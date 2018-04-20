Мешают ли соцсети сдавать экзамены?

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Неужели многозадачность подростков достигла такого уровня, что они безболезненно могут отвечать на сообщения в Snapchat, WhatsApp и Instagram, смотреть смешные видео с животными в YouTube и еще и учиться?

Приближается горячая пора подготовки к экзаменам в школах и университетах. Родители попытаются воспитывать, прекрасно понимая - что бы они сказали, споры, пожалуй, неизбежны.

Много шансов, что перед вашим носом хлопнет дверью, если вы, пусть даже осторожно, посоветуете подростку на пять минут выключить мобильный телефон и сосредоточиться на учебниках.

Мифы о многозадачности

Но действительно ли молодые люди способны одновременно реагировать на такое огромное количество различных раздражителей? Разве собака Павлова не умерла бы от истощения, если бы ее заставили все время так реагировать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption У молодежи наблюдается "зависимость" от смартфонов

Том Беннетт, учитель, отец и консультант британского правительства по вопросам поведения в школах, утверждает: подростки не многозадачны. Они не могут одновременно пользоваться социальными сетями, развлекательными сайтами и учиться. Это миф, говорит он.

Г-н Беннетт - директор и основатель компании ResearchEd Group, которая занимается распространением результатов исследований в области образования среди учителей. По его словам, все свидетельствует о том, что интернет действительно мешает и вредит учебе.

Для подготовки к экзаменам необходимы внимательность и сосредоточенность, объясняет он. Но безжалостные соцсети требуют постоянного внимания, поэтому они полностью рассеивают любую концентрацию.

"Проблема очень серьезная, она беспокоит педагогов и родителей", - подчеркивает г-н Беннетт.

Он говорит, что у подростков наблюдается "реакция привыкания" к телефонам, поэтому они постоянно заглядывают в соцсети, чтобы проверить обновления и реакции.

Запрет телефонов

Эта зависимость мешает не только выполнению домашних заданий. Она провоцирует беспокойный сон и тревожность, отмечает г-н Беннетт.

"Дети, на которых она влияет сильнее, почти наверняка начнут сильно отставать в учебе", - предупреждает педагог.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пора готовиться к экзаменам. Но могут ли ученики не отвлекаться, работая с ноутбуками?

И его обеспокоенность подкреплена результатами международных исследований.

Группа ученых, среди которых были научные сотрудники Массачусетского технологического института, провела исследование среди учащихся школ, расположенных в Бостоне и окрестностях. Была обнаружена "связь между повышенным уровнем многозадачности и ухудшением результатов учебы у подростков".

Подобные результаты американские ученые также получили, когда рассмотрели академические успехи в школах Англии, где запретили пользоваться мобильными телефонами. Таким образом, по крайней мере в течение части рабочего дня детей освободили от переписки и соцсетей.

Луис Филиппе Белан из Университета штата Луизиана и Ричард Мерфи из Университета штата Техас в Остине пришли к выводу: "Благодаря запрету улучшилась не только успеваемость учеников. Наибольшую пользу получили ученики с плохой успеваемостью и ученики из бедных семей".

Ранее ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что воздействие на людей многочисленных онлайн-раздражителей не ускоряет их реакцию. Напротив, у них снижается производительность труда и ухудшаются показатели тестов на проверку памяти.

Не говорите им "немедленно выключи"

Но окажет ли это хоть какое-то влияние на зависимого от гаджетов подростка, которого от мобильного телефона надо отлучать хирургическим путем?

Частично проблема заключается в том, что для подготовки ученику нужны материалы в интернете. Поэтому работа и развлечения находятся на расстоянии одного клика.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С приближением летних экзаменов нарастает напряжение

Соцсети "ждут" их на том же экране, что и подготовительные материалы. Игровая площадка и библиотека удобно расположились в одном и том же месте.

Возможно, YouTube - это звуковое сопровождение, которое сильно мешает работе. Но одновременно - это и один из крупнейших неофициальных подготовительных сервисов на планете.

Google может быть отправным пунктом для поиска веб-сайтов, где полно бесплатных материалов и онлайновых учебных программ.

Доктор Сандра Литон Грей, старший лектор по вопросам образования в Институте образования при Университетском колледже Лондона, не советует родителям требовать, чтобы ребенок "немедленно выключил". Это будет ошибкой.

"Значительно разумнее будет действовать в обход. Спросите: "Ну как там дела в интернете?". Поинтересуйтесь, не отвлекает ли ребенка что-нибудь", - говорит она.

По ее словам, подростков лучше уговаривать, а не жестко перечислять им все опасности от траты времени в интернете.

"Вредна и удивительна"

Доктор Литон Грей объясняет: подростки могут одновременно обсуждать подготовку к экзаменам и общаться на другие темы. Не всегда можно провести четкую границу между учебой и ответом на сообщение в социальных сетях.

Но постоянное пользование сетями лектор считает фактором стресса, а не способом расслабиться в экзаменационную пору.

Она проводит параллели между пользованием сетями и "фастфудным мышлением": есть моментальное вознаграждение, а дальше - длительное ощущение "неудовлетворенности" и давления из-за необходимости соответствовать требованиям "стадного мировоззрения" других подростков.

Эта онлайновая культура для подростков "вредна и удивительна одновременно", отмечает доктор Литон Грей.

Но медиа-привычки меняются. В докладе говорится о том, сколько времени дети проводят в одиночестве, просматривая видео на экранах компьютерных устройств.

По словам Тома Беннетта, родители до сих пор испытывают трудности, пытаясь идти в ногу с темпами этих изменений.

Но также он отмечает, что проблему "траты времени в интернете" теперь осознают лучше - а во время напряженных недель перед экзаменами это актуально, как никогда.

"Возможно, мы приближаемся к переломному моменту", - заключает он.

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