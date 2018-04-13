Удар США и союзников по Сирии - пять возможных сценариев

Копірайт зображення AFP Image caption Крылатая ракета "Томагавк", взлетающая с американского крейсера в Персидском заливе в 2003 году

Ситуация вокруг Сирии накалилась настолько, что некоторые комментаторы в России и на Западе уже всерьез говорят о возможности мировой войны. Более эмоционально устойчивые обозреватели рассматривают сценарии от ограниченного удара до "третьей мировой в отдельно взятой стране".

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания подозревают войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума и, как предполагается, в ближайшее время нанесут удары по силам Асада. Русская служба Би-би-си обобщила разные предположения политических обозревателей и аналитиков относительно того, как будет развиваться ситуация.

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Изложенные ниже сценарии - условные и упрощенные: на деле в Сирии слишком много действующих лиц, слишком много неизвестных во множестве уравнений, чтобы зарубежные наблюдатели могли строить точные прогнозы.

1. Сценарий "ограниченный удар"

США с союзниками показательно бьют по одному или небольшому числу военных объектов, которые они сочтут связанными с предполагаемой химической атакой в Думе.

Многие комментаторы вспоминают удар крылатыми ракетами, который США нанесли в ночь на 7 апреля прошлого года по авиабазе Шайрат после химической атаки в городе Хан-Шейхун.

Россия в данном сценарии не пытается помешать удару союзников, как не пыталась сделать это год назад.

Копірайт зображення twitter.com Image caption Этот твит Трампа - "Готовься, Россия, ракеты прилетят!" - взбудоражил весь мир. Но затем Трамп написал два более миролюбивых твита - и все немного успокоились

Этот вариант считается маловероятным: Соединенные Штаты и союзники слишком высоко подняли политические ставки, и один демонстративный ограниченный удар будет выглядеть недостаточным и неэффективным ходом в этой игре.

2. Сценарий "ограниченная кампания"

США с союзниками наносят удары по многим сирийским объектам в течение какого-то не очень продолжительного времени. Россия при этом не вмешивается.

Этот вариант считается наиболее вероятным.

Особого пояснения требует тезис о невмешательстве России. Многие комментаторы, размышляющие о неизбежности столкновения держав в Сирии в силу того, что Россия при ударе по ее союзнику Асаду не сможет остаться в стороне, оставляют за скобками важную оговорку, которую почти неизменно делают российские военные и политики: они говорят, что Россия обязательно ответит, но в том случае, если под удар попадут ее военные.

Об этом говорил и начальник генштаба Валерий Герасимов, одним из последних из россиян об этом 11 апреля заявлял зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.

"Мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу", - цитировали Серебренникова агентства.

В последние два дня мировая пресса цитировала посла России в Ливане Александра Засыпкина, который сказал, что Россия будет сбивать "и ракеты, и платформы, с которых они запускаются", без уточнений о пострадавших россиянах - но это был короткий пересказ интервью посла каналу "Аль-Манар", а Москва прокомментировала эти слова максимально уклончиво.

То есть, вполне возможен вариант, при котором российские военные на время ударов уйдут с сирийских объектов, российские базы Хмеймим и Тартус союзники трогать не будут - и никакого столкновения держав не случится, как не случилось его год назад при ударе по Шайрату.

3. Сценарий "маленькая мировая"

Маловероятный, но не совсем нереальный сценарий: российские силы сбивают ракеты или самолёты союзников, которые, как им показалось, угрожают Хмеймиму или Тартусу, в случае с самолетами союзники в ответ бьют по зенитным комплексам (решение автономно и автоматически принимают командиры на местах), происходит быстрый обмен ударами, политическое напряжение взлетает до небес, но перепуганные политики срочно разряжают обстановку, и "третья мировая в отдельно взятой стране" заканчивается, так по сути и не начавшись.

4. Сценарий "региональная война"

Войска Асада, Иран и "Хезболла" в ответ на удары коалиции наносят или пытаются нанести удар по американцам в Сирии и Ираке, по кораблям и базам союзников в регионе и заодно по Израилю.

В масштабные боевые действия втягиваются и Израиль, и Ирак, и Саудовская Аравия с другими арабскими государствами Залива. Последствия такого конфликта непредсказуемы, но зато и вероятность сейчас крайне невелика.

5. Сценарий "все сошли с ума"

Значительно ухудшенный вариант развития "маленькой мировой войны". Союзники и россияне обмениваются ударами в Сирии, но политики не могут или не хотят остановить военных, затем - просто из-за резкого роста общей напряженности или по воле повышающих ставки политиков - возникает новый очаг противостояния, например, на Балтике; в итоге все разрастается до масштабного конфликта со столкновениями или противостоянием на многих театрах и угрозой применения ядерного оружия.

Пусть некоторые российские телеканалы и рассказывают зрителям в последние дни, что именно надо брать с собой в бомбоубежище, трезвомыслящие обозреватели пока считают такой сценарий мрачной фантазией в стиле компьютерных игр.

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