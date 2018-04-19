"У Бога теленка съели": Порошенко убедил голосовать за поместную церковь

Копірайт зображення Адміністрація Президента

Верховная Рада поддержала обращение президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

За такое решение проголосовали 268 депутатов парламента.

Представлять обращение пришел лично Петр Порошенко.

"Прелюдия" от президента

Порошенко призвал депутатов поддержать создание поместной церкви, "независимой от Москвы".

Он отметил, что выступает "от имени миллионов украинцев", которые хотят иметь собственную церковь - как атрибут независимого государства.

"Всегда после обретения независимости государства начиналась дискуссия об автокефалии. Так в разное время было в Греции, Сербии, в Румынии, в Болгарии, в Грузии и в той же России тоже. А мы, разве, как в той поговорке, у Бога теленка с съели? Украина, независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право, она обязана конституировать такую ​​церковь и обеспечить ее признание со стороны всего православия", - заявил глава государства.

По словам Порошенко, опросы показывают, что все больше граждан хотят иметь единую поместную автокефальную украинскую церковь.

Кроме того, соответствующее обращение он получил от Украинской православной церкви Киевского патриархата и от Украинской автокефальной православной церкви.

Президент добавил, что двери объединенной церкви открыты для всех.

Копірайт зображення Уніан

Скорее всего, он имел в виду представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, которые накануне заявили, что сначала стоит преодолеть разделение церкви в Украине, а потом думать об автокефалии.

"Оппозиция против"

В знак протеста против принятия обращения президента депутаты Оппозиционного блока вышли к трибуне.

Нардеп Юрий Бойко обвинил президента в использовании "наиболее чувствительной темы религии" накануне президентских выборов.

"Государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы. Все это должно решаться руководителями религиозных учреждений и мирянами, а политики имеют право принимать участие в этом процессе только как рядовые прихожане. Я никогда не поверю, что владыка Онуфрий может быть руководим кем-то извне, потому что знаю, что он патриот Украины и человек честный, который служит Богу", - заявил Юрий Бойко

Что дальше?

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption Петр Порошенко и Вселенский Патриарх

По словам Петра Порошенко, его обращение и двух украинских церквей в ближайшее время передадут в Стамбул.

Далее вопрос создания Украинской поместной автокефальной церкви будет полностью зависеть от Вселенского патриархата.

С самим Константинопольским Патриархом Петр Порошенко встречался уже несколько раз за время президентства. Последний - 9 апреля в Стамбуле.

Также Порошенко накануне заявлял, что соответствующее решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться 27-28 июля.

16 июня 2016 года Верховная Рада уже обращалась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею I с призывом выдать томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Тогда в своем обращении депутаты призвали Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому "в нарушение канонов" Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату.

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