часу два раза в неделю.

Как правило, он ищет номера, адреса или информацию о новых группах, музыка - его страсть. Очень редко он заходит в Facebook или в Twitter.

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"Когда Facebook только появился, меня он заинтересовал. Поэтому я взглянул на профиль друга, чтобы увидеть, как он работает - этого было достаточно для меня. И потом я не притрагивался к нему в течение 10 лет", - говорит он.

Теперь он изредка смотрит анонсы публичных мероприятий, которые рекламируются в соцсети, или прокручивает ленту "Твиттера", хотя и не чувствует необходимости создавать собственную учетную запись.

"Жизнь без Ким Кардашьян"

На вопрос о том, что он делает в то время, которое экономит, избегая социальных сетей, он смеется и называет это "забавным вопросом".

"Соцсети - это не фундаментальная человеческая потребность. Я просто не уверен, что в 1995 году людям было так уж жалко, что им неоткуда узнать, что Ким Кардашьян ела на завтрак", - говорит Феликс.

Он живёт с родителями на юго-востоке Англии. У него дома нет ни компьютера, ни подписки на Netflix - только телевизор.

"Меня не особо интересуют новые вещи. Если я не увижу "Игру престолов" сейчас, я могу посмотреть её когда угодно. Это всё боязнь "не успеть за паровозом", - пожимает плечам садовник.

Более "аналоговым" вещам он доверяет больше: так, Феликса не смущает, что его имя есть в телефонной книге, а вот лондонская транспортная карта - Oyster - уже кажется ему слишком цифровой, поскольку данные о перемещениях по ней обрабатываются и могут храниться на серверах.

Прослеживаемость перемещений в интернете - неприятное для садовника явление современности, и он пытается избежать публичности, где только возможно.

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При этом мужчина не считает себя параноиком, но даже это интервью для ВВС вызвало у него ощущение дискомфорта.

"Мне не до ваших цифровых заморочек", - говорит он.

В свете последнего скандала с Facebook Феликс считает, что соцсеть повела себя особенно нечестно потому, что позиционировала себя как компанию, всегда дружественную пользователям.

Сама же утечка персональных данных его не удивила, а сам он рад, что информация о нём не попала никому в руки.

Единственное, о чём он жалеет, - это что он не видит свадебных фотографий, которые выкладываются в личных аккаунтах в соцсетях.

Его старший брат при этом ведёт себя в онлайн-мире как "любой человек нашего времени".

Разные модели поведения

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Не все люди, уходящие из соцсетей, покидают их с той же мотивацией, что Феликс.

"Я удалился из соцсетей, потому что они символизируют конец моей приватности", - сказал Би-би-си военный инженер Барри Хей.

"Никакой идеологии в этом нет. У меня настолько много непосредственного общения, мне достаточно лично встретиться со знакомыми, друзьями, это главный момент. Я узнаю новости из ТВ и непосредственного общения с кем-то", - сказала Русской службе Би-би-си художница Татьяна Соболева.

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