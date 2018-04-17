Лучшие фотографии за 50 лет: выставка британских фотографов

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Этот снимок новорожденного носорога по имени Алан, которому всего один день, был сделан в 2013 году фотографом Аланом Карнеги. Алан стал четвертым носорогом, появившимся на свет в сафари-парке Котсуолдс, который открылся в 1970 году.