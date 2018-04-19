NASA запустило "охотника за планетами": он будет искать новые миры

Копірайт зображення NASA VIA GETTY IMAGES

В деле "охоты за планетами" началась новая эра. С космодрома на мысе Канаверал запущен орбитальный телескоп Tess американского космического агентства НАСА. Задача спутника - найти, возможно, тысячи новых миров за пределами Солнечной системы.

Tess взлетел на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Пуск прошел в 22:51 среды по Гринвичу (1:51 по киевскому времени).

Утром в четверг SpaceX сообщила, что Tess успешно выведен на орбиту.

Орбитальный телескоп будет наблюдать за множеством звезд и фиксировать уменьшение яркости их света, которое будет происходить, когда перед этими звездами будут проходить планеты.

Это делается с целью составить каталог звезд, чтобы другие телескопы отобрали из них самые интересные для наблюдения.

"Tess оснащен очень чувствительными камерами, которые могут охватить почти все небо", - говорит Джордж Рикер, сотрудник Массачусетского технологического института и ведущий наблюдатель миссии.

"Тип планет, которые будет искать Tess, проще всего обнаружить благодаря процессу, который называется транзит. По сути, мы наблюдаем за тенью планеты, когда она проходит на фоне своей звезды", - объясняет Рикер.

Название Tess расшифровывается как Transiting Exoplanet Survey Satellite (Спутник наблюдения за транзитными экзопланетами). Изначально спутник должны были запустить в понедельник, но SpaceX понадобилось время, чтобы решить проблему с системой управления ракеты-носителя.

Копірайт зображення NASA Image caption Спутник вывели на орбиту без происшествий

Через 49 минут после запуска спутник был выведен на высокую эллиптическую орбиту вокруг земли. Координаторы миссии задали для спутника необычную орбиту, на которую будет влиять гравитационное поле Луны. Это поможет спутнику экономить топливо, и его миссия таким образом продлится несколько десятилетий, или до тех пор, пока в NASA будут видеть ценность в его данных.

Проект Tess - это продолжение прорывного проекта Kepler, в рамках которого в 2009 году на орбиту также был запущен сверхсовременный по тем временам телескоп.

Kepler тоже наблюдал за транзитными планетами, и его наблюдения подтвердили существование около двух тысяч так называемых экзопланет. Однако Kepler, по крайней мере в начале своей миссии, охватывал только небольшой фрагмент звездного неба, а большая часть открытых им планет находилось слишком далеко, либо телескоп их недостаточно хорошо "видел".

Tess будет работать иначе. В первую очередь, в случае с Tess речь идет о широком поле наблюдения.

Камеры спутника будут сканировать крупные отрезки неба. Каждый отрезок спутник будет сканировать в течение 27 дней, и в итоге за два года он должен изучить 85% видного нам неба.

"За эти два года - именно такую длительность миссии мы сейчас планируем - мы рассчитываем включить в каталог несколько тысяч планет; около двух-трех тысяч планет меньше Юпитера по размеру. Большинство будет даже меньше, чем Нептун. Мы прежде всего ищем миры, которые могут оказаться похожими на Землю", - рассказала ВВС сотрудница Массачусетского института Дженнифер Берт.

Все новые открытия будут занесены в каталог, чтобы планеты могли изучать в других обсерваториях. "Представьте себе телефонную книгу; вы сможете найти информацию о тех планетах, которые вас интересуют", - говорит заместитель научного директора программы Tess Сара Сигер, тоже из Массачусетского технологического института.

"Но речь не только о количестве; есть и качественные изменения - планеты, которые мы найдем, будут достаточно близко к Земле, чтобы их потом изучать, и будут отражать достаточно много света", - добавляет она.

Миссия Tess очень своевременна. В течение нескольких лет в мире появится новое поколение супер-телескопов, способное изучать состав атмосферы на близких к нам планетах.

Копірайт зображення NASA Image caption Tess наблюдает за небом с помощью четырех высокочувствительных камер (иллюстрация)

Ученые будут искать на них газы, которые могут оказаться "биомаркерами" - следы жизни наподобие молекул кислорода, метана или следов воды.

Ключевым активом в этом деле, вероятно, станет "преемник Хаббла", космическая обсерватория Джеймса Уэбба, которая должна выйти на орбиту в 2020 году. Ее основное зеркало, диаметром 6,5 метров, и инфракрасные инструменты, кажется, идеально подходят для этой задачи.

В ближайшее время начнут работать и другие телескопы, особенно в Европе, где хорошо развита научная отрасль изучения экзопланет.

Наземный "Европейский чрезвычайно большой телескоп" (European Extremely Large Telescope, или E-ELT) с основным зеркалом диаметром в 39 метров начнет работу в 2020 году и наверняка воспользуется открытиями спутника Tess. Кроме того, в конце 2020-х годов будет запущен телескоп Европейского космического агентства "Ариэль", предназначенный именно для изучения атмосферы экзопланет.

"Для нас это будет очень важным шагом", - говорит основной инвестор проекта "Ариэль" Джованна Тинетти из Университетского колледжа Лондона. "В частности, ожидается, что Tess обнаружит у ярких звезд много планет типа "суперземля", и они станут первоклассными целями изучения для "Ариэля", - говорит Тинетти.

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