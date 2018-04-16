В Ужгороде зацвела сакура - фото
В Ужгороде начали цвести первые сакуры. Нежно-розовые цветы появились в разных уголках города.
Сакура - визитная карточка областного центра Закарпатья.
Всего в городе растет несколько тысяч таких деревьев.
Только в прошлом году здесь высадили более 170 сакур.
Больше всего сакур можно увидеть на набережной реки Уж.
Посмотреть на массовое цветение розовых деревьев ежегодно приезжают десятки тысяч туристов из Украины и из-за рубежа.
18 апреля начнется ежегодный праздник "Сакура-фест" и продлится три недели.
По официальной версии, сакуры завезли в Ужгород из Вены в 1923 году.
Тогда городом руководила чешская власть, которая сразу начала его активно развивать. В то время в областном центре местность была заболоченной, поэтому многие растения не приживались.
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Поэтому решили завезти и высадить именно сакуры, которые прекрасно прижились в мягком климате Закарпатья.
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