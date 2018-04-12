Дойдет ли до Украины отголосок возможного удара в Сирии?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Может ли вероятный ракетный удар в Сирии привести к новым боям на Донбассе?

Анонсированный президентом США ракетный удар по Сирии, к которому он посоветовал готовиться и России как союзнику Башара Асада, вызвал опасения относительно возможной эскалации конфликта на Донбассе - на фоне глобального международного противостояния.

"Мы получаем из Сирии очень плохие новости. Кажется, что конфронтация становится все жестче, и мы также боимся, что и Донбасс в Восточной Украине может стать целью", - такие опасения озвучил на Киевском форуме польский посол в Украине Ян Пекло.

А несколькими днями ранее украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что на границе с Украиной Россия сосредоточила более 77 тысяч своих военнослужащих с тысячами танков и боевых машин:

"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля", - сказал он.

Москва продолжает официально отрицать планы любой агрессии против Украины, как и вооруженную поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Впрочем, Кремль внимательно следит за ситуацией на востоке Украины, а Следственный комитет России (СКР) продолжает открывать новые уголовные производства в отношении украинских военнослужащих за "преступления на Донбассе".

Отступать в Сирии, наступать на Донбассе?

Копірайт зображення Getty Images Image caption К очередному обострению отношений между США и Россией привела химическая атака в сирийском городе Дума, в которой западная коалиция обвинила союзника Москвы Башара Асада

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает: поскольку Россия так или иначе вовлечена в события и в Сирии, и на Донбассе, эти конфликты можно считать "сообщающимися сосудами".

"Нельзя исключать того, что Россия может действовать асимметрично - отступая в Сирии, наступать на Донбассе", - предполагает политолог-международник.

А военный эксперт и публицист Михаил Жирохов усматривает прямую связь между конфликтами: "Любое обострение в Сирии отражается на Донбассе, ведь России нужно отвлекать внутреннюю публику".

Именно таким "отвлечением" он считает очередное дело СКР "по факту обстрела гражданского населения на юго-востоке Украины", которое было возбуждено в среду.

Российские следователи утверждают, что "7 апреля 2018 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины", обстреляли КПП близ Донецка, в результате чего, по словам сепаратистов и российских медиа, получила ранения мирная жительница.

Украинские пограничники в ответ заявили, что обстрел совершили "сами боевики".

Санкции как фактор сдерживания

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Минобороны Украины утверждают, что Россия сосредоточила вблизи украинской границы 19 батальонных тактических групп численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня

"Если ситуация приведет к Третьей мировой войне, то в стратегических интересах России - контролировать территорию Украины, особенно восточную и северную части, откуда гипотетически ее противники могут наносить удары по Москве", - говорит Владимир Горбач.

"Но не думаю, что все зайдет настолько далеко", - добавляет он.

Не верит в серьезное обострение на Донбассе в результате событий в Сирии и военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Нанесение Россией какого-либо удара по территории Украины будет означать открытую агрессию, что приведет к значительному расширению санкций", - объясняет он.

"Россия и так находится в тисках жестких санкций. Вряд ли она пойдет на то, чтобы это усугубить - по крайней мере в ближайшее время", - считает Николай Сунгуровский.

По его мнению, конфликт на Донбассе пока остается в полузамороженном состоянии, а Кремль будет продолжать настаивать на том, чтобы Киев пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Вопрос нескольких недель?

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению военных экспертов, несмотря на то, что подготовки к активным боевым действиям на Донбассе пока не наблюдается, ситуация может измениться в течение нескольких дней. На фото - танк "армии ДНР" в Донецке, 9 мая 2017 года

Владимир Горбач считает, что вопрос развития ситуации в Сирии и возможных последствий для Украины должен решиться в течение ближайших недель.

"Это вопрос недели-двух. Либо удары (со стороны США по сирийским правительственным силам. - Ред.) будут нанесены очень быстро, либо туда подтянут военно-морские силы. Будет игра мускулами: кто не выдержит первым, тот и проиграет", - говорит эксперт-международник.

А Михаил Жирохов, анализируя ситуации на востоке Украины, отмечает: несмотря на то, что признаков подготовки к наступлению там не наблюдается, ситуация может достаточно быстро измениться.

Украинская армия традиционно уверяет в отсутствии планов наступательных действий и соблюдении Минских соглашений (СММ ОБСЕ недавно зафиксировала 18 самоходных гаубиц ВСУ, размещенных в нарушение линий отвода).

Не наблюдается признаков подготовки и со стороны сепаратистов, о чем можно делать общие выводы из упомянутых отчетов СММ ОБСЕ.

"Маркеры, свидетельствующие о подготовке (сепаратистов. - Ред.) к обострению - колонны с обеспечением, колонны топливозаправщиков - этого нет", - говорит Михаил Жирохов.

По его данным, на передовой на складах сепаратистов количества боеприпасов хватит примерно на сутки боёв.

"А для ведения активных боевых действий одного боекомплекта должно хватить на двое с половиной суток", - говорит он.

"Но такие запасы можна сделать не менее чем за семь-десять дней. Вот о таком промежутке времени идет речь", - заключает эксперт.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram