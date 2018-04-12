"Не забывай пить воду, люди любят воду" - в соцсетях шутят над Цукербергом

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Основатель Facebook Марк Цукерберг закончил давать показания в Конгрессе США. Слушания длились два дня подряд, и иногда Цукерберг выглядел немного не от мира сего.

И, конечно, это не могли не заметить пользователи соцсетей, сообщает корреспондент BBC Newsbeat Кэмерон Верк.

Из-за порой неуклюжего поведения исполнительного директора Facebook его сравнили с персонажем сериала "Звездный путь" - андроидом Дейта, который боролся с поведением и эмоциями человека.

Сенаторы, которые засыпали Цукерберга вопросами о роли Facebook в скандале с Cambridge Analytica, также стали объектами шуток - из-за их порой довольно необычных вопросов.

Многие шутки о слушаниях имели отношение к "Социальной сети" - фильму 2010 года, посвященному истории создания Facebook.

"Социальная сеть-2". На сей раз - это личные данные", - написала пользователь @hansmollman.

"Я, когда понимаю, что мои действия имеют последствия", - написала пользователь @amberdiscko.

"Не забывай пить воду, люди любят воду", - пошутил в отношении Марка Цукерберга пользователь @BravingRuin.

Skip Twitter post by @MatthewTeague Mark Zuckerberg’s manner has always reminded me of someone, but I could never quite grasp hold of it.



Just now it hit me, watching him testify about data. pic.twitter.com/4Zs2eGlsHD — Matthew Teague (@MatthewTeague) 10 апреля 2018 г.

"Манеры Цукерберга всегда напоминали мне кого-то, но я никак не мог понять кого. Вот только сейчас осенило, кода смотрел, как он дает показания", - написал пользователь @MatthewTeague, сравнивая основателя Facebook с андроидом Дейта.

"Когда все в порядке, и вы прекрасно себя чувствуете", - прокомментировала странное поведение основателя Facebook пользовательница @ashleyfeinberg.

Марк Цукерберг находился под пристальным наблюдением десятков фотокамер, поэтому вполне естественно, что он испытывал определенный дискомфорт.

Skip Twitter post by @hshaban Mark Zuckerberg in 2016: "Personally I think the idea that fake news on Facebook ... influenced the election in any way is a pretty crazy idea"



Mark Zuckerberg in 2018: pic.twitter.com/FoC2qXsAGT — Hamza Shaban (@hshaban) 10 апреля 2018 г.

"Марк Цукерберг в 2016 году: "Мысль о том, что фейковые новости на Facebook каким-то образом повлияли на исход выборов, довольно безумна", -напомнил слова основателя соцсети пользователь @hshaban.

Это неудобная ситуация заставила людей думать о том, насколько повезло некоторым из них.

"То чувство, когда вас не допрашивает юридический комитет Сената", - написал пользователь @JeffYoung.

Однако пользователи обратили внимание не только на Цукерберга.

Skip Twitter post by @robbysoave Mark Zuckerberg is now living out every young person's worst nightmare: trying to explain how tech stuff works to the nation's elderly — Robby Soave (@robbysoave) 10 апреля 2018 г.

"Марк Цукерберг сейчас переживает худший кошмар, когда молодой человек пытается объяснить пожилым людям, как работают современные технологии", - отметила пользовательница @robbysoave.

В определенный момент Марка Цукерберга спросили, может ли Facebook видеть "электронные письма", присланные с помощью WhatsApp. Сенатор Оррин Хэтч поинтересовался, как "Facebook ведет бизнес, если пользователи не платят за ваши услуги?"

"Сенатор, мы размещаем рекламу", - ответил Цукерберг.

"Сенатор, мы размещаем рекламу" - это надпись на моей новой футболке", - написал пользователь @yoda.

Однако сенаторы пытались "держать удар" и также острили в ответ. Вопрос сенатора из Иллинойса Дика Дурбина вызвал наибольшее восхищение.

"Господин Цукерберг, не могли бы вы сообщить нам название отеля, в котором вы останавливались прошлой ночью?" - спросил сенатор.

Когда основатель Facebook сказал "нет", Дурбин добавил: "Я думаю, что дело именно в этом. Вашем праве на частную жизнь".

Это был редкий момент, когда сенаторы, средний возраст которых составляет по данным Vox 62 года, не стали объектом шуток.

Skip Twitter post by @ditzkoff “Mr. Zuckerberg, a magazine i recently opened came with a floppy disk offering me 30 free hours of something called America On-Line. Is that the same as Facebook?” pic.twitter.com/U7pqpUhEhQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 10 апреля 2018 г.

"Марк Цукерберг, журнал, который я недавно открыл, пришел с флоппи-диском, предоставляющим мне 30 часов пользования чем-то под названием "Америка Онлайн". Это то же, что и Facebook?", - пошутил над одним из сенаторов пользователь @ditzkoff.

"Господин Цукерберг, у меня есть только один вопрос о Facebook: где я могу найти мой Hotmail?", - написал пользователь @gilbertjasono.

"Господин Цукерберг, вы можете вернуть предыдущую версию Snapchat? Моя внучка не перестает жаловаться по этому поводу. Кстати, что такое Snapchat?", - пошутил пользователь @MatPatGT.

Несомненно, это был напряженный день для Марка Цукерберга, но для генерального директора это было совсем не так.

На момент первого перерыва в слушаниях, стоимость акций Facebook выросла на 5%. Состояние Цукерберга увеличилось более чем на 4 млрд долларов.

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