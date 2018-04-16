В Ужгороде зацвела сакура - фото

Копірайт зображення Униан

В Ужгороде начали цвести первые сакуры. Нежно-розовые цветы появились в разных уголках города.

Сакура - визитная карточка областного центра Закарпатья.

Всего в городе растет несколько тысяч таких деревьев.

Только в прошлом году здесь высадили более 170 сакур.

Копірайт зображення Униан

Больше всего сакур можно увидеть на набережной реки Уж.

Копірайт зображення Униан

Посмотреть на массовое цветение розовых деревьев ежегодно приезжают десятки тысяч туристов из Украины и из-за рубежа.

Копірайт зображення Униан

18 апреля начнется ежегодный праздник "Сакура-фест" и продлится три недели.

Копірайт зображення Униан

По официальной версии, сакуры завезли в Ужгород из Вены в 1923 году.

Тогда городом руководила чешская власть, которая сразу начала его активно развивать. В то время в областном центре местность была заболоченной, поэтому многие растения не приживались.

Поэтому решили завезти и высадить именно сакуры, которые прекрасно прижились в мягком климате Закарпатья.

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