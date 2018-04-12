Запретят ли в Киеве полиэтиленовые пакеты?

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Депутаты Киевсовета хотят ограничить использование в столице одноразовых полиэтиленовых пакетов. Проект решения согласовали на заседании профильной комиссии горсовета.

Согласно документу, магазинам советуют предлагать покупателям альтернативу: например, биологические полимерные или бумажные пакеты, сумки многоразового использования, отметили в пресс-службе Киевсовета.

Однако органы местного самоуправления не могут запретить продажу таких товаров или назначать штраф. Поэтому решение Киевсовета, если его поддержат депутаты, будет иметь лишь рекомендательный характер.

Вопрос о полном запрете полиэтиленовых пакетов должен решаться на государственном уровне, ведь это требует внесения изменений в законодательство.

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Положительно инициативу Киевсовета оценила эксперт реанимационного пакета реформ Татьяна Тевкун: "Депутаты делают, что могут, и дают посыл обществу и субъектам хозяйствования".

Эксперт отмечает, что это лишь рекомендации, хотя частично они могут повлиять на торговые точки, ведь никто не хочет ссориться с органами власти.

"500 пакетов на человека"

В большинстве случаев полиэтиленовые пакеты используются один раз, а потом выбрасываются. Ежегодно в мире производят 80 млн тонн полиэтилена. Этот материал разлагается в течение сотен лет.

Копірайт зображення Джейн-Енн Гілкріст Image caption Одна из работ шотландского фридайвера Джейн-Энн Гилкрист. На фотографии - разлагающийся под водой полиэтиленовый пакет

Полиэтилен наносит ущерб окружающей среде: птицы, черепахи, дельфины и морские котики могут запутаться в пакетах или перепутать их с пищей.

Черепахи не отличают полиэтиленовые пакеты от медуз, которые могут входить в их рацион. Попав в организм, полиэтилен может убить животное.

В 2011 году Италия первой в Европе запретила использование полиэтиленовых пакетов. Правительство Британии ввело налог в размере 5 пенсов (около двух гривен) на одноразовые полиэтиленовые пакеты, которые бесплатно выдают на кассах супермаркетов. Это снизило их использование на 80%.

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По данным экологов, более 40 стран ограничили применение полиэтиленовых пакетов или запретили их полностью.

"В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. Период разложения одного составляет более 100 лет", - говорит инициатор решения Киевсовета, депутат Константин Яловой. Правда, при этом он не называет источники статистических данных.

По данным Госстата, в 2017 году в Украине было произведено 37 тысяч тонн различных видов мешков и пакетов из полиэтилена.

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