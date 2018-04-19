Пленки беглеца Онищенко: "новая запись о Коле - это ягодки"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Онищенко заявлял, что записывал разговоры с президентом на устройство, вмонтированное в его наручные часы

Депутат парламента Александр Онищенко, которого подозревают в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах, обнародовал через телеканал News One фрагмент аудиозаписи, который, как он утверждает, был сделан в кабинете президента Петра Порошенко, и который его компрометирует.

Сам Онищенко, согласие на арест которого дала Верховная Рада в июле 2016-го, сейчас находится за пределами Украины.

В конце 2016 он заявлял, что у него есть аудиозаписи из президентского кабинета. Он утверждал, что записывал разговоры с Петром Порошенко на устройство, вмонтированное в его наручные часы.

Тогда же в администрации президента и в Генеральной прокуратуре называли эти заявления пиаром и фейком.

На записи, где звучат голоса, похожие на голоса президента Порошенко и самого Онищенко, обсуждают личность экс-министра экологии Николая Злочевского, его бизнес, а также вспоминают об уголовных производства в отношении него.

В администрации президента Украины на просьбу ВВС News Украина прокомментировать появление новых записей ответили: "Фейки в комментариях не нуждаются".

"Привет Коле"

Николай Злочевский - владелец крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma. В 2016 году журнал "Фокус" поместил его на 32 место среди самых богатых украинцев.

Во времена президента Виктора Януковича, с июля 2010-го по апрель 2012 года, он работал министром экологии и природных ресурсов Украины. После увольнения и до устранения Януковича с должности в феврале 2014 года был заместителем секретаря СНБО.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Онищенко уверен, что у него хотели забрать бизнес

Генеральная прокуратура расследовала несколько производств в отношении экс-министра, касающихся злоупотреблений должностью и незаконного обогащения. Четыре из них уже закрыты, расследование по двум продолжается.

В обнародованной записи плохого качества слышно, как голос, похожий на голос Онищенко, рассказывает человеку с голосом, похожим на голос Петра Порошенко, о бизнес-предложении Николая Злочевского, которого Онищенко иногда называет "Коля", а также напоминает о возбужденных против него уголовных делах. Разговор ведется на русском языке.

"Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Передавай Коле привет", - говорит голос, который, как утверждает Онищенко, принадлежит Петру Порошенко.

Угрозы компроматом

Заявления Онищенко о намерении обнародовать компромат на украинских чиновников впервые прозвучали в конце 2016 года после того, как сам депутат сбежал из Украины.

Он заявлял, что передал спецслужбам США материалы, которые, по его мнению, могут компрометировать президента Порошенко и других украинских чиновников.

Онищенко говорил, что передал компромат спецслужбам США лично, встретившись с их представителями в одной из европейских стран.

Он настаивает на том, что длительное время имел доверительные отношения с Петром Порошенко и тесно сотрудничал с ним.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада дала согласие на арест Александра Онищенко 5 июля 2016 года

Он утверждает, что имеет доказательства коррупционных действий в высших эшелонах власти, а именно: вымогательство взятки от него во время избрания его депутатом Верховной Рады; скупка голосов депутатов во время важных голосований в парламенте; финансовые сделки в пользу бизнеса Петра Порошенко; финансирование дискредитации в прессе бывшего главы правительства Арсения Яценюка; попытки перекупить телеканал "112.Украина".

В апреле 2017 года издание "Страна" опубликовало фрагмент разговора якобы Александра Онищенко и экс-депутата Рады Николая Мартыненко, который, как утверждает депутат-беглец, свидетельствует о намерениях забрать нефтегазовый бизнес Рината Ахметова.

В комментарии "Украинской правде" Александр Онищенко, фактически, признал, что обнародование записей связано с приближением президентских выборов.

"Девять месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать", - сказал он, отметив, что то, что появилось на канале News One 18 апреля - "это ягодки".

"Колоссальная работа"

Между тем, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил несколько дней назад, что дело самого Александра Онищенко и еще шестерых его сообщников готово к передаче в суд.

"Если взять "газовое дело", то только сейчас мы намерены передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписанное генеральным прокурором окончательное подозрение", - сказал он агентству "Укринформ".

"По последним эпизодам в отношении самого Онищенко и шести других фигурантов этого дела, которые находятся в розыске, нужно сформировать тысячи томов. Это колоссальная работа! Для расследования "газового дела" понадобились усилия целого отдела из семи человек", - добавил он.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура были инициаторами снятия депутатской неприкосновенности с Александра Онищенко. Его обвиняют в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах.

По данным следствия, подконтрольные Онищенко предприятия, которые добывали газ по договорам совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча", через фиктивные биржи продавали этот газ по цене, значительно ниже себестоимости, фирмам-посредникам. А те - уже по значительно более высокой цене - сбывали его на рынке. Разницу, утверждают следователи, переводили в наличные и выводили за границу.

Следствие считает, что в результате этих действий государству был нанесен ущерб на сумму почти три миллиарда гривен.

Сам депутат назвал эти обвинения безосновательными и подал жалобу на руководителя НАБУ Артема Сытника. Он утверждал, что уголовное преследование против него связано с попытками отобрать у него бизнес.

По данным СМИ, Александр Онищенко сейчас находится в Испании.

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