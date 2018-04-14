Почему пальмовое масло изымают из продажи?

Копірайт зображення HALLDOR KOLBEINS Image caption Пальмовое масло - ингредиент, славящийся своей универсальностью. Сегодня его можно найти в большинстве продуктов питания: в хлебе, выпечке, печенье, хлопьях и шоколаде, а также мыле и моющих средствах

Сеть супермаркетов Iceland в Великобритании заявила о своем намерении исключить пальмовое масло из состава своих фирменных продуктов в попытке остановить масштабное уничтожение тропических лесов в юго-восточной Азии.

Сеть уже убрала этот ингредиент из половины своих продуктов и планирует завершить процесс к концу 2018 года.

Пальмовое масло славится своей универсальностью. Сегодня его можно найти в большинстве продуктов питания: в хлебе, выпечке, печенье, хлопьях и шоколаде, а также мыле и моющих средствах

По словам представителя компании, осознание экологических проблем, связанных с производством этого масла, пришло благодаря активистам Greenpeace.

"До тех пор, пока мы не сможем быть на 100% уверены, что используемое нами пальмовое масло не стало причиной вырубки тропических лесов, мы просто скажем "нет" пальмовому маслу, - комментирует решение Iceland Ричард Уокер, управляющий директор сети супермаркетов. - Сейчас на массовом рынке просто не существует пальмового масла, экологичность которого можно было бы проверить".

Уокер признал, что такое решение обойдется Iceland достаточно дорого, но пообещал не перекладывать эти потери на покупателей: "Мы потеряем деньги, но, по нашему мнению, это правильный курс".

Запрет касается только фирменных продуктов Iceland, то есть покупатели смогут в дальнейшем покупать другие товары, содержащие пальмовое масло.

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Противоречивый продукт

В период с 1998 до 2008 года для производства пальмового масла использовалось 8% вырубаемых дождевых лесов.

Почти все плантации масличных пальм растут там, где раньше были тропические леса. Вырубка этих лесов несет огромную угрозу биоразнообразию Земли; это также является одним из главных факторов загрязнения воздуха в юго-восточной Азии.

Пальмовое масло входит в состав почти половины товаров на полках британских супермаркетов - от шампуней до печенья, оно также содержится в биотопливе.

По мнению некоторых экспертов, насыщенные жиры, содержащиеся в пальмовом масле, вредны для здоровья человека.

Согласно новым правилам ЕС, с 2014 года производители обязаны маркировать продукты с пальмовым маслом.

Производство пальмового масла негативно влияет, в частности, на популяцию орангутангов, разрушая их естественную среду обитания.

Некоторые плантации масличных пальм были засажены без договоренностей с местными общинами, более того - некоторые общины были вынуждены переселиться.

Однако, стоит отметить, что число примеров экологически ответственной политики растет. Многие организации, включая компании, владеющие плантациями, производителей, переработчиков и розничных продавцов продуктов с содержанием пальмового масла, поддерживают экологически устойчивое производство этого продукта.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Уничтожение лесов ради пальмового масла лишает человекообразных обезьян мест обитания

Несмотря на высокий уровень беспокойства по поводу влияния пальмового масла на окружающую среду, опрос, проведенный среди 5 тысяч британских потребителей, выявил: около трети из них точно не знают, что такое пальмовое масло.

Однако, услышав о негативном влиянии производства на окружающую среду, 85% респондентов предпочли бы отказаться от его использования в пищевых продуктах.

Сотрудники Iceland утверждают, что уже нашли альтернативу пальмовому маслу для производства 50% фирменной продукции.

Стоит отметить, что недавно эта сеть, специализирующаяся на продаже замороженных продуктов, объявила, что откажется от пластиковой упаковки для товаров собственной марки к 2023 году.

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В прошлом году Банк Англии после волны критики, связанной с использованием животных жиров в новой пластиковой пятифунтовой купюре, заявил, что рассматривает возможность изготовления пластиковой 20-фунтовой банкноты с использованием пальмового масла.

Банк обратился за советом к гражданам и получил 3 554 ответа. Из тех, кто выразил четкую позицию, 88% были против использования продуктов животного происхождения, а 48% - против использования пальмового масла.

Переход на пальмовое масло так и не состоялся, поскольку, по словам представителя банка, поставщики "не смогли предоставить нам экологически чистое пальмовое масло высочайшего качества".

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