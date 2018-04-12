"Не забывай пить воду, люди любят воду" - в соцсетях шутят над Цукербергом
Основатель Facebook Марк Цукерберг закончил давать показания в Конгрессе США. Слушания длились два дня подряд, и иногда Цукерберг выглядел немного не от мира сего.
И, конечно, это не могли не заметить пользователи соцсетей, сообщает корреспондент BBC Newsbeat Кэмерон Верк.
Из-за порой неуклюжего поведения исполнительного директора Facebook его сравнили с персонажем сериала "Звездный путь" - андроидом Дейта, который боролся с поведением и эмоциями человека.
- Facebook допускает утечку данных 87 млн пользователей
- Facebook будет продвигать местные новости в стремлении добиться "надежного" контента
- Как будет защищаться Цукерберг?
Сенаторы, которые засыпали Цукерберга вопросами о роли Facebook в скандале с Cambridge Analytica, также стали объектами шуток - из-за их порой довольно необычных вопросов.
Многие шутки о слушаниях имели отношение к "Социальной сети" - фильму 2010 года, посвященному истории создания Facebook.
"Социальная сеть-2". На сей раз - это личные данные", - написала пользователь @hansmollman.
"Я, когда понимаю, что мои действия имеют последствия", - написала пользователь @amberdiscko.
"Не забывай пить воду, люди любят воду", - пошутил в отношении Марка Цукерберга пользователь @BravingRuin.
"Манеры Цукерберга всегда напоминали мне кого-то, но я никак не мог понять кого. Вот только сейчас осенило, кода смотрел, как он дает показания", - написал пользователь @MatthewTeague, сравнивая основателя Facebook с андроидом Дейта.
"Когда все в порядке, и вы прекрасно себя чувствуете", - прокомментировала странное поведение основателя Facebook пользовательница @ashleyfeinberg.
Марк Цукерберг находился под пристальным наблюдением десятков фотокамер, поэтому вполне естественно, что он испытывал определенный дискомфорт.
"Марк Цукерберг в 2016 году: "Мысль о том, что фейковые новости на Facebook каким-то образом повлияли на исход выборов, довольно безумна", -напомнил слова основателя соцсети пользователь @hshaban.
Это неудобная ситуация заставила людей думать о том, насколько повезло некоторым из них.
"То чувство, когда вас не допрашивает юридический комитет Сената", - написал пользователь @JeffYoung.
Однако пользователи обратили внимание не только на Цукерберга.
"Марк Цукерберг сейчас переживает худший кошмар, когда молодой человек пытается объяснить пожилым людям, как работают современные технологии", - отметила пользовательница @robbysoave.
В определенный момент Марка Цукерберга спросили, может ли Facebook видеть "электронные письма", присланные с помощью WhatsApp. Сенатор Оррин Хэтч поинтересовался, как "Facebook ведет бизнес, если пользователи не платят за ваши услуги?"
"Сенатор, мы размещаем рекламу", - ответил Цукерберг.
"Сенатор, мы размещаем рекламу" - это надпись на моей новой футболке", - написал пользователь @yoda.
Однако сенаторы пытались "держать удар" и также острили в ответ. Вопрос сенатора из Иллинойса Дика Дурбина вызвал наибольшее восхищение.
"Господин Цукерберг, не могли бы вы сообщить нам название отеля, в котором вы останавливались прошлой ночью?" - спросил сенатор.
Когда основатель Facebook сказал "нет", Дурбин добавил: "Я думаю, что дело именно в этом. Вашем праве на частную жизнь".
Это был редкий момент, когда сенаторы, средний возраст которых составляет по данным Vox 62 года, не стали объектом шуток.
"Марк Цукерберг, журнал, который я недавно открыл, пришел с флоппи-диском, предоставляющим мне 30 часов пользования чем-то под названием "Америка Онлайн". Это то же, что и Facebook?", - пошутил над одним из сенаторов пользователь @ditzkoff.
"Господин Цукерберг, у меня есть только один вопрос о Facebook: где я могу найти мой Hotmail?", - написал пользователь @gilbertjasono.
"Господин Цукерберг, вы можете вернуть предыдущую версию Snapchat? Моя внучка не перестает жаловаться по этому поводу. Кстати, что такое Snapchat?", - пошутил пользователь @MatPatGT.
Несомненно, это был напряженный день для Марка Цукерберга, но для генерального директора это было совсем не так.
На момент первого перерыва в слушаниях, стоимость акций Facebook выросла на 5%. Состояние Цукерберга увеличилось более чем на 4 млрд долларов.