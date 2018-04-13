Резервы и долги: справится ли Киев самостоятельно?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чтобы вовремя рассчитываться с долгами, Нацбанк задействовал валютные резервы

С начала года Национальный банк использует валютные резервы, а также покупает валюту на рынке, чтобы выплачивать внешние долги.

Но на сколько хватит резервов НБУ и прочности в гривне, чтобы выдержать пиковые долговые выплаты, которые приходятся на текущий и несколько следующих лет?

• Долги и гривна: пик или пике?

По итогам первого квартала, резервы уменьшились приблизительно на 600 млн долларов - с 18,808 млрд долларов в начале года до 18,191 млрд долларов.

При этом уже год, как Украина ничего не получает от МВФ, а из-за этого приостановились транши и от других международных кредиторов.

В Нацбанке говорят, что в марте и феврале международные резервы пополнялись за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке.

С начала года (январь-март и две недели апреля) Нацбанк купил на рынке более 1 млрд долларов.

Кроме того, в резервы поступают и доллары, и евро, полученные от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые правительство выпускает в валюте.

Параллельно с этим инвесторы обменивают валюту, чтобы приобрести гривневые ОВГЗ, с которых рассчитывают получить неплохие проценты - чем меньше вероятность, что Киев сможет получить дешевые кредиты от МВФ, тем дороже становятся займы из других источников.

Именно это, по мнению обозревателей, позволяет пока поддерживать курс гривны.

В то же время, как сообщил начальник Управления операциями на открытом рынке и размещения государственных ценных бумаг НБУ Олег Чурий, долговые выплаты с начала года составили 2,5 млрд долларов.

По данным НБУ, только в марте было израсходовано:

• 1,284 млрд долларов на погашение и обслуживание государственного долга в иностранной валюте;

• 186 млн долларов на погашение долга перед МВФ.

Как долго Нацбанк будет возможность выкупать валюту на рынке и каков запас прочности валютных резервов НБУ?

"Ситуация изменилась"

Во Всемирном банке, который регулярно составляет прогнозы относительно развития украинской экономики и одновременно является одним из крупнейших международных кредиторов Украины, считают, что экономическая и финансовая ситуация в Украине сейчас складывается так, что без внешней финансовой помощи не обойтись.

"Несмотря на определенную макроэкономическую стабилизацию, достигнутую в предыдущие годы, ситуация в 2018 году несколько изменилась, - объясняет экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач. - С одной стороны, мы имеем некоторое ухудшение на внутреннем рынке, а с другой - должны выплатить значительные внешние обязательства".

По подсчетам Всемирного банка, чтобы рассчитаться с предыдущими долгами, в 2018-2019 годах Киеву нужно около 18 млрд долларов.

Из них около 8 млрд долларов должны поступить из внешних источников.

По словам Анастасии Головач, в эту сумму входят как средства, которые Украина может получить от МВФ, Всемирного банка и ЕС, так и средства от размещения еврооблигаций.

Во Всемирном банке также отмечают, что деньги от международных кредиторов позволят не только рассчитаться с долгами, но и завершить структурные реформы.

Это должно дать толчок быстрому развитию украинской экономики, чтобы в дальнейшем Киев мог сам рассчитываться со своими долгами и "быть менее чувствительным к ситуации на внешних рынках".

"Если этого не произойдет, то последствия будут достаточно негативными как для динамики валютных резервов, так и для внутреннего роста", - говорит Анастасия Головач.

План действий до времени Х

В НБУ признают, что торможение реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ является ключевым риском для экономической и финансовой стабильности страны.

Однако пока в Нацбанке надеются, что Киеву удастся получить до 2 млрд долларов от МВФ, а также кредиты от других кредиторов до конца этого года.

НБУ даже прогнозирует, что валютные резервы вырастут до 21,6 млрд долларов. Но сразу могут и сократиться из-за больших долговых выплат в 2019-2020 гг.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, следующий транш от МВФ можно ожидать в III квартале этого года.

Но если его не будет, то в НБУ разработан план действий на случай "стрессового сценария".

Сокращение валютных резервов и выплата внешних долгов в І квартале 2018 года 617 млн долларов составило сокращение валютных резервов НБУ за январь-март 2018 1,470 млрд долларов выплатил НБУ по внешним долгам только в марте 2018

757 млн долларов купил НБУ на рынке за январь-март 2018 года (чистая покупка) UNIAN

"Ставить вопрос так, что придет какой-то день Х, и мы поймем, что дальше - край, нельзя. Но хочу подчеркнуть, что макроэкономические показатели без сотрудничества (с МВФ) будут выглядеть хуже, чем тогда, когда мы все-таки получим эти деньги", - прокомментировал вопрос ВВС News Украина Дмитрий Сологуб.

"Более неопределенные перспективы"

Во Всемирном банке также обращают внимание, что доступ к внешнему финансированию - как от МВФ, так и от других кредиторов, - имеет определенные условия.

"Борьба с коррупцией, создание "дорожной карты" для земельной реформы, совершенствование работы государственных банков и продвижение в вопросе приватизации - все эти реформы важны для укрепления экономического роста", - говорит ведущий экономист представительства Всемирного банка Фарук Кхан.

Все это "направит важный сигнал для инвесторов, что Украина сможет удержать макроэкономическую стабильность, осуществить мероприятия, согласованные с международными партнерами, и получить определенные государственные доходы".

Без этого, по мнению экспертов Всемирного банка, украинские "экономические перспективы становятся более неопределенными".

Небольшой рост экономики, не дотягивающий и до 2% ВВП, может еще больше замедлиться, если это наложится на период перед выборами 2019 года.

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