"Страшно, когда человек не может выехать из дома": город глазами колясочника

Image caption Максим Яровой ежедневно преодолевает 10 км

"Я спортсмен и могу преодолеть все эти препятствия, но многим это не под силу", - так об украинской городской инфраструктуре говорит 28-летний Максим Яровой. Он - паралимпийский чемпион и многократный призер чемпионатов по лыжным гонкам и биатлону из Николаева.

Ямы на дорогах, высокие бордюры, пандусы без ручек, государственные учреждения без обеспечения подъезда инвалидных колясок, "неприступный" общественный транспорт без подъемников. Это - ежедневные препятствия для украинских инвалидов, передвигающихся на колясках.

Копірайт зображення Hromadske.ua

Парадоксально, но, оставаясь одной из наименее адаптированных к потребностям таких людей стран в Европе, Украине удалось создать одну из самых сильных и успешных паралимпийских сборных в мире.

По западным стандартам, план городской инфраструктуры должен предусматривать удобные въезды в здания без ступенек на входе;

Свободный доступ на этажи с лифтом;

Специальные требования к лифтам, дверям, пандусам, в частности к их порогам и поверхностям;

Фиксированные места для колясок в холле любого общественного учреждения;

Специальные проезды от дома до паркинга;

Международно признанные указатели для людей с инвалидностью во всех публичных местах;

Специально оборудованные туалетные и ванные комнаты, питьевые фонтаны и т.п.

На Паралимпиаде-2014 в Сочи украинские спортсмены заняли четвертое командное место, в этом году в Южной Корее - шестое.

BBC News Украина прогулялась по улицам Николаева вместе с Максимом Яровым и его тренером Александром Васютинским, чтобы посмотреть на дороги города глазами колясочника. Нам удалось увидеть как изменения к лучшему, так и серьезные препятствия, которые порой и мотивируют людей с особыми потребностями заниматься спортом.

Пандусы - адекватные и не очень

По наблюдению Максима, примерно пятая часть домов в Николаеве обустроена пандусами. Лидерами по обеспечению специальных подъездов являются аптеки, а также здания городской администрации.

Image caption Пандус при входе в Николаевский горсовет

Впрочем, не все аптеки оснащены пандусами. Не сделала этого, например, и налоговая инспекция в Ингульском районе Николаева.

Александр Васютинский показал аптеку рядом со своим домом: пандуса нет, но есть кнопка сигнального вызова дежурного провизора. Фармацевт вышла после нескольких минут ожидания.

Image caption Тренер Александр Васютинский тестирует пандус на входе в аптеку: заезд оказался слишком скользким

На основании собственного опыта Максим объясняет, что пандус сам по себе проблемы не решает. Он непригоден для колясочника, если не оснащен ручками. Кроме того, по стандартам угол его наклона не должен превышать 12 градусов, поэтому слишком "крутой" пандус делает подъем невозможным.

Тренер добавляет, что важна также поверхность места заезда: она не должна быть слишком скользкой.

"А самым неадекватным является рельсовый пандус", - добавляет Максим. Рассказывает, что иногда даже несколько человек общими усилиями не могли вытолкнуть его коляску вверх.

В последние годы в центре Николаева установили много новых пандусов на центральных проспектах и улицах, улучшили дороги. "Есть места, где можно проехаться", - отмечает паралимпиец.

Если же на переходе пандуса нет, то колясочнику нужно придумывать маршрут объезда. А это иногда несколько дополнительных сотен метров и переезд в месте с более низкими бордюрами или пандусом, но, например, без светофора.

Опять же человек без физической подготовки, без сильных мышц может с этим не справиться.

Ямы на дорогах и высокие бордюры

Дороги на окраинах, в спальных районах - еще один типичный вызов для украинских колясочников. Если в центре украинских городов они имеют твердое покрытие и регулярно ремонтируются, то вдали от государственных учреждений порой выглядят как дикий маршрут с многочисленными препятствиями.

"Я спортсмен, мне это даже полезно", - улыбается Максим, маневрируя между выбоинами на дороге по улице Конопатной. Через эту улицу проходит его ежедневный маршрут из дома в центр.

Image caption Дорога Максима из дома к центру города

Помимо ям и выбоин, есть также высокие бордюры. По стандартам, в городах они не должны превышать 4 см. За нарушение этой нормы фирмы-подрядчики по прокладке дорог должны платить штрафы.

Впрочем, в стране до сих пор устанавливают унаследованные с советских времен высоченные бордюры по 15-20 см. В СССР при возведении дорог в населенных пунктах особо не принимали во внимание потребности людей с инвалидностью.

На городских улицах стран Западной и Центральной Европы устанавливать такие бордюры запретили.

Александр Васютинский рассказал, что с возрастом ему все труднее "брать" эти "микровысоты". Максим это делает благодаря своей спортивной подготовке.

Когда парень приехал на встречу со своим тренером, то не сразу смог подъехать к нему, чтобы поздороваться - на его пути возник очередной высокий бордюр. Пришлось его объезжать.

Без лифта - без свободы

В Украине некоторые колясочники выходят из дома на улицу лишь несколько раз в год, рассказывает Максим Яровой. Все потому, что в их многоквартирных домах нет лифта.

Ежедневно парень преодолевает до 10 км. Дорога от его частного дома, оборудованного пандусом, до отремонтированной тренировочной площадки в центре Николаева занимает порядка получаса.

Благодаря этому паралимпиец поддерживает себя в хорошей физической форме.

Но зимой даже для профессионального спортсмена такие прогулки в основном невозможны.

"Мне страшно, когда человек не может выехать из дома. Мне нужна свобода", - добавляет Максим.

Победы украинских паралимпийцев вовсе не означают, что большинство людей в Украине действительно могут вести активную жизнь: когда стресс от взаимодействия с реальностью - минимален.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram