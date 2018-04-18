Счастливые одуванчики - фото удивительных "оригами"
Японский пользователь соцсетей поделился невероятными "оригами" из цветов и листьев.
Мы никогда раньше не видели таких счастливых одуванчиков! Художник создал им мимику, используя крошечные куски листьев и лепестков.
Этот олень сделан из сухих листьев, а девушка - из большого и маленького одуванчиков.
Лепестки некоторых цветов идеально подходят для создания крыльев насекомого. Именно поэтому художник использовал их, чтобы сделать эту прекрасную бабочку.
На этом фото художник создал из листьев гейшу и борца сумо, которые наслаждаются солнцем-цветком. Посмотрите на эту филигранную работу!
Художник не просто изготовил двух маленьких птичек, но и клетки для них.
Из цветков и листьев изготовлены трое человек в традиционном наряде.
Эта нежная птица создана из цветка ярко-розовой азалии.
Художник также показал на нескольких фотографиях, как создается такая красота. Здесь мы видим, как были сделаны двое монахов из листьев, цветков и плодов вишневого дерева.
Эта девушка выглядит очень довольной своей прекрасной юбкой из лепестков, а листья цветка одуванчика стали перьями этой яркой птички.
А вот еще два счастливых одуванчика.
И напоследок - вот вам пара удивительных панд, которых художник сделал из одуванчиков и лепестков.
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