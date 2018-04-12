"Более 600 приложений имели доступ к данным на моем iPhone"

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Facebook отчаянно пытается смыть пятно с репутации, усиливая защиту персональных данных пользователей соцсети. А тем временем общественность посмотрела шире на проблему сбора персональных данных и угрозы приватности.

Сбор персональных данных - отрасль, которая стоит миллиарды долларов. Горькая правда в том, что мы можем никогда не узнать, сколько данных хранят о нас разные компании и как их можно удалить.

К такому потрясающему выводу пришли активисты по охране конфиденциальности и технологические компании.

Копірайт зображення ALENA SCHMICK PHOTOGRAPHY Image caption Возможно, мы так и не узнаем, сколько знают о нас разные компании, считает Фредерика Калтюнер

"Тысячи компаний делают бизнес на сборе ваших данных и отслеживании вашего поведения в сети интернет", - говорит Фредерика Калтюнер, руководитель программы защиты данных лоббистской группы Privacy International.

"Это всемирный бизнес. Он ведется не только онлайн, но и оффлайн - через дисконтные карты и отслеживание вашего мобильного телефона в wi-fi. Узнать, что происходит с вашими данными, почти невозможно".

По данным Федеральной торговой комиссии США, крупные компании-брокеры данных - такие как Acxiom, Experian, Quantium, Corelogic, eBureau, ID Analytics - иногда имеют в своей базе по 3000 единиц информации об отдельных пользователях.

Как рассказывает г-жа Калтюнер, за последние шесть лет она давала тот или иной доступ к данным на своем iPhone многим мобильным приложениям - более чем 600.

Поэтому она поставила перед собой сложную задачу: установить, что именно эти приложения знают о ней.

"На это может уйти год времени", - говорит она. Ведь ей нужно внимательно изучить политику конфиденциальности каждого приложения, а затем обсудить ее с разработчиком. И не останавливаться перед закрытыми дверями.

Трудно установить не только то, какие данные о вас собраны, но и то, насколько они правдивы.

"Сборщики данных сильно ошиблись в оценке моего дохода и неправильно определили мое семейное положение", - говорит Памела Диксон, исполнительный директор другой группы защиты приватности World Privacy Forum.

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Ей удалось просмотреть свой "профиль" в базе данных одной из компаний, которые собирают и продают информацию о частных лицах со всего мира.

Она прочитала, что увлекается компьютерами ("Да ну! Как будто я каждый день выбираю и покупаю новые компьютеры!") И регулярно занимается бегом (на самом деле - велосипедным спортом).

Копірайт зображення PAMELA DIXON Image caption Защитница права на приватность Памела Диксон обнаружила, что компании имеют ложные сведения о ней

По словам Сюзан Байдел, старшего аналитика фирмы Forrester Research (г. Нью-Йорк) и автора исследований о брокерах данных, в этой области принято считать, что только "50% собранных данных правдивы".

Почему это важно?

Потому что такие "глупые маркетинговые данные", как называет их г-жа Диксон, нынче определяют ваши шансы в этой жизни.

Данные о потребителях - наши симпатии и антипатии, потребительские привычки, уровень прибыли, хобби, личные качества и т.д. - конечно же, помогают брендам эффективнее тратить свои рекламные средства.

Но главное назначение этих данных в том, чтобы "снижать разные риски, а не подбирать контекстную рекламу", - считает Джон Дейтон, профессор Гарвардской бизнес-школы и исследователь этой отрасли.

Нам всем сегодня насчитывают кредитный рейтинг.

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Если информация о вас одобрительная, обслуживание ваших кредитных карт и ипотек обойдется вам гораздо дешевле, и вы легче пройдете негласную "проверку биографических данных" при трудоустройстве, говорит профессор Дейтон.

Но этот рейтинг может быть не просто неточным, но и дискриминационным. Например, он может содержать информацию о расе, семейном положении и вероисповедании, говорит г-жа Диксон.

"Человек так никогда и не догадается, что не получил приглашение на собеседование, предложение работы, скидки, привилегии, купоны и т.д. из-за низкого рейтинга", - такой вывод делают в своем отчете активисты из World Privacy Forum.

С тех пор, как существует торговля, торговцы собирают данные о потребителях.

Еще в 1841 году компания Dun & Bradstreet собирала кредитную информацию о потенциальных соискателях кредитов, не гнушаясь и слухами. В 1970-е гг. процветали так называемые "адресные брокеры", которые продавали на магнитных лентах списки самых разных групп людей: владельцев лицензии на рыбную ловлю, подписчиков определенных журналов, потенциальных наследников и тому подобное.

И сейчас интернет содержит такой невероятный объем данных, что традиционные демографические списки или реестры избирателей отошли в тень.

Значительная часть этих данных систематизируется в анонимном порядке, - но далеко не все. И многие из нас слабо представляют - или вообще не представляют - сколько данных о себе мы даем добровольно.

Часто это происходит тогда, когда мы соглашаемся на "Условия использования", не читая их. Но нас тоже можно понять.

Двое исследователей из американского Университета Карнеги-Меллона подсчитали, что на прочтение "Правил конфиденциальности" каждого сервиса, которым мы пользуемся в интернете, у нас бы ушло 76 дней, если читать по 8 часов в день.

Как бы там ни было, рядовой гражданин не должен это делать, считает Фредерика Калтюнер. "Компании должны защищать наши данные по умолчанию".

Рашми Ноулз из RSA - компании, специализирующейся на информационной безопасности - замечает, что на наши данные охотятся не только брокеры и маркетологи.

"Есть еще и хакеры. Они нередко знают ответы на ваши "контрольные вопросы" - такие, как дата рождения, девичья фамилия матери и т.д., - так как вы открыто делились этой информацией в интернете", - говорит она.

"Вы удивитесь, как просто составить довольно вероятный профиль на основе всего лишь небольшой информации, а дальше использовать его для "кражи личности".

Что же нам делать, чтобы контролировать свои данные?

Существуют способы ограничить объем данных, которыми мы делимся с третьими сторонами: например, изменить настройки браузера, чтобы тот блокировал "куки", установить себе на компьютер программы для блокировки рекламы, просматривать в режиме инкогнито, использовать виртуальную частную сеть (VPN) .

А поисковые системы вроде DuckDuckGo ограничивают информацию, которую передают системам отслеживания.

Копірайт зображення LAURENCE DUTTON Image caption Знаете ли вы, скольким приложениям вы открыли доступ к своим личным данным?

Впрочем, СентДжон Дикинс, основатель и директор маркетинговой компании CitizenMe, убежден: потребителям нужно предоставить возможность самостоятельно контролировать и монетизировать свои данные.

В разработанном им приложении потребители могут добровольно пройти разные опросы и тесты личности, а затем поделиться результатами с теми брендами, которые захотят купить точные данные для своих маркетинговых кампаний.

"Ваши данные намного привлекательнее, если предоставлены охотно и сознательно. Вы можете победить в конкуренции с брокерами данных", - говорит он.

"Мы имеем 80 тысяч пользователей по всему миру, и некоторые из них ежемесячно зарабатывают по 8 фунтов или передают свой заработок на благотворительность", - добавляет г-н Дикинс.

Он уверяет, что бренды - от немецких производителей автомобилей до крупных розничных магазинов - радуются возможности получить данные "этичным способом".

"Мы должны сделать рынок данных прозрачным", - резюмирует он.

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