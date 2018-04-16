Как популярность вредит "милым" животным
Самые популярные животные мира находятся под гораздо большей угрозой, чем нам кажется, говорят ученые.
Они провели опрос о восприятии животных.
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Выяснилось - многие люди не знают, что животные, которых они считают "самыми милыми", находятся в дикой природе под угрозой.
Это касается львов, слонов, тигров и других животных, которые часто появляются в рекламе и мультфильмах.
Исследователи подозревают, что появление животных в медиа может сформировать впечатление, что у этих животных все в порядке.
Харизматичные виды
Сначала команда исследователей попыталась выяснить, какие виды являются самыми популярными.
В онлайн-опросе, проводившемся на четырех языках, людей просили назвать "самых харизматичных" диких животных.
Также исследовали, как часто эти животные появляются на веб-сайтах зоопарков, а еще - в мультфильмах компаний "Дисней" и "Пиксар".
10 самых красивых животных:
- тигр;
- лев;
- слон;
- жираф;
- леопард;
- панда;
- гепард;
- полярный медведь;
- волк;
- горилла.
Также волонтеры во Франции посчитали, сколько раз в неделю они виртуально "встречаются" с этими десятью видами животных.
В среднем получилось 4,4 льва на логотипах, в мультиках, журналах и на других ресурсах.
Так, за год люди могут увидеть примерно в два-три раза больше "виртуальных" львов, чем их реальное количество в Западной Африке.
Руководитель исследования доктор Фрэнк Куршам считает, что этот факт может влиять на нас, хотя прямых доказательств этого нет.
"По моему мнению, в большинстве случаев, когда люди видят изображение жирафов и львов ежедневно, они подсознательно считают, что их много в природе", - говорит он.
Несмотря на то, что эти животные так часто появляются в СМИ, девять из десяти видов находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу исчезающих видов.
Когда ученые спросили участников опроса, знают ли они, что эти животные в опасности, исследователи были удивлены результатами.
Почти половина респондентов считали, что гориллам ничто не угрожает, хотя в действительности это не так.
Биолог Сара Дюрант предупреждает, что это не доказывает наличие "причинно-следственной связи" между тем, как часто мы видим изображения животных, и нашим предвзятым восприятием их благополучия.
Доктор Дюрант предлагает инновационное решение - собирать деньги на сохранение исчезающих видов за право использовать их изображения.
Компании могут платить деньги за то, что животные появляются в их брендах и рекламе.
Некоторые компании уже это делают. Бренд одежды Lacoste, логотип которого - крокодил, заменил его на исчезающие виды.
Ученые понимают, что такую идею будет трудно воплотить, но, по крайней мере, может начаться дискуссия об использовании этих животных и проблема их вымирания.
У животных из этого списка осталось не так много времени. Экологи прогнозируют, что если ничего не делать, слоны вымрут в течение века.
Численность гепардов резко снижается. Они живут лишь на 9% своей исторической территории в Африке.
Доктор Куршам считает, что для сохранения видов надо прилагать больше усилий.