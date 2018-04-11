Как на Шри-Ланке уже 150 лет делают чай

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Почти 5% населения Шри-Ланки работает в чайной индустрии, собирая листья на горных склонах и обрабатывая чай на плантационных заводах.

Выращивание и продажа черного чая изменили жизнь нескольких поколений ланкийцев, начиная с 1867 года.

Фотограф-документалист Шму Зиен посетил плантации этой страны и исследовал мир цейлонского чая.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Чайные кусты на горных склонах расположены над домиками, которые каждая плантация дает своим рабочим.

Молодые листья надо собирать вручную каждые 7-14 дней, прежде чем они станут жестким.

Это означает, что рабочее место может меняться ежедневно, в зависимости от того, где нужно собирать листья.

Сначала его собирают в водонепроницаемые пакеты. Они значительно легче традиционных плетеных корзин, которые использовали ранее.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Собранные листья взвешивают в течение дня. Сборщик чая получает 600 шри-ланкийских рупий (3,83 доллара США), но это при условии, если он выполняет желаемую суточную норму - 18 кг.

Если же вес чая меньше, то за работу платят в два раза меньше.

Большинство чайных рабочих на Шри-Ланке - этнические индийские тамилы - это люди, которых британцы перевозили для работы на плантации.

Они отличаются от джафнийських тамилов, происходящих с севера Шри-Ланки.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Грунтовые дороги соединяют жилье рабочих с плантациями.

Чайные кусты выращивают на крутых холмах, высота которых влияет на аромат чая. Чем выше, тем изящней аромат чая.

Такой урожай ценят больше, чем тот, что растет внизу.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

У сборщиков чая, которые долго работают на плантациях, грубые мозоли на руках.

Из-за тяжелой физической работы не хватает молодых работников.

Многие девушки выбирают работу на швейных фабриках или за рубежом.

На небольших плантациях может быть иерархия из четырех уровней - от собственника до собирателей чая.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Некоторые дома, в которых живут работники, построили британцы в 1920-х годах - тогда для сборщиков чая построили около 20 тысяч комнат.

С тех пор в этих помещениях мало что изменилось.

Семьи растят своих детей в сельских условиях в цветных домиках казарменного стиля.

Во многих из таких домов есть электричество и водопровод только несколько часов в день, в других - нет вообще.

Моются и купаются жители в реках.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

В некоторые жилые районы воду поставляют только раз в три дня.

Сборщики чая и другие рабочие начинают работать утром в 7.30.

Часто дети, которые живут с семьями в таких местах, вынуждены идти несколько километров в школу.

Сбор чая - достаточно низкооплачиваемая работа, поэтому некоторые члены семьи работают за границей на Ближнем Востоке, или в других частях Шри-Ланки.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Женщины, которые работают на плантациях, имеют еще и домашние обязанности - готовить еду, убирать и ухаживать за детьми.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Листья свежего чая отвозят для переработки на завод возле плантации, подобный тому, который изображен на фото ниже.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Сначала эти листья высушивают.

Из 18 кг свежих листьев после обработки на плантационном заводе получается 5 кг цейлонского чая.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Специальный станок затем скручивает сухие листья, после чего начинается процесс ферментации, который придает особый аромат чаю.

Эти станки часто столетней давности.

Уже готовый чай расфасовывают по размеру листьев и упаковывают в большие мешки для отправки в столицу, город Коломбо.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Цейлонский чай - это не только экспортный продукт, он - неотъемлемая часть повседневной жизни Шри-Ланки. Его пьют офисные работники, рабочие, студенты и другие люди.

Копірайт зображення SCHMOO THEUNE

Фото Шму Зиена

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