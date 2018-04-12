Кто против кого может воевать в Сирии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В сирийском конфликте участвуют несколько зарубежных игроков со своей геополитической повесткой

Конфликт в Сирии - это, в первую очередь, гражданская война, в которой по оценке ООН погибло уже более 400 тысяч человек, а еще пять миллионов покинули страну, став беженцами.

Однако в то же время Сирия стала театром нескольких непрямых, так называемых прокси-конфликтов между третьими странами: там разворачивается весьма запутанный сценарий, в рамках которого даже давние союзники могут воевать друг с другом чужими руками.

С начала гражданской войны в Сирии семь лет назад в конфликт не раз вмешивались зарубежные игроки, но эксперты опасаются, что теперь их противостояние может стать прямым и открытым.

В последние дни мы слышим воинственную риторику от разных втянутых в сирийский конфликт стран - предупреждения друг другу делают Москва, Вашингтон и Тегеран.

Дипломатическое разрешение конфликта кажется далеким как никогда. Но если зарубежные игроки вступят в прямой военный конфликт в Сирии, по какому сценарию он может развиваться?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Трамп предупреждает, что США готовы нанести прямой удар по Сирии

США против России

На фоне сирийского конфликта вновь разгорелось противостояние между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп с воскресенья публично критикует Владимира Путина за его поддержку Башара Асада после предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

В среду Трамп прибег к прямой военной угрозе, написав в "Твиттере", что России следует приготовиться к американским ударам по целям Сирии.

Skip Twitter post by @realDonaldTrump Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Скотины-Травящей-Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в Twitter.

Позже Трамп написал еще один твит в более примирительной тональности, в котором предложил остановить гонку вооружений.

Российская поддержка Асада включает размещение российских военных на сирийских базах. В среду было объявлено, что в Восточной Гуте с 12 апреля будет действовать российская военная полиция.

Президент Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель предупредил о недопустимости "провокаций и спекуляций" в Сирии. Представитель России в ООН Василий Небензя намекает на "самые тяжелые последствия" возможного американского удара по Сирии.

Боевые столкновения с коалицией под предводительством США в Сирии уже приводили к потерям среди асадовских сил и, как полагают, российских наемников.

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7 февраля под Дейр-эз-Зором под авиаудар возглавляемой США коалиции попали формирования, воюющие на стороне Башара Асада. Представители коалиции утверждают, что всех погибших забрали представители российских военных.

Российское правительство утверждает, что погибшие под Дейр-эз-Зором россияне поехали в Сирию по собственной воле и не имеют отношения к регулярным силам российской армии.

По официальным сводкам минобороны РФ, в Сирии с 2015 года погибли более 40 российских военных, не считая 39 жертв крушения самолета Ан-26 на базе Хмеймим. Независимые наблюдатели утверждают, что жертв боевых действий с российской стороны гораздо больше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия и Владимир Путин - ярые сторонники Башара Асада

С геополитической точки зрения Сирия очень важна для обеих сторон. Для Москвы страна представляет собой сухопутный "мост" для выхода к Средиземному морю, но в то же время считает свою поддержку Асада в гражданской войне утверждением российского могущества в ближневосточном регионе, который, как считается, находится под влиянием США.

Вашингтон, с другой стороны, изначально поддерживал сирийскую оппозицию, а потом сосредоточился на борьбе с запрещенной экстремитсткой группировкой "Исламское государство". При Дональде Трампе Вашингтон переключил внимание на сдерживание Ирана в регионе.

"Иран сильно нарастил свое присутствие в Сирии, разместив силы Корпуса стражей Исламской революции, поддерживает ливанскую "Хезболлу", также он вводит в регион подконтрольные ему силы из Ирака, Афганистана, Пакистана и других стран", - заявил в январе занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Остатки израильской ракеты, запущенной по позициям сирийских военных, но упавшей в одной из деревень

Израиль против Ирана

Иран поддерживает режим Асада, а также в прошлом предоставлял живую силу и оказывал материальную поддержку еще одной "марионеточной армии" - шиитскому ополчению "Хезболла" из Ливана.

Израиль, несмотря на то, что наносит удары по сирийским объектам, публично не признает своей роли в конфликте.

Напряжение между Израилем и Ираном усилилось в феврале, после того как Израиль перехватил в своем воздушном пространстве иранский беспилотник.

В ответ израильские ВВС провели масштабные рейды по сирийским и иранским позициям. В ходе операции был сбит израильский истребитель. Считается, что это было первой потерей ВВС Израиля со времен войны с Ливаном в 1982 году.

Иран и Израиль не были так близки к прямому противостоянию со времени конфликта между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

Обе стороны выступали с категорическими предупреждениями в адрес друг друга относительно действий в Сирии. В ноябре прошлого года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Лондоне, что его страна не позволит Ирану подчинить Сирию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бойцы "Хезболлы" вместе с Ираном воюют на стороне Башара Асада

"Они хотят разместить свою армию, свои авиабазы и истребители в секундах [полета] от Израиля, мы этого не позволим", - сказал он.

На прошлой неделе один из иранских аятолл, Ахмад Хатами, заявил, что "Хезболла" способна уничтожить израильские города.

Ирану Сирия нужна для того, чтобы поставлять оружие бойцам "Хезболлы" в Ливане и поддерживать их в борьбе с Израилем. Однако Иран также ценит Сирию как союзника в борьбе не только против Израиля, но и против своего основного оппонента в регионе, Саудовской Аравии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Турецкая армия на северо-востоке Сирии отбила у курдов значительную территорию

США против Турции

Вмешательство Америки в сирийский конфликт поставило Вашингтон в трудное положение из-за действий одного из его основных союзников на Ближнем Востоке и союзника по НАТО - Турции.

Хотя в Сирии, по официальным данным, размещено около двух тысяч американских военных, основную поддержку США оказывает союзникам в форме авиаударов, а также инструктажа и оснащения разных групп ополченцев, включая курдских.

Этой поддержкой очень недовольна Турция, которая уже несколько десятилетий борется с курдским сепаратизмом, включая вооруженные вылазки, унесшие за несколько лет около 40 тысяч жизней.

Поэтому на январское заявление Вашингтона о планах сформировать на северо-востоке Сирии группировку для защиты границ, в основном, из курдских бойцов, Турция отреагировала, начав военную операцию. Теперь союзники по НАТО находятся по разные стороны непрямого конфликта.

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