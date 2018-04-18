Счастливые одуванчики - фото удивительных "оригами"

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Японский пользователь соцсетей поделился невероятными "оригами" из цветов и листьев.

Мы никогда раньше не видели таких счастливых одуванчиков! Художник создал им мимику, используя крошечные куски листьев и лепестков.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Этот олень сделан из сухих листьев, а девушка - из большого и маленького одуванчиков.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Лепестки некоторых цветов идеально подходят для создания крыльев насекомого. Именно поэтому художник использовал их, чтобы сделать эту прекрасную бабочку.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

На этом фото художник создал из листьев гейшу и борца сумо, которые наслаждаются солнцем-цветком. Посмотрите на эту филигранную работу!

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Художник не просто изготовил двух маленьких птичек, но и клетки для них.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOB

Из цветков и листьев изготовлены трое человек в традиционном наряде.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Эта нежная птица создана из цветка ярко-розовой азалии.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Художник также показал на нескольких фотографиях, как создается такая красота. Здесь мы видим, как были сделаны двое монахов из листьев, цветков и плодов вишневого дерева.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

Эта девушка выглядит очень довольной своей прекрасной юбкой из лепестков, а листья цветка одуванчика стали перьями этой яркой птички.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

А вот еще два счастливых одуванчика.

Копірайт зображення TWITTER/@KUSABANAASOBI

И напоследок - вот вам пара удивительных панд, которых художник сделал из одуванчиков и лепестков.

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