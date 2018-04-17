Кофе: где выращивают, пьют и покупают больше всего?

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Насколько вы любите кофе по утрам? От итальянского эспрессо до вьетнамского кофейного напитка ca phe trung с добавлением яичного желтка и сгущенного молока - ответ во многом зависит от того, где вы просыпаетесь.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, количество людей, которые пьют кофе, и статистика потребленного кофе постоянно растут.

Итак, какая страна производит наибольшее количество кофейных зерен, необходимых для того, чтобы мы получили дозу кофеина? Где пьют больше всего кофе, и где люди его покупают?

1. Крупнейшие производители кофе

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Кофейные зерна производят более чем в 50 странах мира.

Бразилия является крупнейшим производителем кофе. В 2017-2018 гг. страна произвела более 51 млн мешков кофе. Второй крупнейший производитель кофе - Вьетнам.

Индия, которая также является одним из крупнейших производителей чая, в 2017-2018 отчетном году произвела 5,8 млн 60-килограммовых мешков кофе.

Среди ключевых производителей - также небольшие страны. Например, в Гондурасе в прошлом году произвели 8,3 млн мешков кофе, и это одна из главных статей экспорта страны.

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Согласно данным Fairtrade Foundation, благосостояние более 125 млн людей в мире зависит от кофе, а примерно 25 млн малых ферм производят 80% мирового объема кофе.

Согласно принципам справедливой торговли, потребители могут найти информацию о происхождении кофейных зерен, а фермерам гарантирована минимальная цена за их кофе. Фермеры-производители сертифицированного по принципам справедливой торговли кофе Fairtade производят 560 900 тонн кофе ежегодно. Этого достаточно, чтобы сделать 58,9 млрд порций эспрессо.

Некоторые ученые утверждают, что участие в подобной производственной схеме является для многих фермеров затратным и может не соответствовать ожидаемой прибыли. Финансовое поощрение производства может привести к снижению цен на кофе.

Однако Луиза Кокс, представитель Fairtrade Foundation, отметила, что сертификация в соответствии с правилами справедливой торговли предоставляет фермерам доступ к обучению, защите и получению надежного оборудования.

Существует более 100 различных видов кофе, но основой для всех торговых марок и сортов кофе служат два основных вида кофе или кофейного дерева - арабика и робуста.

2. Кто больше всего пьет кофе?

Когда дело доходит до потребления кофе, только две страны превышают 10 кг на человека в год - Финляндия и Швеция, согласно статистическим данным Международной организации кофе.

Фины пьют больше всего кофе каждый год, по 12,5 кг каждый.

Скандинавские страны также составляют остальную часть пятерки. Возможно, они нуждаются в чашке бодрящего напитка, чтобы пережить холодные дни.

10 самых популярных потребителей кофе находятся в Европе, тогда как большинство крупнейших производителей кофе находятся в развивающихся странах, где есть соответствующие климатические условия.

Идеальные условия для выращивания кофейных растений находятся в "бобовом поясе" по обе стороны экватора.

Ни США, ни Великобритания не входят в список 20 главных потребителей кофе, отставая от Хорватии, Франции и Литвы.

3. Кто больше платит?

Цепочка поставок кофе - сложна. Бобы передают из рук в руки от производителей до торговцев, от переработчиков до экспортеров и, наконец, от оптовиков до розничных торговцев.

Таким образом, изменение цены на кофе может иметь большие экономические последствия для фермеров, производителей и потребителей.

По данным Международной организации кофе, в 2016 году британцы платили больше, чем другие клиенты - 16,29 долл. США - за фунт жареного кофе.

На втором месте Мальта с ценой в 13,33 долл., за которой следует Италия, где за фунт обжаренного кофе можно было купить за 7,45 долл.

Польские любители кофе заплатили меньше всего за ежедневное потребление кофеина - 3,17 долл.

4. Крупнейшие бренды

Захватить чашку кофе по дороге в офис стало ежедневным ритуалом для многих работников по всему миру.

По данным исследовательской группы Allegra Strategies, в 2017 году в Европе насчитывалось более 22 700 фирменных кафе и более 27 900 в Соединенных Штатах.

Несмотря на то, что Великобританию традиционно считают страной любителей чая, в 2017 году она стала домом для 7 421 фирменных кафе.

Количество торговых точек в Великобритании в прошлом году увеличилось на 643 единиц, что является самым большим показателем в Европе.

5. Самые популярные кофейные напитки

Знатоки кофе могут гордиться своей способностью пить крепкий напиток, но самые популярные кофейные напитки, купленные в Великобритании, готовят с добавлением молока.

Латте был самым популярным кофейным напитком в Великобритании в отчетном году, который закончился 25 февраля 2018. За этот период было продано более 930 млн порций латте. Второе место, по оценкам маркетинговой компании Kantar Worldpanel, занимает капучино с 800 миллионами проданных порций.

Флэт уайт - новый вариант приготовления кофе с молоком, который уверенно завоевывает популярность, а расходы на мягкие кофейные напитки выросли на 56% с февраля 2017 по февраль 2018 год.

В общей сложности на кофе было потрачено 8,97 млрд долларов за отчетный период, закончившийся 25 февраля 2018 года.

Это превышает расходы на чай в Великобритании на 2,1 млрд долларов, что означает, что кофейная культура здесь прижилась.

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