НАТО в Сирии нет, этот вопрос решают США и Россия - заместитель генсека

В разгар политической эскалации между Западом и Россией НАТО пытается играть роль площадки для военного диалога между Россией и членами Альянса. Там не отменяют встречу высших российских и натовских военных чинов и подчеркивают: сирийский вопрос США и Россия должны решить на двустороннем уровне.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

BBC News Украина: Планирует ли НАТО провести встречу главы российского Генштаба Валерия Герасимова с главнокомандующим сил Альянса в Европе Кертисом Скапарроти, несмотря на нынешнюю эскалацию вокруг Сирии?

Роуз Геттемюллеp: Насколько мне известно, эта встреча планируется и должна состояться.

BBC News Украина: Тогда что означает проведение такой встречи на фоне политического конфликта между Западом и Россией? Президент США Дональд Трамп стремится заручиться поддержкой различных международных игроков перед тем, как окончательно решить, как ответить на действия режима Асада. Он не исключает военной операции.

P.Г: Наиболее важно сейчас поддерживать контакты между военными, особенно когда есть вероятность военных операций. США и Россия пытались до сих пор понижать градус конфликтности во время военных действий в Сирии. Они делали это в течение последнего года.

До сих пор Пентагон поддерживал двусторонние связи с российской стороной на ежедневной основе как раз для того, чтобы предупредить любые подобные инциденты.

Стоит отметить, что это происходит именно на двусторонней основе. НАТО в Сирии нет. Эти вопросы решаются исключительно между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.

Упомянутая встреча между командующими состоится в рамках военного взаимодействия НАТО и не имеет отношения к Сирии.

Копірайт зображення AFP Image caption В НАТО отмечают, что сирийский кризис США и Россия должны решить на двустороннем уровне

BBC News Украина: Как Альянс оценивает риски возможной военной операции США и союзников против режима сирийского президента в ответ на возможное применение им химического оружия?

P.Г: Конечно, мы постоянно внимательно следим за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Поддерживаем диалог с нашими местными партнерами в рамках средиземноморского регионального сотрудничества при участии Египта, Израиля, Иордании.

В рамках Стамбульской инициативы мы поддерживаем контакты со странами Персидского залива.

Конечно, события в Сирии вызывают повышенный интерес. Но если вы меня спросите, готов ли Aльянс начать военную операцию в этой стране, я отвечу: НАТО там не присутствует.

Этот вопрос США и Россия решают между собой.

О НАТО в Восточной Европе и Украине как "поле боя"

BBC News Украина: Выступая в Киеве, вы отметили, что благодаря НАТО в Центральной и Восточной Европе нет вакуума безопасности. Но ситуация меняется постоянно, конфликт между Западом и Россией углубляется. Альянс может пересмотреть свою политику в этой части Европы, учитывая возникновение еще больших рисков?

Начиная с 2014-го НАТО предприняло ряд мер в ответ на российскую аннексию Крыма и дестабилизацию Донбасса. Их цель - оборона и сдерживание. Наш ответ имеет оборонительный характер и согласуется с международным правом. Мы делаем акцент именно на предупреждении любой эскалации или конфликта.

НАТО не хочет никаких конфликтов.

Копірайт зображення AFP Image caption Французские военные прибыли в Литву, чтобы присоединится к международному батальону НАТО, 22 января 2018 года

Мы не ограничиваемся только размещением вооруженных сил в странах-членах Aльянса, но и думаем сегодня о том, как усилить их боеспособность. Это необходимо для того, чтобы быть готовыми быстро реагировать на любое нападение на нашего союзника.

Однако подчеркиваю, что наша единственная цель - оборона.

BBC News Украина: НАТО регулярно мониторит военное присутствие России вблизи украинских границ. Может ли Украина превратиться в "поле боя" между Западом и Россией в еще больших масштабах, чем она была на протяжении последних четырех лет?

P.Г: К сожалению, Украина уже втянута в тяжелый конфликт на Донбассе. Именно на этом мы должны сосредоточиться. Это касается и Минских соглашений, которые должны выполняться всеми сторонами, и сотрудничества с нашими украинскими партнерами для усиления их обороноспособности.

Именно для этого мы привлекли так много ресурсов и направили наших специалистов обучать украинских военных инструкторов. Это поможет Украине определить структуру собственных Вооруженных сил. Мы уделяем особое внимание этой реформе.

Видим, что недавний режим прекращения огня нарушался, даже на Пасху. Я это связываю с тем, что там используется российское оружие.

Мы хотим, чтобы на Донбассе был восстановлен мир.

Об ответе Порошенко

BBC News Украина: Президент Петр Порошенко направил НАТО письмо с просьбой предоставить Украине План действий по членству в альянсе. Каким будет ответ?

P.Г: Он уже получил ответ от генерального секретаря. Тот поблагодарил за это письмо и сказал, что НАТО признает евроатлантические стремления Украины, которые включают также членство в ЕС.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о расширении Альянса зависит от всех союзников НАТО. Оно должно приниматься методом консенсуса.

Копірайт зображення AFP Image caption Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Верховной Раде, 10 июля 2017 года

Каждая страна, стремящаяся вступить в НАТО, должна пройти процесс достижения такого консенсуса между членами организации.

BBC News Украина:Можно ли вступить в Aльянс без формального ПДЧ, взяв за основу другие документы и де-факто выполняя все требования НАТО?

P.Г: По нашему мнению, годовая национальная программа - это замечательный инструмент, помогающий Украине двигаться в направлении членства в Альянсе. Она устанавливает четкие приоритеты и цели проведения реформ в сфере обороны, построения институтов, противодействия коррупции.

Структурно национальная программа очень похожа на ПДЧ.

О потенциале сотрудничества

BBC News Украина: Насколько эффективно Украина использует трастовые фонды НАТО, выделенные специально для нее? Есть ли опасения, что эти ресурсы осваиваются неэффективно и медленно.

P.Г: Мы внимательно следим за тем, как они используются. НАТО также должен делать их более эффективными. Это - элемент нынешней модернизации самого Aльянса.

Он всегда пристально следит за тем, чтобы деньги стран-членов расходовались надлежащим образом, и при этом не было коррупции.

BBC News Украина: Украинское правительство взяло на себя обязательство закончить реформу вооруженных сил к 2020 году для того, чтобы армия Украины полностью соответствовала стандартам НАТО. Многие в этой стране сомневается в реалистичности такой цели. Вы считаете это возможным?

P.Г: У меня нет причин сомневаться в этой цели. Она - крайне важна. И это вполне в пределах возможного для Украины.

Я узнала, что украинская сторона определяет определенные фазы достижения этой цели, которые помогут добиться совместимости ее армии с вооруженными силами НАТО. Это замечательный план.

BBC News Украина:Каков потенциал расширения сотрудничества НАТО и Украины?

P.Г: Мы сделали немало для проведения реформы военных институтов. Сейчас можем больше сосредоточиться на реформе спецслужб, включая СБУ.

Еще одна сфера - это военная медицина, реабилитация раненых на войне и оказание психологической помощи. Мы должны делать еще больше в этом направлении.

Я очень горжусь тем, что НАТО помог сборной украинских ветеранов принять участие в Играх непокоренных в Канаде. Украинская команда прекрасно там выступила.

BBC News Украина: Сейчас Венгрия пытается блокировать сотрудничество Украины с НАТО. Как вы оцениваете ее действия?

P.Г: Опять-таки, консенсус является очень важным для сохранения единства Aльянса. Он его скрепляет воедино и является крайне важным для здоровой работы этой организации.

В то же время, мы говорили уже, что двусторонние проблемы необходимо решать между собой и не выносить их на многостороннюю площадку, например, НАТО.

Призываем обе страны как можно скорее решить свою общую проблему. Мы бы очень хотели созвать комиссию Украина-НАТО не только на уровне послов, но и на более высоком.

BBC News Украина: Украина оказалась в эпицентре гибридной войны. Где еще в мире могут вспыхнуть подобные конфликты?

P.Г: Распространение ложной информации, кибератаки, операции по дестабилизаци, вмешательство в выборы - все это может произойти где угодно.

Мы должны быть очень бдительными и делиться своим опытом. Украина уже столкнулась с очень многими проявлениями гибридной войны. Как мне сказал один из украинских экспертов, она получила прививку от пропаганды.

НАТО в этом смысле может многому научиться у этой страны.

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