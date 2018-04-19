Украинская автокефалия: как это может произойти и как было у других

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине могут появиться две канонические православные церкви

Если планы украинских властей о создании независимой от Москвы канонической православной церкви воплотятся, то она может появиться уже к концу лета 2018 года.

Президент Порошенко, Верховная Рада и архиереи пока еще неканонических украинских православных церквей обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании и предоставлении им автокефалии (независимости).

Петр Порошенко уже заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной независимой православной церкви, и он надеется, что этот вопрос должен решиться к очередной годовщине крещения Киевской Руси в конце июля 2018 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата - пока единственная каноническая в Украине - уже раскритиковала такие планы.

BBC News Украина выясняла, каким образом и когда может появиться независимая Украинская православная церковь.

Трехглавое украинское православие

Раскол в украинском православии произошел в начале 1990-х годов после провозглашения независимости Украины.

Часть иерархов Украинской православной церкви, которая была частью Московского патриархата, стремились к независимости от Российской православной церкви.

Это крыло в церкви возглавлял митрополит Филарет, который тогда и был главой УПЦ. Однако такие стремления не восприняли в Москве, и при ее содействии в 1992 году на соборе в Харькове Филарета сместили.

Филарет с соратниками образовали собственную православную церковь УПЦ Киевского патриархата. Впоследствии часть православных иерархов создали еще одну церковь - Украинскую автокефальную православную церковь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель крупнейшей православной церкви Украины - УПЦ МП - Онуфрий (слева) и глава УПЦ КП Филарет

Обе церкви не были признаны ни одной православной церковью мира, а автокефальная, несмотря на название, независимой и признанной тоже не была.

Канонической осталась только УПЦ Московского патриархата, которая получила определенную автономию в пределах Русской православной церкви.

Именно УПЦ МП и стала самой большой церковью Украины - большинство верующих и церковных иерархов не решились перейти в неканоническую церковь, хотя могли поддерживать идею церковной независимости.

Поэтому на начало 2018 года УПЦ МП насчитывала более 12 тыс. приходов, УПЦ КП - чуть меньше 5 тыс., а УАПЦ - чуть больше тысячи.

При этом, как свидетельствует ряд социологических опросов, около 40% украинских православных относят себя к УПЦ КП, а к УПЦ Московского патриархата - около 20%.

Путь к автокефалии

Еще с начала 90-х годов часть украинских политиков вынашивала идею получить независимую поместную православную церковь в противовес политическому влиянию РПЦ. Ее многие в Украине воспринимают как инструмент политического влияния Кремля.

Самым простым способом достижения этой цели было договориться со Вселенским патриархом Варфоломеем об автокефалии. Ведь до конца XVII века киевская митрополия подчинялась именно Константинополю.

Формально Константинопольский патриарх (с резиденцией в Стамбуле) считается главной фигурой в православном мире. Однако его влияние часто является формальным, а реальной самой мощной православной церковью мира иногда называют именно РПЦ.

Впрочем, именно Вселенский патриарх предоставил автокефалию и независимость большинству существующих сейчас православных церквей мира.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Петр Порошенко и Варфоломей в последние годы встречались достаточно часто

На такой шаг Константинопольского патриарха надеялась и часть украинцев.

Первую подобную серьезную попытку совершил в 2008 году президент Виктор Ющенко. Тогда Варфоломей даже приезжал в Киев на годовщину крещения Руси, однако результата не было.

Эксперты указывали, что на пути автокефалии стояла неспособность УПЦ КП и УАПЦ объединиться, что было одним из условий Константинополя. Сейчас этот вопрос, похоже, снят, поскольку они не против объединения в единую церковь.

Также причиной называли мощное противодействие автокефалии со стороны России.

Ведь, как допускают эксперты, в случае получения автокефалии в украинскую каноническую независимую церковь могут перейти многие иерархи и священники УПЦ Московского патриархата.

Прецеденты для Украины

Как указывают религиоведы, алгоритмы получения автокефалии, то есть церковной независимости, во всех случаях похожи.

"Страна, в которой большинство населения составляют православные, получает независимость и встает вопрос о независимости церкви", - указывает ВВС News Украина эксперт Виктор Еленский.

Часто случалось, что местная православная церковь объявляла о своей независимости, однако признание Вселенского патриарха и других православных церквей происходило через десятки, а то и сотни лет.

Однако в разных ситуациях сценарии могут отличаться.

"Стандартного сценария для автокефалии нет. В церковных канонах четко это прописано. Но понятно, что автокефалию должна предоставить та церковь, которая является материнской - откуда произошло крещение", - рассказала ВВС News Украина религиовед Людмила Филипович.

Прецеденты XIX века: восстановление или появление независимых православных церквей в Румынии, Болгарии и Сербии. Сначала там возникали независимые государства, объявлялись независимые церкви, а затем происходило официальное признание Константинополем.

Однако интереснее для Украины были прецеденты уже XX века, в частности польский опыт 1920-х годов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киевская митрополия была в Киеве со времен князя Владимира

После создания независимой Польши в 1920 году там подняли вопрос православной церкви, ведь в составе государства оказались миллионы православных из бывшей Российской империи. В частности, на территориях современной Украины и Беларуси.

Польские архиереи сначала обратились к Русской православной церкви за автокефалией, однако там отказали.

После этого они обратились в Константинополь - и в 1924 году Польская православная церковь таки получила автокефалию от Вселенского патриарха.

Самая интересная в этой истории аргументация, изложенная в томосе, - специальном документе о признании автокефалии.

В нем Константинополь фактически признал земли бывшей киевской митрополии православной церкви времен Киевской Руси, которые тогда частично оказались в Польше, своей канонической территорией.

Киевскую митрополию РПЦ себе подчинила в конце XVII века, но в начале XX века Константинополь напомнил, откуда именно пришло православие на киевские земли.

"Если предоставили части киевской митрополии в 1924 году автокефалию, то почему не предоставить ее самому Киеву", - объясняет церковную логику Филиппович.

Как рассказали собеседники ВВС News Украина среди участников переговоров с Константинополем, именно этот прецедент и должен стать основой для будущего томоса по украинской церкви.

"Параллельные" церкви

Еще один важный для Украины прецедент - эстонский.

Во время межвоенной независимости в 20-30 годах ХХ века в Эстонии была подчиненная Константинополю православная церковь. После присоединения Эстонии к СССР православная церковь вошла в состав РПЦ.

После обретения независимости в Эстонии восстановили собственную православную церковь, а в 1996 году при поддержке эстонских властей Вселенский патриарх восстановил действие томоса об автономии эстонской церкви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава РПЦ Кирилл (слева) и Варфоломей (справа)

Тогда между Константинополем и Москвой возникли очень серьезные споры, и на некоторое время два столпа мирового православия прекратили церковные отношения.

Впоследствии РПЦ и Вселенский патриарх таки договорились, что в Эстонии сосуществуют две православные канонические церкви - в подчинении Константинополя и Москвы, а приходы сами выбирали, кому принадлежать.

Как рассказал ВВС News Украина близкий к переговорам собеседник, похожая ситуация, в случае предоставления автокефалии, будет и в украинском православии.

Дескать, УПЦ МП никто не будет запрещать и притеснять: две церкви будут существовать параллельно.

Хотя в окружении президента Украины надеются, что через несколько лет такого сосуществования большинство иерархов и приходов УПЦ МП добровольно присоединятся к канонической Украинской поместной православной церкви.

Когда и как это может произойти

Петр Порошенко уже заявил, что решение об автокефалии для Украинской поместной церкви должно появиться к годовщине крещения Руси, то есть до конца июля.

Также он добавил, что уже 19 апреля передаст Варфоломею все необходимые документы: обращение президента, решение Верховной Рады и документ с подписями всех архиереев УПЦ КП и УАПЦ.

И это должно сразу запустить процедуру объявления автокефалии, которая закончится решением Вселенского патриарха и одобрением священного синода.

Как утверждают собеседники, предварительный сигнал согласия Вселенского патриарха на такой сценарий уже якобы есть.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2008 году Виктор Ющенко и Варфоломей встречались в Киеве, но дело автокефалии не сдвинулось с места

Упрощенно схема появления украинской поместной православной церкви может выглядеть так: сначала в Константинополе одобрят церковное решение об автокефалии - томос.

После этого в Киеве соберется всеукраинский православный собор с участием всех архиереев, подписавших обращение к патриарху. Как указывают собеседники, не исключено, что к этому собору присоединятся и некоторые архиереи УПЦ Московского патриархата.

На этом соборе представитель Вселенского патриархата зачитает томос, а архиереи выберут из своего состава предстоятеля новой церкви. Это, по замыслу украинских властей, должно произойти до конца лета.

При этом автокефалия церкви будет означать, что никакого утверждения новоизбранного руководителя Константинополем не предвидится.

В предыдущие годы Вселенский патриарх не решался на решительные шаги в украинском вопросе, чтобы не навредить отношениям с РПЦ.

Как рассказал ВВС News Украина религиовед Виктор Еленский, Варфоломей возлагал большие надежды на всеправославный собор в 2016 году, который Константинополь давно пытался собрать.

Собор должен был продемонстрировать ведущую роль Вселенского патриарха в мировом православии, а заигрывание с Украиной могло бы его сорвать.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко до 2014 года был прихожанином УПЦ МП, однако сейчас отстаивает автокефалию от Константинополя

В конце концов РПЦ таки проигнорировала всеправославный собор, поэтому у Варфоломея исчезла одна из причин остерегаться любых шагов в украинском направлении.

С другой стороны, как указывают украинские эксперты, создание под руководством Константинополя украинской поместной церкви может существенно ослабить позиции РПЦ в пользу Константинополя.

Поэтому, как надеются в украинских властных кабинетах, все эти факторы могут побудить Варфоломея издать долгожданный томос.

Однако последнее слово - именно за Константинополем, и, пока решение там не приняли, все договоренности, если они на самом деле есть, могут сорваться.

Ведь все понимают, что в случае предоставления автокефалии украинской церкви жесткого противостояния Константинополя и Москвы не избежать.

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