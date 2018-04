Нашествие туристов: пять достопримечательностей под угрозой

Копірайт зображення Getty Images Image caption Власти Филиппин обещают помочь местным туристическим компаниям, которые понесут убытки из-за закрытия острова Боракай

Таиланд и Филиппины в этом году объявили о закрытии "на профилактику" сразу нескольких курортов, пользующихся невероятной популярностью у туристов.

Сначала Таиланд объявил о том, что от туристов должен отдохнуть пляж Майя Бэй, получивший известность после выхода фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо в 2000 году.

Позже президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о том, что в конце апреля остров Боракай закроется для посетителей на полгода. Остров из-за большого потока туристов, по словам Дутерте, превратился в "помойную яму".

Но и это еще не все. Ряд европейских городов, в том числе Венеция и Дубровник, а также остров Скай в Шотландии пожаловались на то, что еле выживают в условиях нашествия туристов.

В 2017 году власти Барселоны предприняли ряд шагов, чтобы ограничить рост числа отелей и апартаментов, которые сдаются на короткое время для туристов через сайт AirBnB и аналогичные ресурсы. Власти Барселоны отметили, что рост спроса на отели и аренду апартаментов для туристов подстегивает рост цен на аренду жилья для местных жителей.

По словам президента Филиппин, остров Боракай превращается в помойную яму

Некоторые туристические регионы пытаются контролировать поток туристов, повышая цены. В Руанде, например, теперь надо заплатить 1500 долларов за день наблюдения за горными гориллами.

ВВС составила список из пяти популярных туристических направлений, благополучие которых находится под угрозой из-за роста числа посетителей.

Таиланд: пляж Майя Бэй наконец отдохнет от туристов

В марте власти Таиланда объявили о том, что закрывают на четыре месяца знаменитый пляж "на профилактику". Майя Бэй - уединенная бухта с прозрачной водой, белым песком и белыми скалами. Этот живописный уголок стал популярен после выхода на экраны в 2000 году фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо. Сейчас каждый день этот пляж посещают 4000 - 5000 туристов.

Эксперты говорят, что 77% коралловых рифов в этой бухте находятся под угрозой уничтожения - в основном кораллы повреждаются якорями курсирующих здесь лодок.

Ясно, что четыре месяца перерыва "на отдых" - с июня по сентябрь - не помогут полностью решить эту проблему. Значит ли это, что Майя Бэй не спасти?

Эксперт из Бангкока Тхон Тхамронгнавасават так не думает.

"Если бы мы считали, что сейчас поздно что-либо предпринимать, мы бы не стали ничего делать. Мы закрыли один остров - Кох Юунг (Koh Yoong) - три года назад, и теперь процесс восстановления кораллов идет очень активно. Мы используем этот же опыт в случае с бухтой Майя Бэй и попытаемся пересадить кораллы", - сказал ученый ВВС.

Таиланд в 2011 году закрыл ряд пляжей, которые пользовались популярностью у дайверов. С середины 2016 года также закрыты острова Кох Юунг (один из островов архипелага Пхипхи) и Тачай (в островной группе Симилан).

9 апреля - день до закрытия пляжа Майя Бэй - туристов меньше не стало

Элизабет Беккер, автор книги о проблемах туристической индустрии Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism говорит: "Я думаю, решение закрыть острова вполне обоснованное. Но туризм - одна из движущих сил экономического развития страны. И бизнес, и чиновники опасаются, что любое ограничение в туризме поставит под удар всю экономику страны".

По словам Тхамронгнавасавата, именно по этой причине власти так долго не решались закрыть пляж Майя Бэй.

"Если вы живете в стране, 22% ВВП которой составляют доходы от туризма, вы поймете как тяжело даются такие решения. Многие и не думали, что такое решение вообще может быть принято", - говорит эксперт.

Когда пляж Майя Бэй снова откроется, власти Таиланда введут ограничение: пляж смогут посещать не более 2000 туристов в день. Также лодкам будет запрещено пересекать участок мелководья с коралловыми рифами. В следующем году пляж снова закроют на четыре месяца.

Глава национального парка Вораподж Лимлим говорит, что пока не представляет, как сотрудники парка смогут контролировать количество туристов и запрет на плавание лодок в районе кораллового рифа. По его словам, вероятно, придется усилить работающий в этом районе патруль.

Италия: Чинкве-Терре надеется на технологии

Туристам всегда будет мало Чинкве-Терре - пяти небольших ярких поселений, расположенных на рукотворных террасах на побережье Генуэзского залива. Эта территория, где живут 5000 человек, стала национальным парком в 1999 году. Сейчас Чинкве-Терре посещают более 2 млн туристов в год.

Туристы приезжают сюда, чтобы прогуляться по живописным тропам, которые связывают между собой пять поселений и расположенные на террасах виноградники. Но за годы эти тропы пришли в негодность - из-за процессов эрозии и толп туристов.

Популярный маршрут между поселениями Риомаджоре и Манарола закрыт с сентября 2012 года, и, как ожидается, откроется снова не раньше 2021 года. Основную часть тропы закрыли после схода оползня - тогда травмы получили участники австралийской туристической группы.

За последние несколько лет велось много разговоров о необходимости ввести ограничения на посещение Чинкве-Терре, однако пока все это только осталось разговорами.

Руководство парка некоторое время назад протестировало мобильное приложение для туристов, которое в реальном времени отображает количество людей на определенных маршрутах. Когда приложение показывает красный предупреждающий сигнал, это означает, что на тропе слишком много людей, тогда туристы могут принять решение, идти ли по перегруженному маршруту.

В будущем, как надеется руководство парка, с помощью приложения можно будет создавать листы ожидания после превышения допустимого количества людей на маршрутах.

Туристам также рекомендуют приобретать "карты Чинкве-Терре", которые можно использовать для оплаты поездок на транспорте, для выхода на платный маршрут и пользование вайфаем. Карту покупать не обязательно, но ее приобретение для многих туристов оказывается выгодным. Также отмечается, что деньги от проданных карт идут в том числе на восстановление маршрутов и сохранение уникальной экосистемы.

Ричард Хэммонд из GreenTraveller.com сказал ВВС, что сейчас довольно подходящее время для того, чтобы менять работу туристической индустрии по всему миру.

"Люди все более осознанно и ответственно относятся к тому, как они путешествуют и как живут. Например, в обществе растет беспокойство по поводу использования пластика и утилизации пластика - и такая осознанность проявляется и в других сферах жизни людей, и это делает различные изменения возможными. Пути для правительств и местных властей открыты, потому что сейчас они не встретят сопротивления своим действиям, как это было раньше", - говорит Хэммонд.

Перу: Мачу-Пикчу - утренний и дневной сеанс

Мачу-Пикчу - расположенный в Перу древний город инков - прочно занял одно из главных мест в программе путешествий многих туристов.

Известная дорога инков с видом на Анды и туманные леса, по которой туристы поднимаются к древнему городу, оставляет неизгладимые впечатления.

Однако большой поток туристов негативно сказывается на экологической обстановке: тропа постепенно приходит в негодность, вдоль нее остаются кучи мусора, а туристы ставят палатки там, где это не положено.

В 2005 году власти Перу ввели ограничение на количество человек, которые могут подниматься по тропе к Мачу-Пикчу за сезон. В феврале маршрут регулярно закрывается "на профилактику".

Туристы теперь должны заранее бронировать разрешение на то, чтобы подняться к городу по дороге инков, а туристические компании - под угрозой отзыва разрешения на работу в этом регионе - должны соблюдать все установленные правила. Число выдаваемых разрешений ограничено.

Однако из-за того, что к Мачу-Пикчу можно подняться и по автомобильной дороге, число посетителей древнего города из-за введения этих ограничений не снизилось. Именно автомобильной дорогой пользуется большинство посетителей Мачу-Пикчу.

В прошлом году власти, пытаясь контролировать поток туристов, начали продавать билеты на посещение Мачу-Пикчу по времени: можно купить билет на "утренний" и "дневной" сеансы. Но ряд экологов считает, что это проблему не решит.

Пока, несмотря на все усилия властей контролировать поток туристов, число посетителей Мачу-Пикчу превышает рекомендованные ЮНЕСКО 2500 человек в день.

Южная Корея: остров Чеджудо

Как вы думаете, какое направление авиалиний самое загруженное в мире?

В прошлом году, таким направлением стал маршрут Сеул - остров Чеджудо, который располагается в 90 км от континента. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на вулканы, живописные водопады, а также чтобы посетить "парк любви", который особенно популярен у молодоженов, отправляющихся в свадебные путешествия.

В 2017 году между островом и Сеулом было совершено 65 тысяч перелетов - то есть почти по 180 рейсов в день. Ежегодно порядка 15 млн туристов приезжают на остров, сообщает южнокорейская газета South China Morning Post. Это слишком много для острова площадью 2 тысячи квадратных километра.

"После того, как остров стал популярен у иностранных туристов, экологии Чеджудо был нанесен серьезный ущерб. Теперь здесь много мусора, а автомобильные дороги перегружены", - сказал глава местной группы активистов Kang Won-bo в интервью изданию Korea Times.

"На остров также прибывает много туристов на круизных лайнерах, туристы находятся здесь всего несколько часов и фактически не приносят никакого дохода местной экономике", - сетует консультант по туризму в Сеуле Кэтрин Жермье-Хэмел.

По словам Жермье-Хэмел, люди привыкли оценивать успех того или иного туристического направления исключительно по числу посетителей, и этот подход пора пересмотреть.

А что если подумать о выбросах углекислого газа от такого большого числа авиарейсов?

Кажется, власти Южной Кореи еще об этом не задумались и вряд ли задумаются в ближайшие годы. Сеул думает о строительстве еще одного аэропорта на юге Чеджудо, что приведет к росту авиарейсов с острова и на остров в три раза, а число туристов вырастет до 45 млн в год к 2035 году.

Остров Чеджудо особенно популярен среди китайских туристов.

В прошлом году произошел неожиданный поворот: власти Китая запретили туристическим агентствам продавать пакетные туры в Южную Корею в знак протеста против решения Сеула разместить на своей территории американскую систему ПРО, которую Пекин рассматривает как основную угрозу своей безопасности. Позже запрет на продажу туров в Южную Корею был снят.

Колумбия: свод правил для туристов на Каньо-Кристалес

Колумбийская Каньо-Кристалес - фантастическое зрелище - это река, которая переливается всеми цветами радуги. Из-за разных видов водных растений, растущих в реке, и игры света река постоянно меняет цвета: становится красной, розовой, лаймово-зеленой, желтой. Местные жители называют ее "жидкой радугой".

Территория, по которой протекает река, раньше находилась под контролем повстанцев ФАРК, это означает, что туристы - как местные, так и иностранные - здесь фактически не появлялись.

Но в последние годы - после того, как колумбийское правительство в 2016 году подписало соглашение с ФАРК - сюда начали приезжать путешественники, чтобы увидеть своими глазами это чудо природы, запечатленное на множестве фотографий. Обычно туристы останавливаются в маленьком городке Макарена, от которого проще всего добираться до реки.

Конечно, Каньо-Кристалес не может похвастаться таким же количеством посетителей, как другие достопримечательности из нашего списка (в 2016 году посмотреть на реку приехали 16 тысяч туристов), но уже сейчас очень сложно найти баланс между растущим числом туристов и сохранением чрезвычайно хрупкой экосистемы.

Существуют опасения, что дальнейший рост числа туристов может привести к загрязнению и гибели уникальных водных растений.

Каньо-Кристалес - новое туристическое направление, которое только начинает набирать популярность. Власти на этом этапе приняли правильные решения и ввели ряд строгих правил: например, туристам, приезжающим в этот регион, запрещено использовать пластиковые бутылки, курить на территории парка и оставлять там окурки, также запрещено использовать в воде солнцезащитные средства и различные средства для защиты от насекомых. В некоторых местах купание полностью запрещено. Также туристам нельзя подкармливать рыб. Сразу после прибытия туристам объясняют все действующие на этой территории правила.

Президент туристической службы Каньо-Кристалес Генри Кеведо говорит, что популяризация этого региона как туристического маршрута была проектом развития местного сообщества: обслуживанием туристов занимаются сотни местных семей - местные жители работают в качестве гидов и открывают гостевые дома и отели. Многие из них проходят обучение по работе с туристами и изучают языки.

Однако существует опасения по поводу экологического благополучия региона в связи с возможным увеличением числа авиарейсов (сейчас туристы в большинстве своем приезжают из Боготы, которая расположена в 270 км к северу от Каньо-Кристалес), а также на автомобилях из городка Макарена.

В декабре посещение этого региона туристами было временно ограничено.

"Присутствие людей может нанести вред процессу размножения растений. Поэтому мы решили ввести ряд ограничений", - говорит координатор программы по экотуризму Фабер Рамос.

