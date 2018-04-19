Почему в Ватикане набирают популярность курсы экзорцизма и чем это грозит?
Священники из 50 стран собрались в Ватикане на ежегодные курсы изгнания бесов. Как учат распознавать одержимость дьяволом, почему экзорцизм набирает все большую популярность по всему миру и какие опасения это вызывает у критиков?
Недельные курсы в Ватикане - единственная в своем роде международная серия лекций на эту тему. Экзорцизм - спорная тема, отчасти из-за того, как он представлен в массовой культуре и фильмах ужасов. Кроме того, известны случаи жестокого обращения с людьми, связанные с изгнанием демонов, имевшие место в некоторых религиозных сектах.
- Религия, сформировавшая западную цивилизацию
- Как смартфоны и соцсети влияют на христианство
- Как пережить конец света
Первый курс лекций зачитали в 2005 году. С тех пор количество посещающих его священников увеличилось более чем вдвое. Стоит тренинг 370 евро и включает изучение теологических, психологических и антропологических аспектов экзорцизма.
Почему растет спрос на изгнание бесов?
По словам католических священников из разных стран, о признаках одержимости дьяволом стали сообщать все больше.
Папа римский Франциск сказал духовникам, чтобы те без промедлений направляли к экзорцистам прихожан, страдающих от "духовных потрясений".
В Италии, как сообщают СМИ, подобными услугами ежегодно пользуются около полумиллиона человек.
В то же время, согласно отчету британского теологического аналитического центра "Теос" за 2017 год, в Соединенном Королевстве также возросло количество подобных случаев - в частности, в связи с распространением церкви пятидесятников.
Чтобы удовлетворить возрастающий спрос, некоторые епархии начали проводить собственные курсы - например, на Сицилии или в Чикаго.
Американский священник Гари Томас связывает рост популярности практики экзорцизма с падением интереса к традиционным религиям.
Не последнюю роль сыграла и рост популярности различных культов и шаманских практик, вторит ему священник из Италии Бениньо Палилла.
Римско-католическая церковь разделяет экзорцизм на "большой" и "малый", в зависимости от степени одержимости.
Согласно канонам, "большой" экзорцизм могут проводить только священники и лишь с разрешения епископа.
Так называемый большой экзорцизм включает в себя специальные молитвы и заклинания, изгоняющие демонов из тела.
В "большом" экзорцизме возникает потребность крайне редко. По словам отца Томаса, из 180 случаев, встречавшихся ему, подобную практику он применил лишь дюжину раз.
В каких случаях священники применяют экзорцизм?
В 1999 году Католическая церковь обновила правила, касающиеся экзорцизма, - впервые с 1964 года, обозначив различия между одержимостью дьяволом и физическими или психологическими недугами.
Вследствие этого отец Томас работает совместно с командой врачей, психологов и психиатров - все практикующие католики, - чтобы в каждом конкретном случае, прежде чем изгонять демонов, разобраться, что именно является причиной проблемы.
Затем священник попробует прочитать серию освобождающих молитв. "Основной" экзорцизм применяется лишь в крайнем случае, уточняет священник.
Как изгоняют бесов?
По правилам Католической церкви, священник должен надеть белую шитую тунику, которая называется подризник, и пурпурный орарь. Одержимого демоном могут связать, духовник периодически осеняет его крестом и окропляет святой водой.
Он также обращается к святым, читает молитвы и отрывки и Библии, в которых рассказывается, как Иисус изгонял из людей бесов.
Именем Бога священник призывает демона покинуть тело, повторяя это необходимое количество раз. Убедившись, что экзорцизм подействовал, он просит, чтобы Бог вошел в тело страждущего и уберег его от возвращения злого духа "во имя благости Господа нашего Иисуса Христа".
В чем опасность?
В то же время экзорцизм вызывает широкую критику и опасения - в связи с тем, что известно множество случаев, когда под видом экзорцизма имело место жестокое обращение с детьми или другими слабозащищенными лицами. В том числе и со смертельным исходом.
Если рассматривать проблему шире - существует риск того, что людям, страдающим эпилепсией или шизофренией, могут установить неправильный диагноз, приписав симптомам их болезней сверхъестественную природу.
Правительство Британии в 2012 году представило государственный план действий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми во время религиозных ритуалов.