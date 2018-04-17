Единая поместная церковь к годовщине крещения Руси: реально или нет
Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Такое громкое заявление сделал во вторник президент Украины Петр Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций.
Кроме того, президент сообщил в Twitter, что написал официальное обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею І.
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С самим Константинопольским Патриархом Петр Порошенко встречался уже несколько раз за время президентства. Последний - 9 апреля в Стамбуле.
Он не скрывает, что очень хочет приблизить Украину к созданию единой поместной автокефальной церкви.
В обращении к Варфоломею І Петр Порошенко просит предоставить томос об автокефалии Православной Церкви в Украине.
При этом он добавил, что соответствующее решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться в июле.
Реакция церквей
Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что поддерживает все усилия, направленные на создание единой поместной церкви в Украине, а также на преодоление существующего церковного разделения.
Сразу после новостей от президента церковь опубликовала заявление, в котором подтвердила написание соответствующего обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею.
"Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости", - говорится в заявлении.
Там добавили, что сейчас как никогда ранее "есть все основания ожидать положительного решения Вселенского Патриарха".
"Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и будут использовать все средства для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса", - заявили в УПЦ КП.
Поддерживает такую инициативу и Украинская Автокефальная Православная Церковь.
А вот в УПЦ Московского патриархата заявили, что находятся вне процесса создания поместной украинской церкви и в переговорах не участвуют.
"Инициатором этого всего мы видим президента Петра Порошенко, и это вызывает определенную настороженность. Потому что вопросы церкви должны решаться самой церковью, а не государством", - говорит в комментарии BBC News Украина представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.
Кроме того, по мнению УПЦ МП - автокефалию "не может попросить Киевский патриархат, потому что они не признаны".
"Автокефалию можно предоставить нам, если мы попросим. Мы сейчас не просим", - добавляет он.
По словам Данилевича, сначала стоит преодолеть разделение церкви в Украине, а потом думать об автокефалии. Он убежден, что "давать автокефалию УПЦ КП - это то же, что принимать "ДНР" и "ЛНР" в ООН".
Прогнозы
Тему поместной церкви активно пропагандировал президент Виктор Ющенко, однако конкретных шагов в этом направлении ему сделать не удалось.
"Сегодня есть сдвиг от идеи к определенным практическим действиям", - рассказывает BBC News Украина политический эксперт Владимир Фесенко.
По его словам, Петр Порошенко в этом вопросе оказался "более настойчивым и практичным", и потому уже есть прогресс.
"На мой взгляд, судя по заявлению, есть определенные предварительные договоренности", - считает эксперт.
Он допускает, что, возможно, во время последней поездки президента к Патриарху Варфоломею он получил "определенный намек".
Владимир Фесенко говорит, что подтолкнуть Варфоломея к сдвигам в таких вопросах могло нынешнее обострение ситуации вокруг России и определенная ее изоляция в мире.
А на вопрос о прогнозах ответил: "Я бы не решился делать какие-то прогнозы, но дата подталкивает. Наша политика привязана к датам".
В парламентской коалиции собираются в ближайшее время рассмотреть обращение к Варфоломею по этому вопросу.
Руководитель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что соответствующее голосование может состояться уже в четверг.
А председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в разговоре с BBC News Украина сообщил, что сегодня "как никогда высока вероятность это сделать".
"Если президент делает такое заявление, то очевидно, определенные дипломатические церковные переговоры об этом были, и стороны достигли определенного успеха", - считает политик.
Он уверен, что если все ветви украинской власти обратятся к Патриарху с этим заявлением, то он может предоставить эту автокефалию.
А на вопрос о прогнозах, отвечает: "Я возлагаю на это большие надежды".
В оппозиционном блоке считают такие действия президента вмешательством в церковную жизнь. "Я считаю, что церковь сама должна принять решение, верующие сами должны выбирать, в какую церковь ходить", - говорит один из руководителей фракции Юрий Бойко.
В ответ депутат БПП Ирина Геращенко в своем Facebook написала: "Государство не будет вмешиваться в церковные дела".
По ее словам, церковь останется отделена от государства, а Украина наконец получит собственную поместную церковь.
При этом, по словам Геращенко, "историческое событие" может произойти совсем скоро.
"Петр Порошенко призвал Верховную Раду, чтобы парламент поддержал эту инициативу. Я уверена, что уже на этой неделе ВР примет соответствующее постановление-обращение", - считает она.
Празднование Крещения Руси
1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будут отмечать 27-28 июля 2018 года.
16 июня 2016 года Верховная Рада уже обращалась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею I с призывом выдать томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
Тогда в своем обращении депутаты призвали Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату.