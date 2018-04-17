Единая поместная церковь к годовщине крещения Руси: реально или нет

Копірайт зображення Уніан

Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Такое громкое заявление сделал во вторник президент Украины Петр Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций.

Кроме того, президент сообщил в Twitter, что написал официальное обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею І.

С самим Константинопольским Патриархом Петр Порошенко встречался уже несколько раз за время президентства. Последний - 9 апреля в Стамбуле.

Он не скрывает, что очень хочет приблизить Украину к созданию единой поместной автокефальной церкви.

В обращении к Варфоломею І Петр Порошенко просит предоставить томос об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Skip Twitter post by @poroshenko Написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2018 г.

При этом он добавил, что соответствующее решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться в июле.

Копірайт зображення Уніан Image caption Петр Порошенко и Филарет

Реакция церквей

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что поддерживает все усилия, направленные на создание единой поместной церкви в Украине, а также на преодоление существующего церковного разделения.

Сразу после новостей от президента церковь опубликовала заявление, в котором подтвердила написание соответствующего обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею.

"Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости", - говорится в заявлении.

Там добавили, что сейчас как никогда ранее "есть все основания ожидать положительного решения Вселенского Патриарха".

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption Петр Порошенко и Вселенский Патриарх

"Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и будут использовать все средства для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса", - заявили в УПЦ КП.

Поддерживает такую ​​инициативу и Украинская Автокефальная Православная Церковь.

А вот в УПЦ Московского патриархата заявили, что находятся вне процесса создания поместной украинской церкви и в переговорах не участвуют.

"Инициатором этого всего мы видим президента Петра Порошенко, и это вызывает определенную настороженность. Потому что вопросы церкви должны решаться самой церковью, а не государством", - говорит в комментарии BBC News Украина представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

Кроме того, по мнению УПЦ МП - автокефалию "не может попросить Киевский патриархат, потому что они не признаны".

"Автокефалию можно предоставить нам, если мы попросим. Мы сейчас не просим", - добавляет он.

По словам Данилевича, сначала стоит преодолеть разделение церкви в Украине, а потом думать об автокефалии. Он убежден, что "давать автокефалию УПЦ КП - это то же, что принимать "ДНР" и "ЛНР" в ООН".

Прогнозы

Тему поместной церкви активно пропагандировал президент Виктор Ющенко, однако конкретных шагов в этом направлении ему сделать не удалось.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Виктор Ющенко в 2008 году во время визита в Киев Варфоломея пытался продвинуть идею автокефалии

"Сегодня есть сдвиг от идеи к определенным практическим действиям", - рассказывает BBC News Украина политический эксперт Владимир Фесенко.

По его словам, Петр Порошенко в этом вопросе оказался "более настойчивым и практичным", и потому уже есть прогресс.

"На мой взгляд, судя по заявлению, есть определенные предварительные договоренности", - считает эксперт.

Он допускает, что, возможно, во время последней поездки президента к Патриарху Варфоломею он получил "определенный намек".

Владимир Фесенко говорит, что подтолкнуть Варфоломея к сдвигам в таких вопросах могло нынешнее обострение ситуации вокруг России и определенная ее изоляция в мире.

А на вопрос о прогнозах ответил: "Я бы не решился делать какие-то прогнозы, но дата подталкивает. Наша политика привязана к датам".

В парламентской коалиции собираются в ближайшее время рассмотреть обращение к Варфоломею по этому вопросу.

Руководитель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что соответствующее голосование может состояться уже в четверг.

А председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в разговоре с BBC News Украина сообщил, что сегодня "как никогда высока вероятность это сделать".

"Если президент делает такое заявление, то очевидно, определенные дипломатические церковные переговоры об этом были, и стороны достигли определенного успеха", - считает политик.

Он уверен, что если все ветви украинской власти обратятся к Патриарху с этим заявлением, то он может предоставить эту автокефалию.

А на вопрос о прогнозах, отвечает: "Я возлагаю на это большие надежды".

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В оппозиционном блоке считают такие действия президента вмешательством в церковную жизнь. "Я считаю, что церковь сама должна принять решение, верующие сами должны выбирать, в какую церковь ходить", - говорит один из руководителей фракции Юрий Бойко.

В ответ депутат БПП Ирина Геращенко в своем Facebook написала: "Государство не будет вмешиваться в церковные дела".

По ее словам, церковь останется отделена от государства, а Украина наконец получит собственную поместную церковь.

При этом, по словам Геращенко, "историческое событие" может произойти совсем скоро.

"Петр Порошенко призвал Верховную Раду, чтобы парламент поддержал эту инициативу. Я уверена, что уже на этой неделе ВР примет соответствующее постановление-обращение", - считает она.

Празднование Крещения Руси

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будут отмечать 27-28 июля 2018 года.

16 июня 2016 года Верховная Рада уже обращалась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею I с призывом выдать томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Тогда в своем обращении депутаты призвали Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату.

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