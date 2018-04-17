Фото: Армению охватили протесты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Массовые акции протеста в Ереване продолжаются с 13 апреля

В столице Армении Ереване продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, выступающих против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

Как сообщают очевидцы и журналисты с места событий, активисты продолжают блокировать улицы, мосты и ряд ведомственных зданий, в том числе МИД и генеральную прокуратуру.

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Многие ключевые городские перекрестки заблокированы митингующими. В качестве баррикад они используют скамейки, мусорные баки, урны и другие предметы.

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Некоторые активисты остаются на улицах и в ночное время.

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Протестные акции начались на прошлой неделе. 14 апреля группа активистов во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном ворвались в здание общественного радио Армении, выломали дверь студии и потребовали доступа к прямому эфиру.

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Накануне в ходе столкновений между сотрудниками полиции и манифестантами пострадали десятки людей, 12 человек остаются в больницах.

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Несмотря на массовые акции, во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьер-министром страны. За кандидатуру Саргсяна проголосовали 76 депутатов, 17 парламентариев проголосовали против.

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Перед началом голосования полиция усилила охрану улиц, которые прилегают к дворцу парламента Армении.

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Стражи порядка, среди прочего, использовали ограждения из колючей проволоки, водометы и бронетранспортеры.

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Полиция Армении сообщает о задержании 80 активистов оппозиции. Тем временем Специальная следственная служба Армении сообщила о задержании трех оппозиционеров по уголовному делу о массовых беспорядках.

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