Битва за первый класс: что изменят новые правила поступления в школу

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Тестирование будущих первоклассников уходит в прошлое: детей, которые живут рядом со школой, должны принимать в первую очередь. Именно так должны работать новые правила зачисления детей в школы, которые подготовили в Минобразования.

Но действительно ли они работают, ведь уже появились те, кто им противится и критикует нововведения? Как отдать ребенка в первый класс "по-новому", что делать, если вас зачислили в отдаленную от места проживания школу? На вопросы читателей ВВС News Украина ответила советник министра образования и науки Оксана Макаренко.

Как записать ребенка в школу по новым правилам?

Оксана Макаренко: Сейчас абсолютно все дети должны иметь равный доступ к новой украинской школе. Уровень дохода родителей не может быть критерием, как и уровень подготовки детей: их умение читать или считать. Конкурсов в первый класс быть не может. Когда вы идете записывать ребенка в школу, можно его с собой не брать.

Для того, чтобы ребенок смог пойти в школу, нужно с 25 апреля по 31 мая одному из родителей принести в школу следующие документы:

заявление родителей с просьбой о зачислении;

паспорт человека, который написал заявление;

медицинскую справку 086-1/о;

свидетельство о рождении ребенка.

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Кто имеет право первоочередного приема в школу?

Оксана Макаренко: Если школа может вместить всех желающих, то есть не более 30 детей в классе, она это делает.

Если школа не вмещает всех первоклашек, начинает работать другой принцип. Теперь каждая школа имеет закреплённую за ней территорию обслуживания. Дети, проживающие на таких территориях, имеют право первоочередного зачисления. Такими льготами пользуются:

дети, проживающие на территории обслуживания школы. Территорию определяют местные власти;

дети работников этого учебного заведения;

дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в этой же школе.

Все они имеют равные права при зачислении.

К некоторым гимназиям прикрепили несколько домов, а к обычным школам - целые микрорайоны. Как бороться с таким неравномерным распределением?

Оксана Макаренко: Неравномерное распределение с одной стороны может быть связано с количеством детей, которое школа может вместить. С другой стороны, возможно, имеет место сопротивление директоров некоторых "элитных" школ, которые таким образом пытаются оставить свободные места. Есть случаи, когда к некоторым школам были прикреплены 10 детей.

Если вы попали в такую ситуацию и закрепленная за вашим домом школа вам не подходит, можно подать жалобу в местный отдел образования или обратиться в суд. В районном управлении образования ребенку обязаны предоставить место в школе.

Большая часть подобных вопросов решается на уровне местных властей. В критических случаях может вмешаться МОН.

Копірайт зображення unian Image caption Оксана Макаренко: "В Харьковском районе Киева, а также на Позняках школ не хватает, дети должны учиться в две смены"

Какие документы подтверждают, что ребенок проживает на закрепленной территории?

Оксана Макаренко: Это может быть один документ из следующего перечня:

паспорт с пропиской одного из родителей,

справка о регистрации по месту жительства, выписка из Единого госреестра о регистрации места проживания,

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица,

справка о прохождении службы в воинской части одним из родителей,

копия документа о праве собственности на жилье,

нотариально заверенный документ об аренде жилья.

Как быть тем детям, которые проживают в микрорайоне, но подтверждения проживания не имеют? Разве это не дискриминация в отнощении детей, у которых родители не имеют возможности приобрести квартиру в Киеве и арендуют жилье?

Оксана Макаренко: Речь не идет о том, что эти дети совсем не попадут в школу. Они будут учиться, но в тех школах, где будут свободные места. Они просто не смогут подтвердить право первоочередного зачисления.

Как попасть в школу, которую выбрали сами, а не ту, которая была по прописке?

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Оксана Макаренко: Все документы о зачислении в первый класс необходимо подать с 23 апреля по 31 мая. Заявления можно подавать сразу в несколько школ.

Если зачислили всех детей, проживающих на закрепленной территории, а свободные места еще остались, 1 июня начинается вторая волна зачисления. Она продлится до 15 июня.

Во вторую волну на свободные места могут претендовать те, кто уже подал заявления. Педсовет школы может провести жеребьевку, но не конкурс. Также могут зачислять детей по возрасту: первыми возьмут самых старших.

1 июня школы должны опубликовать списки всех, кого зачислили в первую очередь. Также к этому времени школы должны рассказать, как будут принимать остальных детей на оставшиеся свободные места.

Мы хотели четко определить эти критерии, но на консультации приходили представители лицеев, гимназий, которым очень не нравятся новые правила и они были против.

Когда заработают новые правила?

Оксана Макаренко: Новые правила поступления еще проходят проверку в Минюсте, но уже известны даты, на которые родители должны ориентироваться. Если вам в школах говорят, что уже набрали детей и свободных мест нет, это неправда, потому что вступительная кампания начинается только в конце апреля.

Эти правила действуют для всех. Однако многое зависит от позиции местных властей.

В Киеве есть четкая позиция местных властей, они хотят создать равный доступ в школы. Им тяжело, потому что есть сопротивление, есть районы, которые это видят по-своему. Есть давление со стороны людей с "печерских холмов", которые хотят создать своим детям особые условия.

Все, кому хочется особых условий, могут идти в частные учебные заведения, на которые эти правила не распространяются.

Почему конкурсы в первые классы отменили?

Оксана Макаренко: Мы категорически против того, чтобы детей отбирали по какому-то критерию - интеллектуальным способностям или уровню подготовки.

Очень вредно, когда пренебрегают играми, развитием фантазии и воображения, мелкой моторикой, умением овладевать своими эмоциями, умением заботиться о себе, например, не потеряться в школе или завязать шнурки.

Вместо этого детей учат считать, писать, читать. А это несообразно природе ребенка в таком возрасте, идет тяжело и имеет плохие последствия. Только 4% детей заканчивают школу здоровыми - остальные имеют проблемы с органами пищеварения, нервные расстройства, сколиозы и другие заболевания. Нельзя уделять внимание только научному типу интеллекта.

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Распространяется ли новый порядок поступления на специализированные классы (например, классы для детей с нарушениями речи)? На закрепленной за нами территории вообще нет таких классов. Что делать таким детям?

Оксана Макаренко: Законодательство предусматривает создание таких инклюзивных классов в любой школе на основании заключения инклюзивного ресурсного центра.

Новая украинская школа будет инклюзивной. Детей, имеющих особые потребности, не будут выталкивать в интернаты.

Родителям необходимо предоставить справку из центра или заключение комиссии о том, что ребенок нуждается в особых условиях при обучении. Директор школы должен к 1 сентября создать инклюзивный класс.