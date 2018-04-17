Лучшие фотографии за 50 лет: выставка британских фотографов

  • 17 апреля 2018

Британская Ассоциация фотографов отмечает в эти дни свое 50-летие на выставке, посвященной работам всемирно известных фотохудожников.

Этот снимок новорожденного носорога по имени Алан, которому всего один день, был сделан в 2013 году фотографом Аланом Карнеги. Копірайт зображення Rory Carnegie
Image caption Этот снимок новорожденного носорога по имени Алан, которому всего один день, был сделан в 2013 году фотографом Аланом Карнеги. Алан стал четвертым носорогом, появившимся на свет в сафари-парке Котсуолдс, который открылся в 1970 году.
Твигги, первая супермодель мира, была запечатлена в 1966 году фотографом Барри Латеганом. Копірайт зображення Barry Lategan
Image caption Твигги, первая супермодель мира, была запечатлена в 1966 году фотографом Барри Латеганом. "Я посмотрел в видоискатель, и её лицо осветилось. Я повернулся к Леонарду (парикмахеру) и сказал просто - ух ты", - рассказывает фотограф.

На выставке будут представлены фотографии самых разных жанров - портреты, фотореклама, фоторепортажи из горячих точек мира.

Фотографы Джонатан Андерсон и Эдвин Лоу сотрудничали с национальной командой гимнастов Дании Копірайт зображення Anderson & Low
Image caption Фотографы Джонатан Андерсон и Эдвин Лоу сотрудничали с национальной командой гимнастов Дании с 1998-го по 2002-й годы. Они сделали серию фотографий, объединенных идеей четырех элементов - земли, воздуха, огня и воды.
ортрет Нельсона Манделы в 1997 Копірайт зображення Jillian Edelstein
Image caption Джилиан Эделстайн провела четыре года, делая портреты участников слушаний комиссии по истине и примирению в ЮАР. Она сделала этот портрет Нельсона Манделы в 1997 году в президентской резиденции, когда ей удалось на 10 минут получить доступ к президенту.
Китобои Фарерских островов загоняют китов на мелководье и забивают их во время ежегодного ритуала Гриндадрап Копірайт зображення Adam Woolfitt
Image caption Китобои Фарерских островов загоняют китов на мелководье и забивают их во время ежегодного ритуала Гриндадрап. Эта фотография Адама Вулфитта, опубликованная в журнале National Geographic в 1966 году, вызвала возмущение многих читателей.

Среди представленных на выставке работ - фотографии Надава Кандера, Дафии, Тима Флака, Тессы Трегер и Джона Клариджа.

Замерзшее озеро Абрахам в провинции Альберта в Канаде - снимок Пола Уэйкфилда 2011 года. Копірайт зображення PAul Wakefield
Image caption Замерзшее озеро Абрахам в провинции Альберта в Канаде - снимок Пола Уэйкфилда 2011 года.
"Беременный мужчина" - сенсационный снимок Алана Брукинга использовался в 70-е годы в рамках разъяснительной кампании Ассоциации семейного планирования, чтобы напомнить мужчинам о риске незапланированной беременности. Копірайт зображення Alan Brooking
Image caption "Беременный мужчина" - сенсационный снимок Алана Брукинга использовался в 70-е годы в рамках разъяснительной кампании Ассоциации семейного планирования, чтобы напомнить мужчинам о риске незапланированной беременности.

Ассоциация была основана в 1968 году ведущими британскими фотографами, работавшими в сфере рекламы и моды.

Фотография Тима Флака под названием "Глаза обезьяны" Копірайт зображення Tim Flach
Image caption Фотография Тима Флака под названием "Глаза обезьяны" изображает пытливый взгляд бабуина, обращенный на фотографа. Воздействие человека на природу - постоянная тема фоторабот Тима Флака.
Британский фотограф Тесса Трегер много работала в жанре натюрморта. На этом снимке 1989 года она воспроизвела известное полотно Моне "Мост над прудом с лилиями", используя овощи. Копірайт зображення Tessa Traeger
Image caption Британский фотограф Тесса Трегер много работала в жанре натюрморта. На этом снимке 1989 года она воспроизвела известное полотно Моне "Мост над прудом с лилиями", используя овощи.
Адам Хинтон сфотографировал покрытого татуировками заключенного сальвадорской тюрьмы в 2013 году. Копірайт зображення Adam Hinton
Image caption Адам Хинтон сфотографировал покрытого татуировками заключенного сальвадорской тюрьмы в 2013 году. В этой тюрьме содержатся только члены преступной группировки "Мара Сальватруча", крупнейшей в Сальвадоре. В этой тюрьме нет тюремщиков, а управляется она заключенными.

Выставка будет открыта с 16 апреля по 1 июня 2018 года в фойе здания One Canada Square, Canary Wharf в Лондоне.

Том Мюррей запечатлел принцессу Маргарет, её мужа лорда Сноудона и их детей Дэвида и Сары в 1969 году. Копірайт зображення Tom Murray
Image caption Том Мюррей стал самым юным фотографом, получившим заказ от королевской семьи. На этом снимке он запечатлел принцессу Маргарет, её мужа лорда Сноудона и их детей Дэвида и Сары в 1969 году.
Пол Уэнам-Кларк документирует положительные и отрицательные стороны повседневной жизни и отношения между членами семей с генетическими нарушениями. Сестры Хатти и Шарлотт были сняты им в 2017 году. Копірайт зображення Paul Wenham-Clarke
Image caption Пол Уэнам-Кларк - автор проекта "Условия человеческого существования", в котором он документирует положительные и отрицательные стороны повседневной жизни и отношения между членами семей с генетическими нарушениями. Сестры Хатти и Шарлотт были сняты им в 2017 году.

Все фотографии публикуются с разрешения All photographs courtesy Association of Photographers.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме