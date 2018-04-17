Лучшие фотографии за 50 лет: выставка британских фотографов

Британская Ассоциация фотографов отмечает в эти дни свое 50-летие на выставке, посвященной работам всемирно известных фотохудожников.
На выставке будут представлены фотографии самых разных жанров - портреты, фотореклама, фоторепортажи из горячих точек мира.
Среди представленных на выставке работ - фотографии Надава Кандера, Дафии, Тима Флака, Тессы Трегер и Джона Клариджа.
Ассоциация была основана в 1968 году ведущими британскими фотографами, работавшими в сфере рекламы и моды.
Выставка будет открыта с 16 апреля по 1 июня 2018 года в фойе здания One Canada Square, Canary Wharf в Лондоне.
Все фотографии публикуются с разрешения All photographs courtesy Association of Photographers.
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