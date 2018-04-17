Факт-чекинг: всегда ли Россия блокирует резолюции ООН по Сирии?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия 12 раз блокировала резолюции по Сирии с момента начала конфликта в этой стране в 2011 году

Вопрос о применении Россией своего права вето в ООН в последнее время стал предметом острых дискуссий.

10 апреля Москва заблокировала резолюцию о расследовании предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.

Голосуя против этого предложения, Россия заявила, что США дезинформируют международное сообщество по поводу этой химической атаки.

Как часто Россия ветирует резолюции по Сирии?

Утверждение: Россия постоянно использует право вето, когда дело касается голосования по Сирии в ООН.

Факт-чек: Россия блокировала несколько резолюций ООН в отношении конфликта в Сирии. Однако некоторые резолюции по Сирии она поддержала, в том числе резолюцию 2013 года, которая предусматривала уничтожение сирийского химического оружия.

Как проходили голосования в Совете Безопасности

В Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Британия, США, Франция и Китай, а также 10 непостоянных членов.

Для одобрения резолюции в Совбезе необходимо девять голосов "за", при этом никто из постоянных членов не должен проголосовать "против". Вето означает, что было подано девять голосов "за", но один из постоянных членов использовал свое право заблокировать документ.

Россия использовала это право 12 раз в отношении резолюций по Сирии с момента начала конфликта в этой стране в 2011 году. Это касалось, в частности, бомбардировок Алеппо и перемирий.

Копірайт зображення AFP Image caption Россия продолжает поддерживать Асада несмотря на применение им химического оружия против собственного народа

Ветирование документа по химическому оружию происходит уже не в первый раз. Без малого год назад Россия заблокировала резолюцию, предложенную США, Британией и Францией, которая предусматривала санкции в отношении Сирии после сообщений о химатаке в городе Хан-Шейхун.

США и Британия проголосовали против предложений России 10 апреля. Предложенные Москвой резолюции предусматривали план расследования сообщений о химических атаках.

При этом Россия одобрила ряд документов, относящихся к сирийскому конфликту, которые были поддержаны Советом Безопасности.

В феврале этого года Совбез единогласно одобрил 30-дневное перемирие. Также были одобрены резолюции о доставке в Сирию гуманитарной помощи.

27 сентября 2013 года ООН приняла резолюцию, осуждающую применение химического оружия в Гуте. Этот документ подтверждал договоренность России и США об уничтожении сирийской программы по химическому оружию.

План Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стал частью следующей резолюции ООН. Именно ООН предстояло контролировать весь процесс.

Копірайт зображення AFP Image caption Норвежские морпехи приняли участие в вывозе химического оружия из Сирии в 2014 году

Как сообщала ОЗХО, была уничтожена 581 тонна веществ, используемых для создания отравляющего газа зарина.

Всего, по данным ОЗХО, удалось уничтожить 96% запасов химоружия, о которых сообщали власти Сирии. О полном уничтожении запасов было объявлено в январе 2016 года.

Всего в рамках поиска политического решения в Сирии при посредничестве ООН прошло девять раундов мирных переговоров. Последний раунд закончился безрезультатно, после того как сирийские власти объявили о нежелании разговаривать с оппозицией.

Повстанцы продолжают требовать отставки Башара Асада с поста президента в качестве обязательного условия мирного процесса.

В то же время Запад обвиняет Россию в срыве мирных переговоров и ведении параллельного политического процесса.

В январе при посредничестве России в Астане прошел так называемый Конгресс национального диалога, обсуждавший ситуацию в Сирии. Однако большинство представителей сирийской оппозиции отказалось от участия в нем.

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