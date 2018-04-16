Как популярность вредит "милым" животным

Копірайт зображення EPA

Самые популярные животные мира находятся под гораздо большей угрозой, чем нам кажется, говорят ученые.

Они провели опрос о восприятии животных.

Выяснилось - многие люди не знают, что животные, которых они считают "самыми милыми", находятся в дикой природе под угрозой.

Это касается львов, слонов, тигров и других животных, которые часто появляются в рекламе и мультфильмах.

Исследователи подозревают, что появление животных в медиа может сформировать впечатление, что у этих животных все в порядке.

Копірайт зображення Reuters Image caption Результаты исследования опубликовала международная команда ученых в издании PLOS Biology

Харизматичные виды

Сначала команда исследователей попыталась выяснить, какие виды являются самыми популярными.

В онлайн-опросе, проводившемся на четырех языках, людей просили назвать "самых харизматичных" диких животных.

Также исследовали, как часто эти животные появляются на веб-сайтах зоопарков, а еще - в мультфильмах компаний "Дисней" и "Пиксар".

10 самых красивых животных:

тигр;

лев;

слон;

жираф;

леопард;

панда;

гепард;

полярный медведь;

волк;

горилла.

Также волонтеры во Франции посчитали, сколько раз в неделю они виртуально "встречаются" с этими десятью видами животных.

В среднем получилось 4,4 льва на логотипах, в мультиках, журналах и на других ресурсах.

Так, за год люди могут увидеть примерно в два-три раза больше "виртуальных" львов, чем их реальное количество в Западной Африке.

Руководитель исследования доктор Фрэнк Куршам считает, что этот факт может влиять на нас, хотя прямых доказательств этого нет.

"По моему мнению, в большинстве случаев, когда люди видят изображение жирафов и львов ежедневно, они подсознательно считают, что их много в природе", - говорит он.

Копірайт зображення Reuters

Несмотря на то, что эти животные так часто появляются в СМИ, девять из десяти видов находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу исчезающих видов.

Когда ученые спросили участников опроса, знают ли они, что эти животные в опасности, исследователи были удивлены результатами.

Почти половина респондентов считали, что гориллам ничто не угрожает, хотя в действительности это не так.

Биолог Сара Дюрант предупреждает, что это не доказывает наличие "причинно-следственной связи" между тем, как часто мы видим изображения животных, и нашим предвзятым восприятием их благополучия.

Доктор Дюрант предлагает инновационное решение - собирать деньги на сохранение исчезающих видов за право использовать их изображения.

Компании могут платить деньги за то, что животные появляются в их брендах и рекламе.

Копірайт зображення FRANCK COURCHAMP Image caption Люди, которые отвечали "нет", когда их спросили, находятся ли животные под угрозой

Некоторые компании уже это делают. Бренд одежды Lacoste, логотип которого - крокодил, заменил его на исчезающие виды.

Ученые понимают, что такую ​​идею будет трудно воплотить, но, по крайней мере, может начаться дискуссия об использовании этих животных и проблема их вымирания.

У животных из этого списка осталось не так много времени. Экологи прогнозируют, что если ничего не делать, слоны вымрут в течение века.

Численность гепардов резко снижается. Они живут лишь на 9% своей исторической территории в Африке.

Доктор Куршам считает, что для сохранения видов надо прилагать больше усилий.

Копірайт зображення Getty Images

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram